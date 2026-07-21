"Saya bukan orang bodoh" - Pelatih baru Portugal menegaskan kembali rencananya terkait Cristiano Ronaldo sambil meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan drastis setelah kekecewaan di Piala Dunia

Mantan pelatih Al-Nassr itu meyakinkan publik bahwa ia hanya akan mengganti beberapa nama dari skuad yang tampil di Amerika Utara. Dalam wawancara dengan Canal 11, Jesus menyatakan: "Orang-orang mungkin berpikir bahwa manajer baru akan datang dan mengganti banyak pemain. Itu tidak akan terjadi. Saya bukan orang bodoh. Selain itu, saya tidak punya cukup waktu untuk mendatangkan beberapa pemain yang tidak dipanggil kali ini."

Ia melanjutkan: “Selama empat tahun ke depan, pemain-pemain baru pasti akan muncul, [tetapi] komposisinya tidak akan jauh berbeda dari mereka yang dipanggil [untuk Piala Dunia 2026]. Dua atau tiga pemain baru, kira-kira seperti itu, tidak akan jauh berbeda dari itu.”