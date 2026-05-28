"Saya di sini" - Mauricio Pochettino, timnas AS berkomitmen untuk Piala Dunia, dan mungkin juga setelahnya, sementara rumor seputar AC Milan memunculkan pertanyaan tentang masa depannya

ATLANTA -- Ketika kabar pertama kali beredar bahwa manajer Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT), Mauricio Pochettino, sedang dipertimbangkan untuk posisi pelatih AC Milan, ia sedang berada di Pusat Latihan Nasional baru Asosiasi Sepak Bola AS. Saat itu sudah larut malam, setelah hari pertama latihan Piala Dunia. Sementara rumor tentang masa depannya beredar, Pochettino duduk bersama asisten lamanya, Jesus Perez, CEO U.S. Soccer JT Batson, dan COO Dan Helfrich untuk membahas langkah selanjutnya.

Pembicaraan tersebut bukan bersifat jangka pendek, kata Pochettino dan Batson, melainkan jangka panjang. Olimpiade, tim muda, pendidikan kepelatihan—itulah topik-topik yang dibahas. Pikiran Pochettino tidak mungkin tertuju pada Milan, kata Batson. Ada terlalu banyak pekerjaan yang sedang dilakukan di Amerika Serikat untuk itu.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa berita pada Rabu itu menimbulkan kegemparan di dunia sepak bola Amerika. Pada malam hari pertama persiapan tim untuk Piala Dunia, pelatih kepala tim dikaitkan dengan tawaran pekerjaan di luar negeri oleh laporan dari Italia. The Athletic kemudian mengonfirmasi bahwa telah terjadi pembicaraan konkret antara pihak Pochettino dan pejabat AC Milan. Kedua belah pihak dilaporkan bertemu pekan lalu menjelang kamp Piala Dunia. Pochettino berbicara kepada wartawan pada hari Rabu dan tidak membantah rumor tersebut. Sebaliknya, ia menjelaskan mengapa hal itu tidak berdampak apa pun.

"Yang jelas, kami berkomitmen pada tim nasional hingga Piala Dunia, hingga kami menyelesaikan Piala Dunia," katanya. "Selama hampir dua tahun ini, kami telah menerima begitu banyak tawaran, dan kami selalu mengatakan bahwa kami akan menyelesaikan kontrak pada bulan Juli setelah Piala Dunia. Tentu saja, kami telah dihubungi. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Tentu saja, saya telah bertemu dengan beberapa orang dari klub yang berbeda, tetapi itu hanyalah percakapan karena kami memiliki teman-teman di dunia sepak bola. Kami memiliki teman di mana-mana, dan perwakilan saya bekerja untuk saya guna mencari peluang terbaik untuk masa depan. Itu wajar. Hal itu wajar bagi semua rekan saya. Ada banyak contoh orang yang terikat kontrak di klub berbeda yang bertemu dan berbicara dengan orang lain.

"Jika saya tidak berkomitmen, lalu apa yang saya lakukan di sini? Saya ada di sini sekarang. Saya di sini, dan saya tidak akan pergi besok."

Sebenarnya, Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) mengatakan mereka sudah siap menghadapi kemungkinan ini. Pochettino tetap menjadi salah satu pelatih paling sukses di dunia sepak bola, itulah mengapa mereka merekrutnya sejak awal. Minat selalu mungkin terjadi. Demikian pula, kemungkinan klub-klub mulai melakukan riset mereka dengan pra-musim hanya beberapa minggu lagi dan kontrak Pochettino mendekati akhir. Pada tahap ini, wajar baginya untuk mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah itu berarti tetap bersama USMNT atau pindah.

Jadi, apakah ini menjadi masalah? Apakah rumor-rumor tersebut memengaruhi persiapan Piala Dunia? Akankah isu Milan ini membayangi Pochettino? Tidak menurut mereka yang berada di kamp pelatihan dan mereka yang akan bermain di bawah asuhannya musim panas ini dalam turnamen terbesar dalam hidup mereka.