Mauricio Pochettino, USMNT
"Saya di sini" - Mauricio Pochettino, timnas AS berkomitmen untuk Piala Dunia, dan mungkin juga di masa depan, sementara rumor seputar AC Milan memunculkan pertanyaan tentang masa depannya

Tidak ada kekhawatiran yang berarti terkait rumor-rumor terbaru di kubu timnas AS, karena para pemain, pelatih, dan pejabat klub tengah fokus pada persiapan Piala Dunia

ATLANTA -- Saat pertama kali beredar kabar bahwa manajer Timnas AS, Mauricio Pochettino, sedang dipertimbangkan untuk posisi pelatih AC Milan, ia sedang berada di Pusat Latihan Nasional baru Asosiasi Sepak Bola AS. Saat itu sudah larut malam, setelah hari pertama latihan Piala Dunia. Sementara rumor tentang masa depannya beredar, Pochettino duduk bersama asisten lamanya, Jesus Perez, CEO U.S. Soccer JT Batson, dan COO Dan Helfrich untuk membahas apa yang akan terjadi selanjutnya.

Pembicaraan tersebut bukan bersifat jangka pendek, kata Pochettino dan Batson, melainkan jangka panjang. Olimpiade, tim muda, pendidikan kepelatihan—itulah topik yang dibahas. Pikiran Pochettino tidak mungkin tertuju pada Milan, kata Batson. Ada terlalu banyak pekerjaan yang sedang dilakukan di Amerika Serikat untuk itu.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa berita pada Rabu itu menimbulkan kegemparan di dunia sepak bola Amerika. Pada malam hari pertama persiapan tim untuk Piala Dunia, pelatih kepala tim dikaitkan dengan tawaran pekerjaan di luar negeri oleh laporan dari Italia. The Athletic kemudian mengonfirmasi bahwa telah terjadi pembicaraan konkret antara pihak Pochettino dan pejabat AC Milan. Kedua belah pihak dilaporkan bertemu pekan lalu menjelang kamp Piala Dunia. Pochettino berbicara kepada wartawan pada hari Rabu dan tidak membantah rumor tersebut. Sebaliknya, ia menjelaskan mengapa hal itu tidak berdampak apa pun.

"Yang jelas, kami berkomitmen pada tim nasional hingga Piala Dunia, hingga kami menyelesaikan Piala Dunia," katanya. "Selama hampir dua tahun ini, kami telah menerima begitu banyak tawaran, dan kami selalu mengatakan bahwa kami akan menyelesaikan kontrak pada bulan Juli setelah Piala Dunia. Tentu saja, kami telah dihubungi. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Tentu saja, saya telah bertemu dengan beberapa orang dari klub yang berbeda, tetapi itu hanyalah percakapan karena kami memiliki teman-teman di dunia sepak bola. Kami memiliki teman di mana-mana, dan perwakilan saya bekerja untuk saya guna mencari peluang terbaik untuk masa depan. Itu wajar. Hal itu wajar bagi semua rekan saya. Ada banyak contoh orang yang terikat kontrak di klub berbeda yang bertemu dan berbicara dengan orang lain.

"Jika saya tidak berkomitmen, lalu apa yang saya lakukan di sini? Saya ada di sini sekarang. Saya di sini, dan saya tidak akan pergi besok."

Sebenarnya, Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) mengatakan mereka sudah siap menghadapi kemungkinan ini. Pochettino tetap menjadi salah satu pelatih paling sukses di dunia sepak bola, itulah mengapa mereka merekrutnya sejak awal. Minat selalu mungkin terjadi. Demikian pula, kemungkinan klub-klub mulai melakukan riset mereka dengan pra-musim hanya beberapa minggu lagi dan kontrak Pochettino mendekati akhir. Pada tahap ini, wajar baginya untuk mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah itu berarti tetap bersama USMNT atau pindah.

