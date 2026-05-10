“Saya bukan Lamine” - Raphinha mengakui bahwa ia tak bisa menandingi Yamal yang “istimewa”, sementara bintang muda Barcelona itu absen dalam laga Clasico melawan Real Madrid akibat cedera
Mengelola ekspektasi selama Yamal tidak ada
Yamal telah menjadi sosok tak terbantahkan yang menjadi motor kreativitas Barcelona musim ini, meninggalkan kekosongan besar dalam susunan starting XI Hansi Flick saat ia masih dalam proses pemulihan dari cedera. Meskipun Raphinha adalah kandidat alami untuk mengisi posisi sayap kanan, mantan pemain Leeds United itu dengan cepat membantah perbandingan dirinya dengan wonderkid berusia 18 tahun tersebut.
“Jika saya bermain di sayap kanan, jangan berharap sesuatu yang istimewa karena saya bukan Lamine. Lamine adalah bintang dan hal-hal yang dilakukannya,” aku Raphinha dengan kejujuran yang menyegarkan dalam wawancara dengan Movistar seperti dikutip Sport.
Perjalanan panjang menuju pemulihan dari cedera
Perjalanan Raphinha untuk kembali ke panggung El Clásico berjalan sulit setelah mengalami cedera saat membela tim nasional. Pemain sayap ini harus absen setelah mengalami cedera dalam laga persahabatan Brasil di Amerika Serikat, sebuah pukulan yang memaksanya melewatkan pertandingan krusial perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid pada awal musim ini.
Setelah menjalani masa rehabilitasi di tanah airnya, sang pemain sayap akhirnya siap untuk berkontribusi, meskipun ia mengakui bahwa kondisinya belum 100 persen. Berbicara mengenai kondisinya saat ini, ia mengatakan: “Mungkin lawan ini cocok untuk saya. Saya sedang berusaha menemukan performa terbaik saya kembali. Saya masih sedikit kurang. Kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup rumit, mereka masih memiliki peluang matematis untuk memenangkan liga, jadi mereka tidak akan memberikan apa pun kepada kami. Jika kami menang, mari rayakan gelar liga.”
Komitmen terhadap Blaugrana
Meskipun terus-menerus dikabarkan akan pindah ke Liga Premier atau Arab Saudi, Raphinha memanfaatkan momen menjelang pertandingan untuk menegaskan kembali kesetiaannya kepada klub raksasa Catalan tersebut. Dengan kontrak yang masih berlaku selama beberapa tahun ke depan, pemain asal Brasil ini tidak berencana hengkang dalam waktu dekat, terlepas dari berbagai spekulasi seputar posisinya di skuad.
Menegaskan keinginannya untuk tetap di klub, Raphinha menyatakan: “Saya melihat diri saya di sini untuk bertahun-tahun ke depan. Saya memiliki kontrak hingga 2028 dan jika klub ingin berbicara dengan saya, saya terbuka.”
Dilema taktis Flick menjelang El Clásico
Flick terpaksa mengatur skuadnya dengan hati-hati dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan mencoret Raphinha dari susunan pemain inti pada laga terakhir melawan Osasuna sebagai langkah pencegahan. Namun, dengan gelar liga yang sudah di depan mata, sang manajer diperkirakan akan sangat mengandalkan pengalaman pemain Brasil itu saat menghadapi Los Blancos. Meskipun Raphinha mungkin tidak memiliki bakat individu “istimewa” yang ia lihat pada Yamal, disiplin taktis dan ancaman golnya tetap sangat penting bagi Barcelona. Blaugrana berupaya mengakhiri harapan gelar Real Madrid secara efektif, dan mengamankan trofi domestik di hadapan penonton yang memadati Camp Nou.