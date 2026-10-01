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'Saya datang untuk mengambil tempatnya!' - Marcelo mengungkap bagaimana legenda Real Madrid Roberto Carlos bereaksi saat digantikan di Santiago Bernabeu
Tugas berat di ibu kota Spanyol
Marcelo tiba di Madrid saat masih remaja pada 2007, dengan memikul beban besar untuk menggantikan seorang superstar global. Bek kiri muda itu ditugaskan untuk pada akhirnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh idola masa kecilnya, yang telah mendominasi sisi lapangan di Bernabeu selama bertahun-tahun.
Transisi itu bisa dengan mudah memicu rivalitas sengit, karena dua pemain Brasil tersebut diproyeksikan bersaing untuk posisi yang sama persis di lapangan. Namun, bek senior itu langsung merangkul sang remaja, membantu proses adaptasinya dengan sepak bola Eropa dan menjadi sistem pendukung yang vital selama satu-satunya musim mereka bersama.
- AFP
"Saya datang untuk mengambil tempatnya!"
Berbicara di Campo de Estrellas milik Real Madrid TV, Marcelo merinci pengalaman surealis saat bertemu idolanya. "Anda tiba di suatu tempat, idola Anda menyambut dengan hangat sambil mengetahui bahwa Anda bermain di posisi yang sama, bahwa saya datang untuk menjadi 'penerus Roberto Carlos'," katanya.
Sang bek sayap legendaris itu dengan cepat memastikan rekan setim barunya memiliki jalur langsung jika ada masalah apa pun. Marcelo mengenang kompatriotnya mengatakan kepadanya: "Marcelo, ambil nomor saya dan catat. Hubungi saya jika Anda membutuhkan apa pun."
Kehangatan itu meluas jauh melampaui lapangan latihan, memberikan kestabilan penting bagi lingkaran terdekat sang pemain muda. "Dia memperlakukan saya, istri saya, saudara ipar saya, kakek saya, seolah kami adalah keluarganya," jelas Marcelo. "Tidak normal bagi seseorang memperlakukan Anda dengan sangat baik ketika Anda datang untuk bermain untuknya. Secara teori, saya datang untuk menggantikan posisinya, dan dia sangat membantu saya."
Penyelamatan meriah jauh dari Brasil
Perhatian kebapakan itu paling terlihat saat jeda musim dingin pertama Marcelo di Spanyol. Dengan jeda singkat hanya lima hari yang membuatnya tak bisa pulang ke Amerika Selatan, bek muda itu menghadapi periode liburan yang sepi sebelum menerima undangan tak terduga.
"Saya tidak pernah menelepon dia, tetapi dia menelepon saya," kenang Marcelo. "Pada suatu Natal dia berkata kepada saya: 'Lihat, kita tidak punya waktu untuk pergi ke Brasil saat Natal karena hanya lima hari, datanglah ke rumah saya'.
"Saya tahu betapa pentingnya Natal bagi keluarga. Jauh dari Brasil, saya perlu memiliki rumah dan merasa seolah itu rumah saya sendiri."
- AFP
Meneguhkan warisan yang tak tertandingi
Marcelo kemudian benar-benar memenuhi potensi besarnya sejak dini, dengan menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain hebat modern di Bernabeu. Pada akhirnya, ia mengumpulkan raihan trofi yang luar biasa, termasuk lima gelar Liga Champions dan enam titel La Liga, serta meninggalkan jejak permanen dalam sepakbola Eropa.
Sementara trofi Piala Dunia terkenal tidak pernah berhasil ia raih setelah tersingkirnya Brasil secara telak pada 2014, statusnya di level klub tetap tak tersentuh. Kini, saat mengenang hari-hari bermainnya setelah pensiun, Marcelo dikenang secara luas tepat berdampingan dengan idolanya dalam jajaran bek terbaik Madrid sepanjang masa.
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