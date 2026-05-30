"Saya dalam kondisi prima 100 persen" - Ousmane Dembélé menegaskan bahwa ia siap untuk final Liga Champions meski sempat mengalami cedera, sementara Achraf Hakimi juga dipastikan akan menjadi starter untuk PSG saat menghadapi Arsenal

Saat berbicara kepada media sebagai anggota pertama delegasi PSG yang meninjau pertandingan puncak tersebut, Dembele menepis segala keraguan yang masih tersisa mengenai kondisinya dan memuji lawan mereka dari Liga Premier: “Saya tidak pernah khawatir akan absen di final. Saya punya waktu sepuluh hingga lima belas hari untuk mempersiapkannya. Kami tidak memiliki banyak waktu istirahat musim ini, jadi staf pelatih telah bekerja dengan sangat baik dalam mengelolanya. Saya merasa 100% fit, dan seluruh skuad juga sudah siap.

"Arsenal adalah tim yang sangat bagus, seperti yang kita lihat saat mereka menjuarai Liga Premier serta di babak penyisihan grup kompetisi ini. Mereka layak mendapatkannya, mereka adalah tim yang sangat bagus yang bermain dengan baik dan kuat dalam serangan maupun pertahanan. Mereka juga mengesankan dalam hal tendangan bebas, semua orang tahu itu.”