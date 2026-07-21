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"Saya bukan orang bodoh" - Pelatih baru Portugal menegaskan kembali rencananya terkait Cristiano Ronaldo sambil meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan drastis setelah kekecewaan di Piala Dunia
Yesus berencana melakukan perubahan yang minimal
Pelatih baru Portugal, Jesus, yang telah menandatangani kontrak empat tahun untuk memimpin tim nasional hingga Piala Dunia 2030, menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap komposisi skuad menjelang debutnya di Nations League. Pelatih berusia 71 tahun itu merasa bahwa waktu persiapan yang terbatas membuat eksperimen besar-besaran menjadi langkah berisiko setelah timnya tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pendekatan pragmatis ini secara tegas menandakan bahwa Ronaldo, yang berusia 41 tahun, tetap menjadi bagian dari rencana utamanya.
- Getty Images
Pelatih membahas kesinambungan skuad
Mantan pelatih Al-Nassr itu meyakinkan publik bahwa ia hanya akan mengganti beberapa nama dari skuad yang tampil di Amerika Utara. Dalam wawancara dengan Canal 11, Jesus menyatakan: "Orang-orang mungkin berpikir bahwa manajer baru akan datang dan mengganti banyak pemain. Itu tidak akan terjadi. Saya bukan orang bodoh. Selain itu, saya tidak punya cukup waktu untuk mendatangkan beberapa pemain yang tidak dipanggil kali ini."
Ia melanjutkan: “Selama empat tahun ke depan, pemain-pemain baru pasti akan muncul, [tetapi] komposisinya tidak akan jauh berbeda dari mereka yang dipanggil [untuk Piala Dunia 2026]. Dua atau tiga pemain baru, kira-kira seperti itu, tidak akan jauh berbeda dari itu.”
Perhatian kini beralih ke kinerja
Sambil mempertahankan kerangka inti tim yang mencakup bintang Al-Nassr, Ronaldo, Jesus menuntut peningkatan signifikan dalam level performa agar tetap kompetitif di panggung Eropa.
Menyikapi standar tim nasional, Jesus menambahkan: "Jika tim nasional tidak bermain lebih baik daripada saat di Piala Dunia, saya pun tidak akan bisa berbuat lebih baik. Bersama staf pelatih saya, kami harus bermain lebih baik, jika tidak, kami hanya akan terus mengejar mimpi yang telah kami impikan selama bertahun-tahun.
"Kami memiliki pemain-pemain hebat, tetapi kami tidak sering menang. Kami memenangkan Euro 10 tahun lalu, dan kami telah memenangkan dua Nations League, yang memang bukan kompetisi terpenting, tetapi merupakan kompetisi tersulit karena Anda selalu berhadapan dengan tim-tim terbaik Eropa. Tahun lalu saja, Portugal, Prancis, Jerman, dan Spanyol mencapai babak final."
- Getty Images
Era baru akan segera dimulai
Ujian pertama sang manajer akan datang dalam laga pembuka Grup A4 Liga Bangsa-Bangsa Portugal melawan Wales pada 24 September. Kepastian mengenai masa depan Ronaldo di tim nasional kini berada di tangan Jesus, setelah keduanya bersama-sama meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr musim lalu. Reuni mereka di tim nasional diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam transisi menuju era baru Selecção.
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