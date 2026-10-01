'Saya datang untuk mengambil tempatnya!' - Marcelo mengungkap bagaimana legenda Real Madrid Roberto Carlos bereaksi saat digantikan di Santiago Bernabeu

Berbicara di Campo de Estrellas milik Real Madrid TV, Marcelo merinci pengalaman surealis saat bertemu idolanya. "Anda tiba di suatu tempat, idola Anda menyambut dengan hangat sambil mengetahui bahwa Anda bermain di posisi yang sama, bahwa saya datang untuk menjadi 'penerus Roberto Carlos'," katanya.

Sang bek sayap legendaris itu dengan cepat memastikan rekan setim barunya memiliki jalur langsung jika ada masalah apa pun. Marcelo mengenang kompatriotnya mengatakan kepadanya: "Marcelo, ambil nomor saya dan catat. Hubungi saya jika Anda membutuhkan apa pun."

Kehangatan itu meluas jauh melampaui lapangan latihan, memberikan kestabilan penting bagi lingkaran terdekat sang pemain muda. "Dia memperlakukan saya, istri saya, saudara ipar saya, kakek saya, seolah kami adalah keluarganya," jelas Marcelo. "Tidak normal bagi seseorang memperlakukan Anda dengan sangat baik ketika Anda datang untuk bermain untuknya. Secara teori, saya datang untuk menggantikan posisinya, dan dia sangat membantu saya."



