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'Saya butuh penggantian pinggul!' Mantan bintang Manchester United Ashley Young buka-bukaan soal cedera yang sangat menyiksa beberapa pekan setelah pensiun
Biaya fisik dari karier yang panjang
Mantan ikon Manchester United, Young, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa ia membutuhkan operasi penggantian pinggul, sebuah pengakuan mencolok yang datang hanya beberapa pekan setelah ia resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Pria 41 tahun itu mengakhiri karier gemilangnya yang berlangsung selama 23 tahun pada musim panas ini setelah periode terakhir bersama Ipswich Town, di mana ia berperan dalam kembalinya The Tractor Boys ke Premier League yang bersejarah.
Berbicara di High Performance Podcast, Young merinci momen ketika ia menyadari tubuhnya telah mencapai batas. "Saya jatuh mengenai pinggul saya pada November dan mendapat suntikan," jelasnya. "Saya selalu berkata kepada diri sendiri: 'Jika tubuh saya mengatakan Anda butuh suntikan, berarti ada masalah, Anda perlu memikirkan untuk pensiun.' Pada dasarnya saya butuh penggantian pinggul, pada November saya diberi tahu bahwa saya akan membutuhkannya dalam sekitar 10 tahun. Saya memasuki Januari dan dijadwalkan mendapat suntikan lagi yang akan membantu saya bertahan hingga akhir musim, ketika saya berkata kepada spesialis, 'Saya tahu ini menyakitkan, tetapi saya ingin memastikan saya melakukan segala yang mungkin bisa saya lakukan untuk membantu tim'."
- Getty Images Sport
Melawan prediksi para ahli medis
Situasinya berubah menjadi lebih buruk dalam sesi latihan rutin di Ipswich Town, tempat Young mencatatkan 15 penampilan di semua kompetisi musim lalu ketika klub itu finis di posisi kedua Championship. Young menceritakan kerusakan yang kian parah: "Sekitar sepekan sebelum saya akan menjalani suntikan, saya terjatuh di atasnya saat latihan dan saya seperti, 'ini lebih buruk, saya tahu ini jauh lebih buruk'."
Rasa sakit itu pada akhirnya menjadi begitu melemahkan hingga Young secara fisik tidak mampu berlatih selama periode tiga bulan. Namun, daya juang khasnya memastikan ia tidak akan menyerah begitu saja. Mengenang perjuangan tersebut, ia berkata: "Dari Januari hingga akhir musim, saya benar-benar punya dua atau tiga bulan ketika saya tidak bisa berlatih, rasanya sangat sakit. Saya menemui spesialis itu lagi dan berkata, 'Saya tidak akan berakhir seperti ini'."
Dorongan terakhir untuk promosi
Young menolak menerima bahwa karier bermainnya berakhir di ruang perawatan. Ia mengenang percakapannya dengan para dokter: "Saya bertanya kepadanya, 'apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa bermain sepak bola lagi? Anda bisa mengatakannya jika memang mau, percayalah jika saya mendapat kesempatan untuk kembali ke lapangan, saya akan kembali ke lapangan'."
Meski ia tidak turun ke lapangan untuk pertandingan terakhir, mantan pemain internasional Inggris itu sangat bangga dengan kontribusinya di ruang ganti dan di lapangan latihan. Menolak menyerah pada rasa sakit, Young mengungkapkan: "Dua bulan terakhir musim ini saya berlatih setiap hari dan dia seperti, 'itu tidak mungkin, Anda seharusnya tidak berlatih'. Akan luar biasa bisa masuk ke lapangan untuk pertandingan terakhir musim ini, tetapi bagi saya bisa berlatih seperti yang saya lakukan pada pekan itu dan bagi kami promosi pada hari terakhir musim ini, itu terasa pas."
- Getty Images Sport
Menengok kembali karier yang penuh sejarah
Promosi bersama Ipswich menjadi bab terakhir dari karier yang sarat gelar bergengsi. Young menjalani sembilan musim sukses di Old Trafford, tempat ia menjadi favorit suporter dan pada akhirnya dipercaya menjadi kapten klub. Selama membela Manchester United, ia menjuarai Premier League, Liga Europa, Piala FA, dan Piala Liga. Di luar kesuksesannya di kompetisi domestik Inggris, Young juga meraih trofi di luar negeri dengan memenangkan medali juara Serie A bersama Inter Milan pada 2021.
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