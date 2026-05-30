"Saya dalam kondisi prima 100 persen" - Ousmane Dembélé menegaskan bahwa ia siap untuk final Liga Champions meski sempat mengalami cedera, sementara Achraf Hakimi juga dipastikan akan menjadi starter untuk PSG saat menghadapi Arsenal
Peningkatan kebugaran PSG
Paris Saint-Germain mendapat kabar baik terkait kondisi kebugaran menjelang penampilan mereka di final kompetisi Eropa berturut-turut, setelah Dembele dan Hakimi berhasil pulih dari cedera yang telah lama diderita. Dembele sempat menimbulkan kekhawatiran serius terkait ketersediaannya saat ia ditarik keluar pada babak pertama pertandingan liga melawan Paris FC pada 17 Mei. Sementara itu, Hakimi sebelumnya absen akibat cedera paha kanan yang dialaminya saat melawan Bayern Munich pada akhir April, namun kedua pemain tersebut telah kembali berlatih penuh sebelum bergabung dengan skuad di Puskas Arena.
Dembele menunjukkan keyakinannya
Saat berbicara kepada media sebagai anggota pertama delegasi PSG yang meninjau pertandingan puncak tersebut, Dembele menepis segala keraguan yang masih tersisa mengenai kondisinya dan memuji lawan mereka dari Liga Premier: “Saya tidak pernah khawatir akan absen di final. Saya punya waktu sepuluh hingga lima belas hari untuk mempersiapkannya. Kami tidak memiliki banyak waktu istirahat musim ini, jadi staf pelatih telah bekerja dengan sangat baik dalam mengelolanya. Saya merasa 100% fit, dan seluruh skuad juga sudah siap.
"Arsenal adalah tim yang sangat bagus, seperti yang kita lihat saat mereka menjuarai Liga Premier serta di babak penyisihan grup kompetisi ini. Mereka layak mendapatkannya, mereka adalah tim yang sangat bagus yang bermain dengan baik dan kuat dalam serangan maupun pertahanan. Mereka juga mengesankan dalam hal tendangan bebas, semua orang tahu itu.”
Rasa haus akan kejayaan
Pemain sayap asal Prancis itu juga menekankan bahwa penghargaan individu tidak mengurangi tekadnya untuk meraih gelar juara di bawah asuhan Luis Enrique, yang memastikan bahwa Hakimi “baik-baik saja dan siap bermain.”
Menepis anggapan bahwa motivasinya mungkin telah berkurang, Dembele menambahkan: “Hal itu tidak benar-benar mengubah diri saya atau gaya permainan saya. Saya tahu bahwa saya memiliki lebih banyak tanggung jawab sejak bergabung dengan PSG, dan saya berusaha bermain baik baik dalam pertandingan besar maupun yang lebih kecil.
"Hal itu tidak mengubah keinginan dan hasrat saya untuk meraih trofi bersama klub ini. Hanya itu yang saya pikirkan. Saya tahu orang-orang banyak membicarakan trofi individu, tetapi itu akan datang nanti.”
Uji pertahanan pamungkas
Tim asuhan Luis Enrique akan menjalani pertandingan ini dengan target mempertahankan gelar yang mereka raih berkat kemenangan bersejarah 5-0 atas Inter musim lalu. Setelah menyelesaikan musim domestik mereka, juara Prancis ini harus menemukan cara untuk menembus barisan pertahanan Arsenal yang sangat disiplin, yang belum pernah kebobolan gol dari permainan terbuka selama fase gugur. Dengan kembalinya Dembele dan Hakimi yang akan berlaga di Piala Dunia, PSG memiliki variasi taktis yang dibutuhkan untuk menaklukkan tim tak terkalahkan dari Liga Premier itu di Hongaria.