Jadi, apakah ini menjadi masalah? Apakah rumor-rumor tersebut memengaruhi persiapan Piala Dunia? Akankah isu Milan ini membayangi Pochettino? Tidak menurut mereka yang berada di kamp pelatihan dan mereka yang akan bermain di bawah asuhannya musim panas ini dalam turnamen terbesar dalam hidup mereka.

    Pochettino mengakui adanya minat dari klub

    Pochettino bersedia mengakui masalah yang sudah jelas: ya, memang ada minat. Perwakilannya telah berbicara dengan beberapa klub karena memang itulah tugas mereka. Tugasnya tetap bersama Tim Nasional Sepak Bola AS. Hal itu akan tetap demikian setidaknya hingga Juli.

    Faktanya, bagaimanapun, pekerjaan ini memang memiliki batas waktu. Ketika Piala Dunia berakhir, begitu pula kontrak Pochettino dengan U.S. Soccer. Kedua belah pihak telah menyatakan terbuka untuk tetap bersama, tetapi pada akhirnya, segalanya bergantung pada hasil Piala Dunia. Maka, akan tidak bertanggung jawab jika kedua belah pihak tidak mempertimbangkan masa depan mereka. Perwakilan Pochettino, katanya, sedang melakukan hal itu.

    Itu soal masa depan. Saat ini, Pochettino berada di Atlanta bekerja bersama stafnya bersama USMNT. Dia jauh dari Milan atau tempat lain, dan jika tim-tim tersebut ingin mendekatinya, Pochettino mengatakan bahwa tanggapannya akan sangat jelas: kalian harus menunggu.

    "Jika ada klub yang datang kepadaku dan berkata, 'Mauricio, kami ingin kamu, tapi kamu harus mulai besok,' aku akan berkata, 'Maaf, aku berkomitmen pada tim nasional dan ingin menjadi yang terbaik di Piala Dunia,'" katanya. "Aku tidak tahu apa yang bisa ditawarkan klub dengan janji-janji dan segala macam hal, tapi aku tidak akan berubah. Itu, bagiku, sangat, sangat tidak menghormati.

    "Ketika saya berada di klub-klub lain, saya selalu berkomitmen. Tentu saja, ada saat-saat ketika orang-orang berbicara kepada saya. Saya melihat ini ketika saya di Tottenham, dan saya menerima tawaran serta berbicara dengan orang-orang untuk mengatakan, 'Saya menghormati kontrak saya dengan Tottenham'. Itu, bagi saya, adalah cara kita bertindak... Ketika pendekatan dilakukan seperti ini, saya tidak mendengarkan, dan perwakilan saya juga tidak mendengarkan sampai setelah Piala Dunia. Mungkin setelah Piala Dunia, ada juga kemungkinan untuk tetap bersama federasi. Mungkin mereka tertarik pada kami atau tidak, tapi itulah komitmen saya."

    Tentu saja, itu akan bergantung pada Piala Dunia. Pochettino fokus pada hal itu, begitu pula para pemainnya.

    Para pemain Tim Nasional Sepak Bola Pria AS tak terpengaruh oleh rumor

    Seperti orang lain pada umumnya, para pemain Timnas AS melihat berita itu pagi ini. Namun, tidak seperti kebanyakan orang, mereka tidak terlalu terkejut. Mungkin karena mereka pun paham betul bagaimana dunia sepak bola. Dunia ini tidak pernah berhenti.

    Selama beberapa minggu ke depan, terlepas dari semua yang sedang terjadi, pasar transfer akan terus berputar. Para agen akan berhubungan dengan klub-klub, merencanakan langkah mereka selanjutnya. Klub-klub akan mengamati Piala Dunia untuk mencari pemain bintang berikutnya yang akan mereka rekrut. Para direktur olahraga akan bekerja keras selama jeda musim panas untuk mempersiapkan tim mereka agar sukses.

    Ini, tentu saja, hal biasa dalam olahraga ini, dan tidak semua pihak yang terlibat menjadi bagian dari setiap pembicaraan. Hal ini juga wajar di bidang lain di luar sepak bola. Ini adalah pekerjaan seperti yang lain, dan pekerjaan apa yang tidak melibatkan peluang pekerjaan lain, baik nyata maupun hipotetis?

