Al-Hamdan tampil selama 83 menit, tetapi ia tidak mampu mengambil keputusan yang baik dalam banyak serangan, di antaranya menyia-nyiakan peluang emas di awal pertandingan, setelah menerima umpan magis dari Humam Al-Hammami yang membuatnya berhadapan langsung dengan penjaga gawang Kuwait, tetapi alih-alih menembak ke gawang, ia menyia-nyiakannya dengan sangat aneh menggunakan kaki kirinya.

Selain itu, ia menerima beberapa umpan yang seharusnya dimanfaatkan dengan lari yang tepat, melindungi bola, dan mencegah para bek untuk menjangkaunya, tetapi ia gagal melakukan hal yang benar dari semua itu, dan menyia-nyiakan beberapa peluang mudah bagi "Sang Elang".

Donis memutuskan setelah 83 menit untuk menarik keluar Al-Hamdan dan memberikan kesempatan kepada Firas Al-Buraikan, sehingga bintang Al-Nassr itu menuai kritik dan cemoohan dari para suporter di tribun.

Sebaliknya, Al-Buraikan mampu tampil dengan penampilan yang mencolok, dan meledak dengan pergerakan terus-menerus di dalam dan luar kotak penalti, bergerak ke sisi kiri, serta memberikan peluang bagi pemain yang datang dari belakang untuk menerobos ruang di area kedalaman pertahanan.



