Action Plus
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'Saya butuh sedikit kepercayaan diri' - Vinicius Jr buka suara soal krisis mental yang 'sulit' saat bintang Real Madrid itu berjuang move on dari patah hati Brasil di Piala Dunia
Kesulitan menemukan performa
Vinicius Junior menjalani awal musim yang menantang, setelah hanya mampu mencetak satu gol untuk Real Madrid. Namun, winger itu berhasil mencetak gol saat bertugas bersama tim nasional, lewat penalti pada menit ke-80 untuk membantu Brasil mengamankan kemenangan 4-2 atas Australia dalam laga persahabatan di Suncorp Stadium.
Penalti itu menghadirkan kesempatan yang tak terduga bagi sang penyerang. Eksekutor penalti utama, Raphinha, sudah tidak berada di lapangan, sehingga gelandang Arsenal Bruno Guimaraes menjadi penendang berikutnya. Menyadari rekan setimnya membutuhkan suntikan semangat, Guimaraes menyerahkan tanggung jawab itu kepada Vinicius, yang kemudian sukses mengeksekusi penalti dan membangkitkan kepercayaan dirinya.
- Action Plus
Guimaraes menyerahkan tugas eksekusi penalti
Setelah kemenangan itu, Vinicius mengungkapkan rasa terima kasih atas solidaritas yang ditunjukkan rekan-rekannya di tim nasional. Penyerang itu mengungkapkan bahwa Guimaraes sengaja mengalah untuk membantunya mengatasi hambatan mental yang sedang ia alami saat ini.
"Bruno Guimaraes adalah eksekutor penalti kami saat Raphinha tidak bermain, dan saya pikir dia ingin mengambilnya, tetapi dia tahu bahwa saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang, pada momen ini," kata Vinicius. "Rekan-rekan setim saya tahu saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang. Kehilangan Piala Dunia itu berat dan sulit diterima, dan untuk bangkit kembali tidak pernah mudah."
Guimaraes membenarkan pendekatan tanpa pamrih itu, dengan menekankan persatuan skuad. "Itulah alasannya [penalti itu memberi Vini kepercayaan diri]," kata gelandang itu. "Setelah insiden penalti itu, banyak hal terungkap. Tetapi di sini, di tim nasional, kami sama sekali tidak punya ego.
"Di Piala Dunia, Ancelotti menyuruh saya mengambil penalti. Hari ini, dia menyuruh Vini mengambilnya. Vini benar-benar butuh mencetak gol. Dia mengeksekusinya dengan sangat baik. Kami sama sekali tidak punya ego. Kami menginginkan yang terbaik untuk Brasil. Kami senang untuknya dan sekarang kami harus melanjutkan pekerjaan ini."
Ancelotti minta kesabaran
Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti cepat membela penyerang bintangnya, dengan memberikan dukungan penuh kepada Vinicius meski jelas sedang mengalami penurunan performa. Bos Brasil itu menegaskan pentingnya sang winger yang terus berlanjut bagi tim nasional.
"Saya mengenal Vini dengan sangat baik. Bagi saya, dia adalah pemain fundamental untuk Brasil dan dia sudah seperti itu sepanjang sejarah sepak bola saya, dan dia akan terus menjadi pemain kunci bagi Brasil di masa depan," kata Ancelotti setelah peluit akhir. "Memang benar bahwa dia tidak sedang berada dalam momen terbaiknya, juga tidak pada level terbaiknya, tetapi meski begitu dia bisa menjadi pembeda, dan itulah yang dia lakukan hari ini. Hari ini, karena dia sudah mencetak gol, saya memutuskan bahwa dia pantas mengambilnya karena dia pantas mencetak gol. Secara pribadi, saya akan sangat sabar, karena dia pantas mendapatkan kesabaran ini."
- AAP
Membangun momentum
Gol tersebut memberi Vinicius fondasi penting untuk dibangun. Mencetak gol saat membela tim nasional bisa menjadi katalis yang ia butuhkan untuk membalikkan kampanyenya. Penyerang itu kini akan berupaya membawa momentum yang kembali didapat ini ke sisa jeda internasional. Dengan dukungan penuh dari rekan-rekan setim dan manajernya, Vinicius menghadapi tugas untuk menerjemahkan lingkungan yang suportif ini menjadi performa yang konsisten.
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