Tentu saja, tidak mungkin untuk tidak menyalahkan Al Hamdan atas rentetan peluang yang ia sia-siakan serta keputusannya yang buruk dalam beberapa serangan, namun hal ini bisa dilihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda.
Kemampuan Al Hamdan terletak pada permainannya tepat di belakang penyerang, sebagai penyerang kedua, untuk menusuk kotak penalti dan memanfaatkan ruang di antara kedua bek tengah, saat penyerang pertama keluar dari kotak.
Inilah nilai lebih Al Hamdan yang membedakannya dari yang lain, khususnya sejak periodenya bersama Al Nassr pada musim lalu hingga sekarang. Ia adalah pemain yang lincah dan pandai berlari di ruang-ruang kosong, serta berhasil mengancam gawang lawan dengan tembakan-tembakan keras, seperti yang terjadi pada laga terakhir antara Al Nassr dan Al Khaleej.
Adapun mengandalkannya sebagai penyerang tengah adalah ide yang tidak produktif dan tidak akan memberikan timnas Arab Saudi kekuatan yang dibutuhkan, berbeda dengan Abdullah Al Salem, Firas Al Buraikan, dan Saleh Al Shehri misalnya, karena mereka adalah nama-nama yang pandai bermain di posisi penyerang tengah utama.
Dan Donis seharusnya memahami hal ini, lalu melakukan perubahan, baik dengan menarik permainan ke belakang atau memasukkan seorang penyerang tengah, serta mengubah formasi dengan mengembalikan Al Hamdan sebagai penyerang kedua.