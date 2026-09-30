Setelah kemenangan itu, Vinicius mengungkapkan rasa terima kasih atas solidaritas yang ditunjukkan rekan-rekannya di tim nasional. Penyerang itu mengungkapkan bahwa Guimaraes sengaja mengalah untuk membantunya mengatasi hambatan mental yang sedang ia alami saat ini.

"Bruno Guimaraes adalah eksekutor penalti kami saat Raphinha tidak bermain, dan saya pikir dia ingin mengambilnya, tetapi dia tahu bahwa saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang, pada momen ini," kata Vinicius. "Rekan-rekan setim saya tahu saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang. Kehilangan Piala Dunia itu berat dan sulit diterima, dan untuk bangkit kembali tidak pernah mudah."

Guimaraes membenarkan pendekatan tanpa pamrih itu, dengan menekankan persatuan skuad. "Itulah alasannya [penalti itu memberi Vini kepercayaan diri]," kata gelandang itu. "Setelah insiden penalti itu, banyak hal terungkap. Tetapi di sini, di tim nasional, kami sama sekali tidak punya ego.

"Di Piala Dunia, Ancelotti menyuruh saya mengambil penalti. Hari ini, dia menyuruh Vini mengambilnya. Vini benar-benar butuh mencetak gol. Dia mengeksekusinya dengan sangat baik. Kami sama sekali tidak punya ego. Kami menginginkan yang terbaik untuk Brasil. Kami senang untuknya dan sekarang kami harus melanjutkan pekerjaan ini."











