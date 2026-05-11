Terlepas dari penampilannya yang gemilang di lapangan, masa depan Rashford tetap menjadi topik pembicaraan utama seiring mendekatnya akhir masa pinjamannya yang berlangsung sepanjang musim ini. Penyerang tersebut tampil cemerlang di bawah asuhan Hansi Flick, dengan mencetak 14 gol dan 14 assist di semua kompetisi, namun kendala finansial berpotensi menghalangi transfer permanennya. Laporan menunjukkan bahwa meskipun Barcelona memiliki opsi untuk membeli pemain internasional Inggris ini seharga £26 juta, klub tersebut ragu untuk memenuhi tuntutan gajinya yang tinggi di samping biaya transfer.

Ketika ditanya secara langsung apakah ia akan tetap di Catalonia musim depan, Rashford memberikan jawaban yang samar. "Saya tidak tahu. Saya bukan peramal, tapi jika saya bisa, saya akan tetap di sini. Jadi kita lihat saja," akunya. Penyerang ini jelas menghargai waktunya di Spanyol, menambahkan: "Ini benar-benar bagus. Saya datang ke sini untuk menang. Jadi ini... Saya ingin memenangkan sebanyak mungkin hal. Jadi, ini satu lagi yang bisa ditambahkan ke daftar itu. Ya, tim ini adalah tim yang luar biasa. Mereka akan meraih banyak kemenangan di masa depan juga. Jadi, menjadi bagian dari itu akan menjadi hal yang istimewa. Jadi kita lihat saja nanti."