    Namun, dalam olahraga ini, dan bahkan di musim panas ini di tengah semua kekacauan, permainan tidak berhenti hanya karena Piala Dunia sedang berlangsung. Begitulah cara para pemain memandangnya. Pochettino tidak terkecuali dari segala hal yang terjadi di sekitarnya.

    "Fokus kami harus tetap di Piala Dunia ini," kata Tyler Adams. "Saya pikir, baik bagi manajer maupun pemain, ada orang-orang yang saat ini berada dalam situasi kontrak dan harus memutuskan apa yang akan dilakukan, baik sebelum maupun setelah Piala Dunia. Hal yang sama berlaku bagi para pelatih. Dia selalu hadir bersama kami setiap hari, mencari cara untuk membuat kami lebih baik, dan fokus pada latihan sama seperti kami."

    Pendapat Adams disetujui oleh Tim Weah.

    "Tidak, hal itu tidak mengganggu kami," katanya. "Saya adalah orang yang hidup di masa kini, dan saat ini dia ada di sini, dan kami bekerja dengannya. Rasanya luar biasa memiliki pelatih sekelas dia yang melatih kami. Ketika Anda ingin mencapai level tertinggi, Anda ingin dilatih oleh pelatih-pelatih terbaik, jadi ini benar-benar luar biasa.

    "Apa pun yang dia putuskan untuk dilakukan setelah kami adalah keputusan pelatih, dan kami di sini untuk mendukungnya dan dia di sini untuk mendukung kami. Kami hanya hidup di masa kini dan memastikan bahwa kami melakukan tugas kami."

    Bagi para pemain, semuanya berjalan seperti biasa. Hal yang sama juga berlaku bagi U.S. Soccer.

    Apakah Pochettino akan tetap bertahan setelah Piala Dunia?

    Saat berita itu tersiar, Batson teringat pada dua momen. Yang pertama adalah pertemuan semalam, di mana Pochettino memaparkan rencana bertahun-tahun mengenai arah yang menurutnya harus ditempuh federasi pada siklus berikutnya. Yang kedua adalah pertemuan pertama mereka di Barcelona, yang menandai dimulainya kemitraan mereka pada tahun 2024.

    "Mauricio dan seluruh tim telah sangat transparan sepanjang proses ini," kata Batson. "Bahkan saat kami pertama kali bertemu beberapa musim panas lalu, ada banyak pihak lain yang tertarik untuk mengajak Mauricio dan timnya bergabung. Dia memiliki tawaran tetap dari tempat lain untuk bergabung.

    "Dia ingin berada di sini. Dia sangat percaya pada apa yang kami lakukan di U.S. Soccer. Dia sangat percaya pada sepak bola di Amerika, dan dia sangat percaya pada tim pria ini. Dan jadi, sepanjang proses ini, ketika Anda memiliki talenta kelas atas, entah itu tenaga penjualan, tim pemasaran, atau pelatih, organisasi lain menginginkan mereka."

    Hal itu telah terlihat jelas sepanjang siklus ini. Pochettino telah dikaitkan dengan berbagai posisi sepanjang waktu dan secara terbuka berbicara tentang keinginannya untuk suatu hari kembali ke Premier League. Tottenham, Real Madrid, dan kini Milan termasuk di antara klub-klub yang dilaporkan menunjukkan minat. Batson, seperti Pochettino, mengatakan daftar tersebut lebih panjang dari itu.

    "Mereka telah transparan mengenai minat klub selama beberapa tahun terakhir," katanya. "Ada daftar pendekatan yang lebih panjang daripada yang bahkan dilaporkan, dan mereka sangat terbuka mengenai hal itu."

