“Saya bukan Lamine” - Raphinha mengakui bahwa ia tak bisa menandingi Yamal yang “istimewa”, sementara bintang muda Barcelona itu absen dalam laga Clasico melawan Real Madrid akibat cedera

Perjalanan Raphinha untuk kembali ke panggung El Clásico berjalan sulit setelah mengalami cedera saat membela tim nasional. Pemain sayap ini harus absen setelah mengalami cedera dalam laga persahabatan Brasil di Amerika Serikat, sebuah pukulan yang memaksanya melewatkan pertandingan krusial perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid pada awal musim ini.

Setelah menjalani masa rehabilitasi di tanah airnya, sang pemain sayap akhirnya siap untuk berkontribusi, meskipun ia mengakui bahwa kondisinya belum 100 persen. Berbicara mengenai kondisinya saat ini, ia mengatakan: “Mungkin lawan ini cocok untuk saya. Saya sedang berusaha menemukan performa terbaik saya kembali. Saya masih sedikit kurang. Kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup rumit, mereka masih memiliki peluang matematis untuk memenangkan liga, jadi mereka tidak akan memberikan apa pun kepada kami. Jika kami menang, mari rayakan gelar liga.”