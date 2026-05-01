“Saya bukan kaptennya” - Mengapa Harry Maguire dicopot dari jabatan kapten Man Utd oleh Erik ten Hag & bagaimana reaksi bek Inggris itu terhadap keputusan tersebut
Kekuasaan di Old Trafford
Ten Hag menegaskan otoritas penuhnya atas ruang ganti United dengan memberi tahu Maguire bahwa ia akan digantikan sebagai kapten klub menjelang musim 2023-24. Setelah tersingkir oleh pemain seperti Lisandro Martinez dan Raphael Varane, peluang sang bek untuk menjadi starter pun berkurang drastis. Manajer tersebut dengan tegas menolak gagasan pemungutan suara di dalam skuad untuk menentukan penggantinya, dan menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya ada di tangannya.
Menangani dampaknya
Dalam wawancara dengan My Best Coach, Maguire berbagi cerita tentang sorotan tajam yang ia hadapi selama masa-masa sulit Manchester United dan percakapannya dengan Ten Hag. Merenungkan tekanan dari luar dan pergantian kepemimpinan, ia berkata: “Saya benar-benar tidak khawatir tentang apa pun. Saya tidak terpengaruh oleh apa pun. Saya dulu agak naif. Saya rasa naifnya saya itu justru membantu, karena saat itu saya adalah kapten Manchester United, kami sedang mengalami musim yang sangat buruk, dan saya hanya menganggap itu hal yang biasa.
"Saya naif soal itu; sebagai kapten, semua akan tertuju pada Anda, dan itulah alasan mereka melakukannya. Baru ketika saya menengok ke belakang beberapa tahun kemudian atau setahun kemudian, saya merasa itu sudah berlebihan. Itu sampai pada titik di mana semuanya hanya demi klik. Itu lebih sulit bagi keluarga saya.”
Hubungan yang semakin menjauh
Bek yang mewarisi ban kapten dari Ashley Young pada Januari 2020 itu mengakui bahwa hubungannya dengan manajer mulai memburuk seiring berkurangnya menit bermainnya di lapangan. “Saya sangat menyukai peran sebagai kapten,” tambahnya. “Saya tidak ingat posisi klasemen liga saat saya menjadi kapten, tapi tim sedang menunjukkan kemajuan.
“Jujur saja, itu keputusan Erik dan musim sebelumnya kami finis di posisi ketiga, memenangkan piala, dan saya menjadi kapten. Saya tidak merasa seperti kaptennya. Mungkin saya tidak seharusnya membiarkan hubungan kami sedikit menjauh, tapi saya hanya tidak merasa penting baginya. Bagi Erik, itu keputusan yang tepat karena saya bukan kaptennya.”
Kesepakatan baru, taruhannya besar
Maguire baru-baru ini membuktikan nilai dirinya yang tak tergoyahkan dengan menandatangani kontrak baru, yang akan membuatnya tetap berseragam klub hingga Juni 2027. Ia diperkirakan akan menjadi andalan tim seiring berlanjutnya musim Liga Premier, terutama menjelang laga kandang krusial melawan Liverpool pada Minggu, 3 Mei, di mana kemenangan dalam laga tersebut secara efektif akan memastikan tiket ke Liga Champions bagi pemenangnya.