    Proses membawa Pochettino ke Amerika Serikat tidaklah mudah. Kesepakatan untuk menunjuk pelatih asal Argentina itu sebagai pelatih timnas AS dilaporkan bernilai hingga $6 juta per tahun, dan didukung oleh sumbangan signifikan dari mitra filantropi. Kesepakatan tersebut akan berakhir setelah Piala Dunia, dan Batson, seperti Pochettino, terbuka untuk memperpanjang kemitraan yang tepat jika keadaan memungkinkan kedua belah pihak untuk mengejar opsi tersebut.

    "Kami telah melakukan sejumlah diskusi panjang mengenai bagaimana empat tahun ke depan bisa terlihat," kata CEO U.S. Soccer. "Kami antusias, dan mereka juga antusias, tetapi, tentu saja, kami harus fokus pada musim panas ini dan kami sedang melakukannya."

    Meski begitu, akan tidak bertanggung jawab jika tidak merencanakan masa depan tanpa Pochettino. Persiapan tersebut pun sudah dimulai.

    Asosiasi Sepak Bola AS bersiap menghadapi segala kemungkinan

    Asosiasi Sepak Bola AS sedang menjalani proses pencarian besar-besaran. Direktur Olahraga Matt Crocker telah meninggalkan organisasi tersebut pada musim semi lalu, untuk menduduki jabatan serupa di Arab Saudi. Batson mengatakan bahwa proses penggantian Crocker masih berlangsung dan kemungkinan besar tidak akan dilakukan dengan mengganti orang yang sama persis.

    Namun, itu bukan satu-satunya perencanaan yang sedang dilakukan. Menurut Batson, ada pertemuan bulanan untuk menentukan garis suksesi karena, pada saat tertentu, siapa pun bisa saja pergi. Pochettino dan rekan sejawatnya di USWNT, Emma Hayes, bisa saja pergi setelah Piala Dunia masing-masing. Pelatih muda atau asisten pelatih dapat direkrut oleh klub pesaing atau tim nasional kapan saja. Tenaga penjualan, pelatih, dan eksekutif bisa saja meninggalkan dunia sepak bola sepenuhnya jika ada tawaran pekerjaan yang lebih baik. Batson menyoroti bahwa organisasi ini telah berkembang tiga kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, yang berarti selalu ada pergerakan di kantor baru U.S. Soccer di Atlanta.

    Jadi, ya, ada rencana yang sudah disiapkan jika Pochettino pergi, sama seperti orang lain.

    "Kami memiliki rencana untuk perpanjangan kontrak, rencana untuk penunjukan sementara, dan rencana untuk penggantian, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi," kata Batson. "Ini adalah olahraga global. Banyak hal terjadi, dan itu adalah bagian standar dari pertumbuhan kami sebagai U.S. Soccer.

    "Ini dilakukan setiap bulan untuk semua peran, termasuk CEO," tambahnya sambil tertawa, "dan jadi kami harus memastikan bahwa apa pun yang terjadi pada organisasi kami di peran-peran kunci, kami memiliki rencana sementara juga. Kami memiliki rencana pengembangan untuk calon penerus seiring waktu, dan ini hanyalah bagian standar dari pertumbuhan kami."

    Pochettino juga telah menjadi bagian dari diskusi jangka panjang. Dalam makan malam di New York bersama Batson pekan lalu, Pochettino diminta untuk membahas masa depan Sepak Bola AS. Olimpiade, tim muda, pelatihan, pendidikan pelatih—semua topik tersebut dibahas. Pochettino terlibat dalam setiap diskusi.

    "Dia bertanya apakah kami bersedia mendengarkan proyek Federasi untuk empat tahun ke depan, dan kami menjawab, 'Tentu saja, kami bersedia!' Apakah Anda pikir, jika kami berkomitmen pada orang lain, kami akan membuang waktu untuk mendengarkan? Tidak, karena saya pikir kami memiliki rasa hormat penuh terhadap AS. Kami memiliki rasa hormat penuh terhadap Federasi, dan kami sangat berterima kasih kepada Federasi. Apa yang mereka berikan kepada kami untuk terlibat di dalamnya adalah sebuah mimpi, karena sebagai staf kepelatihan, sulit untuk memiliki kesempatan terlibat dalam Piala Dunia kami.

