Mantan ikon Manchester United, Young, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa ia membutuhkan operasi penggantian pinggul, sebuah pengakuan mencolok yang datang hanya beberapa pekan setelah ia resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Pria 41 tahun itu mengakhiri karier gemilangnya yang berlangsung selama 23 tahun pada musim panas ini setelah periode terakhir bersama Ipswich Town, di mana ia berperan dalam kembalinya The Tractor Boys ke Premier League yang bersejarah.

Berbicara di High Performance Podcast, Young merinci momen ketika ia menyadari tubuhnya telah mencapai batas. "Saya jatuh mengenai pinggul saya pada November dan mendapat suntikan," jelasnya. "Saya selalu berkata kepada diri sendiri: 'Jika tubuh saya mengatakan Anda butuh suntikan, berarti ada masalah, Anda perlu memikirkan untuk pensiun.' Pada dasarnya saya butuh penggantian pinggul, pada November saya diberi tahu bahwa saya akan membutuhkannya dalam sekitar 10 tahun. Saya memasuki Januari dan dijadwalkan mendapat suntikan lagi yang akan membantu saya bertahan hingga akhir musim, ketika saya berkata kepada spesialis, 'Saya tahu ini menyakitkan, tetapi saya ingin memastikan saya melakukan segala yang mungkin bisa saya lakukan untuk membantu tim'."