AFP
Diterjemahkan oleh
"Saya bukan pesulap" - Marcus Rashford ragu soal masa depannya di Barcelona, sementara pemain pinjaman dari Man Utd itu membuat pengakuan mengejutkan terkait gol tendangan bebasnya yang menakjubkan melawan Real Madrid
Keajaiban Rashford memastikan gelar La Liga
Rashford mengukir namanya dalam sejarah Barcelona pada Minggu malam, dengan mencetak gol pembuka yang sensasional dalam kemenangan 2-0 atas Real Madrid yang secara resmi memastikan gelar La Liga. Pemain berusia 28 tahun itu menjadi orang Inggris pertama dalam 41 tahun yang meraih gelar liga utama Spanyol, sekaligus menandai momen tersebut dengan menjadi pemain Blaugrana pertama yang mencetak gol dari tendangan bebas dalam El Clasico sejak Lionel Messi pada 2012.
Merenungkan kemenangan bersejarah dan golnya, Rashford mengungkapkan kurangnya kepercayaan diri yang mengejutkan sebelum mengambil tendangan bebas tersebut. "Tidak, saya tidak akan menendang," katanya kepada wartawan di zona campuran. "Saya tidak akan menendang... karena saat saya meletakkan bola, saya tidak melihat sudutnya. Saya tidak merasa yakin itu akan menjadi gol, jadi saya berencana untuk mengoper. Tapi kemudian semua orang menyuruh saya menendang, dan saya pun memotivasi diri sendiri sedikit. Untungnya saya menendang pada akhirnya karena itu adalah gol yang bagus."
Ketidakpastian terkait masa tinggal permanen di Camp Nou
Terlepas dari penampilannya yang gemilang di lapangan, masa depan Rashford tetap menjadi topik pembicaraan utama seiring mendekatnya akhir masa pinjamannya yang berlangsung sepanjang musim ini. Penyerang tersebut tampil cemerlang di bawah asuhan Hansi Flick, dengan mencetak 14 gol dan 14 assist di semua kompetisi, namun kendala finansial berpotensi menghalangi transfer permanennya. Laporan menunjukkan bahwa meskipun Barcelona memiliki opsi untuk membeli pemain internasional Inggris ini seharga £26 juta, klub tersebut ragu untuk memenuhi tuntutan gajinya yang tinggi di samping biaya transfer.
Ketika ditanya secara langsung apakah ia akan tetap di Catalonia musim depan, Rashford memberikan jawaban yang samar. "Saya tidak tahu. Saya bukan peramal, tapi jika saya bisa, saya akan tetap di sini. Jadi kita lihat saja," akunya. Penyerang ini jelas menghargai waktunya di Spanyol, menambahkan: "Ini benar-benar bagus. Saya datang ke sini untuk menang. Jadi ini... Saya ingin memenangkan sebanyak mungkin hal. Jadi, ini satu lagi yang bisa ditambahkan ke daftar itu. Ya, tim ini adalah tim yang luar biasa. Mereka akan meraih banyak kemenangan di masa depan juga. Jadi, menjadi bagian dari itu akan menjadi hal yang istimewa. Jadi kita lihat saja nanti."
Tak ada jalan kembali di Old Trafford
Sementara Barcelona masih mempertimbangkan berbagai opsi, situasi di Manchester United tampak jauh lebih jelas. Pihak manajemen di Old Trafford dilaporkan telah memutuskan bahwa pemain lulusan akademi tersebut tidak memiliki masa depan di klub, terlepas dari penampilannya di La Liga. Hubungan antara sang pemain dan klub induknya tetap sangat tegang setelah ia dicopot dari nomor punggung 10 dan dikucilkan dari skuad tim utama sebelum kepergiannya musim panas lalu.
United sangat ingin menghapus gaji Rashford dari pembukuan secara permanen, terutama karena gaji mingguan pemain tersebut akan naik menjadi £325.000 menyusul keberhasilan klub lolos ke Liga Champions di bawah asuhan Michael Carrick. Bahkan jika Barcelona gagal mengaktifkan klausul pembelian sebelum batas waktu, United diperkirakan akan secara agresif memasarkan pemain tersebut ke klub-klub lain daripada mengintegrasikannya kembali ke dalam skuad.
- Getty/Goal
Carrick tetap bungkam mengenai situasi tersebut
Pelatih sementara United, Carrick, menolak untuk memberikan isyarat perdamaian kepada sang penyerang saat ditanya mengenai kemungkinan kembalinya Rashford. Rashford belum pernah tampil untuk Setan Merah sejak Desember 2024, dan klub tampaknya puas untuk melanjutkan dengan opsi penyerang yang ada saat ini. Sikap Carrick di depan publik tetap menjaga jarak profesional menjelang bursa transfer musim panas.
"Saya hanya berpikir ada keputusan yang harus diambil pada waktunya mengenai hal-hal tertentu dan jelas Marcus berada dalam situasi itu," kata Carrick baru-baru ini. "Namun pada saat ini, belum ada yang diputuskan. Dan itu akan terjadi, karena harus diputuskan pada titik tertentu. Namun pada tahap ini, tidak ada yang bisa dikatakan." Dengan Piala Dunia yang semakin dekat dan Barcelona yang menunda kesepakatan, masa depan Rashford tetap menjadi salah satu subplot paling menarik di bursa transfer mendatang.