    "Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Memang benar bahwa hingga [berbicara dengan Batson], kami tidak tahu apakah Federasi senang dengan kami atau tidak! Kami tidak tahu apakah mereka menginginkan kami untuk masa depan seperti ini."

    Namun, terkait Pochettino, ada pertanyaan jelas soal keuangan. Apakah sumber daya serupa akan tersedia bagi siapa pun yang memimpin tim hingga 2030? Apakah hal itu diperlukan, mengingat Piala Dunia berikutnya sedikit berbeda karena tidak digelar di kandang sendiri?

    "Menurut saya, hal yang sangat menarik dari U.S. Soccer adalah kami kini mampu mengambil keputusan besar di mana kami dapat fokus pada apa yang terbaik untuk sepak bola, dengan mengetahui bahwa kami akan memiliki sumber daya untuk melakukannya," kata Batson, "Baik itu berkat mitra komersial kami yang hebat, karena para penggemar telah membeli banyak tiket dan jersey, atau karena kami telah mendapatkan dukungan filantropi yang luar biasa.

    Jadi, saat kita menghadapi semua keputusan ini, yang menjadi prioritas utama adalah apa yang akan menghasilkan hasil terbaik bagi sepak bola, dan kami yakin kami akan memiliki sumber daya yang diperlukan."

    Piala Dunia tetap menjadi prioritas

    Saat Batson sedang berbicara kepada media, Pochettino berdiri sekitar 30 yard di belakangnya, menyaksikan timnya berlatih. Ia beberapa kali menaikkan suaranya pada saat itu, menuntut para pemainnya bergerak lebih cepat dan meningkatkan tempo. Para pemain USMNT akan menghadapi beberapa hari yang panjang dan terik di bawah terik matahari Atlanta, dan Pochettino berencana meningkatkan intensitas latihan di bawah terik matahari tersebut untuk mempersiapkan para pemainnya menghadapi Piala Dunia.

    Awal turnamen tinggal hitungan minggu. Antara sekarang dan kickoff pada 12 Juni melawan Paraguay, USMNT akan memainkan dua laga persahabatan, satu melawan Senegal dan satu melawan Jerman. Persiapan krusial akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Pasti akan ada lebih banyak pertemuan larut malam antara Pochettino, stafnya, dan U.S. Soccer untuk menyempurnakan rencana Piala Dunia.

    "Saya yakin Mauricio dan tim sepenuhnya fokus pada musim panas ini," kata Batson. "Mereka sangat antusias. Mereka termasuk yang pertama datang pagi ini dan yang terakhir pulang tadi malam. Mereka tak bisa lebih antusias lagi berada di rumah baru kami.

    "Banyak hal yang dibahas Mauricio dengan seluruh staf kami hari ini berkisar pada bagaimana kita mengubah rumah ini menjadi rumah kita. Mereka sangat percaya pada hal itu. Mereka tahu dampak yang ditimbulkannya di Argentina. Mereka jelas telah melihat dampak yang ditimbulkannya di organisasi lain yang pernah mereka ikuti, dan mereka sangat fokus pada tim nasional dan seberapa pentingnya hal itu bagi negara ini."

    Proses mengubah fasilitas baru U.S. Soccer menjadi rumah dimulai minggu ini. Masih harus dilihat berapa lama Pochettino sendiri akan menjadikan fasilitas itu sebagai rumahnya. Yang penting bagi semua orang di kamp ini, bagaimanapun, adalah bahwa dia menjadikannya rumah pada musim panas ini dengan semua mata, termasuk mata sang pelatih, tertuju pada Piala Dunia.

    "Piala Dunia itu benar-benar berbeda," kata Pochettino. "Ini tentang bagaimana Anda tiba di sana. Ini tentang mentalitas."

