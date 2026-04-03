AFP
Diterjemahkan oleh
"Saya bukan forum publik untuk menghakimi" - Manajer Marseille menanggapi kontroversi terbaru menyusul permintaan maaf Roberto De Zerbi terkait kasus Mason Greenwood
- Getty
Permintaan maaf De Zerbi memicu perdebatan baru
Situasi ini kembali memanas pekan ini ketika pelatih kepala Tottenham yang baru dilantik, De Zerbi, menyampaikan permintaan maaf resmi atas dukungannya yang sebelumnya terhadap Greenwood.
De Zerbi, yang merekrut Greenwood untuk OM, sebelumnya menggambarkan penyerang tersebut sebagai "orang baik" dan mengklaim bahwa ia telah "membayar harga yang mahal" setelah tuduhan percobaan pemerkosaan, penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik, serta perilaku mengontrol dan memaksa terhadapnya dibatalkan pada tahun 2023.
Meskipun De Zerbi merasa perlu menjembatani kesenjangan dengan para pendukung Spurs yang tidak senang dengan pernyataan-pernyataannya di masa lalu, Beye justru mengambil pendekatan yang bertolak belakang.
Beye menolak untuk menghakimi masa lalu Greenwood
Beye telah menegaskan bahwa ia tidak akan terseret ke dalam perdebatan moral seputar Greenwood, meskipun isu ini kembali menjadi sorotan akibat komentar terbaru De Zerbi di Inggris.
Saat berbicara kepada media pada hari Jumat, pelatih Marseille itu bersikap tegas mengenai riwayat pribadi sang pemain dan reaksi negatif yang muncul di seberang Selat Inggris. "Kalian tahu saya, saya bukan pengadilan opini publik, saya tidak di sini untuk menghakimi orang. Saya adalah pelatihnya. Apa yang terjadi di negara lain, saya tidak akan mengutarakan pendapat saya mengenai hal ini. Saya tidak mengalami situasi ini sejak awal. Saya melihat peran saya sebagai pelatih dan itu terbatas pada hal itu hari ini dalam aspek kehidupan ini," kata Beye.
Kejelasan soal masa depan Marseille
Di luar kisah Greenwood, Beye memanfaatkan konferensi pers tersebut untuk memberikan kabar terbaru yang penting mengenai masa depannya di klub. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, pertanyaan terus bermunculan mengenai apakah ia akan tetap berada di bangku cadangan jika Marseille gagal mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Namun, Beye tampak sangat percaya diri terkait statusnya di klub.
"Yakin akan tetap di sini tahun depan? Saya yakin akan hal itu, saya menandatangani kontrak selama satu setengah tahun. Semua yang saya miliki hari ini, saya pantas mendapatkannya, saya tidak mencuri apa pun. Saya tidak berkomentar mengenai hal-hal tersebut. Orang-orang yang mempertanyakan durasi kontrak saya, kualitas kontrak saya, kenyataannya adalah saya pantas mendapatkan persis apa yang saya miliki," tegasnya.
- AFP
Misi Marseille di Liga Champions
Dengan Marseille yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Ligue 1, Beye merasa puas dengan kemajuan yang dicapai sejak ia mengambil alih tim yang saat itu berada di peringkat keempat.
"Jika besok saya ingin gaji yang lebih besar, saya harus menjadi pelatih yang lebih baik. Jika besok saya ingin kontrak tiga atau empat tahun, saya harus menjadi pelatih yang lebih baik. Saya sangat senang memiliki kontrak hingga 2027. Apakah tahun kedua saya bergantung pada kualifikasi Liga Champions? Itu bergantung pada beberapa hal. Tapi yang pasti, saya datang ke sini untuk meraih kualifikasi Liga Champions," tutup Beye.