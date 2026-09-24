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Saya bukan penyihir untuk mengubahnya: Kesalahan Al-Hamdan menyeret Donis, jadi siapa yang bersalah?

FEATURES
A. Al-Hamdan
Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Arab Saudi
Kuwait

Penyerang Al Nassr gagal dalam misi pertamanya

Bahkan para pesimis paling akut sekalipun tidak menyangka penurunan performa yang ditunjukkan Abdullah Al-Hamdan, penyerang timnas Arab Saudi, pada malam kemenangan atas Kuwait dengan skor 1-0 pada Rabu kemarin, di laga pembuka Piala Teluk Arab ke-27.

Al-Hamdan tampil sebagai starter, namun tidak menunjukkan performa yang diharapkan. Ia menyia-nyiakan dua peluang emas, di samping buruknya penyelesaian sejumlah serangan akibat penempatan posisi yang kurang baik, atau keraguan dalam mengambil keputusan.

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  • Penggantian, suitan, dan ledakan

    Al-Hamdan tampil selama 83 menit, tetapi ia tidak mampu mengambil keputusan yang baik dalam banyak serangan, di antaranya menyia-nyiakan peluang emas di awal pertandingan, setelah menerima umpan magis dari Humam Al-Hammami yang membuatnya berhadapan langsung dengan penjaga gawang Kuwait, tetapi alih-alih menembak ke gawang, ia menyia-nyiakannya dengan sangat aneh menggunakan kaki kirinya.

    Selain itu, ia menerima beberapa umpan yang seharusnya dimanfaatkan dengan lari yang tepat, melindungi bola, dan mencegah para bek untuk menjangkaunya, tetapi ia gagal melakukan hal yang benar dari semua itu, dan menyia-nyiakan beberapa peluang mudah bagi "Sang Elang".

    Donis memutuskan setelah 83 menit untuk menarik keluar Al-Hamdan dan memberikan kesempatan kepada Firas Al-Buraikan, sehingga bintang Al-Nassr itu menuai kritik dan cemoohan dari para suporter di tribun.

    Sebaliknya, Al-Buraikan mampu tampil dengan penampilan yang mencolok, dan meledak dengan pergerakan terus-menerus di dalam dan luar kotak penalti, bergerak ke sisi kiri, serta memberikan peluang bagi pemain yang datang dari belakang untuk menerobos ruang di area kedalaman pertahanan.


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    Denis membela buruknya penampilan Al-Hamdan

    Pelatih timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, dalam konferensi pers membela buruknya penampilan Al-Hamdan dengan mengatakan: "Dia terkadang bermain dan di lain waktu tidak bermain."

    Ia melanjutkan: "Saya bukan pesulap untuk mengubah apa yang dialami Al-Hamdan bersama klubnya, tetapi dia tetap menjadi pemain penting bagi kami, dan sudah pasti dia memberi kami nilai tambah serta kekuatan."

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    Siapa yang bersalah?

    Tentu saja, tidak mungkin untuk tidak menyalahkan Al Hamdan atas rentetan peluang yang ia sia-siakan serta keputusannya yang buruk dalam beberapa serangan, namun hal ini bisa dilihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda.

    Kemampuan Al Hamdan terletak pada permainannya tepat di belakang penyerang, sebagai penyerang kedua, untuk menusuk kotak penalti dan memanfaatkan ruang di antara kedua bek tengah, saat penyerang pertama keluar dari kotak.

    Inilah nilai lebih Al Hamdan yang membedakannya dari yang lain, khususnya sejak periodenya bersama Al Nassr pada musim lalu hingga sekarang. Ia adalah pemain yang lincah dan pandai berlari di ruang-ruang kosong, serta berhasil mengancam gawang lawan dengan tembakan-tembakan keras, seperti yang terjadi pada laga terakhir antara Al Nassr dan Al Khaleej.

    Adapun mengandalkannya sebagai penyerang tengah adalah ide yang tidak produktif dan tidak akan memberikan timnas Arab Saudi kekuatan yang dibutuhkan, berbeda dengan Abdullah Al Salem, Firas Al Buraikan, dan Saleh Al Shehri misalnya, karena mereka adalah nama-nama yang pandai bermain di posisi penyerang tengah utama.

    Dan Donis seharusnya memahami hal ini, lalu melakukan perubahan, baik dengan menarik permainan ke belakang atau memasukkan seorang penyerang tengah, serta mengubah formasi dengan mengembalikan Al Hamdan sebagai penyerang kedua.


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