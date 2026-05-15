“Saya bukan anak berusia 12 tahun lagi” - Arne Slot tak pernah terpikir untuk mundur dari Liverpool saat pelatih asal Belanda itu menanggapi cemoohan dari para pendukung The Reds dan pertanyaan seputar masa depannya

Ketika ditanya tentang cara dia menghadapi gelombang kritik belakangan ini, Slot menyinggung usianya dan pengalamannya yang panjang di dunia sepak bola profesional. Dia menjelaskan: "Saya selalu bertanya pada diri sendiri, ‘Berapa tepatnya usia saya?’ Saya rasa saya sudah 47 tahun! Jadi, saya bukan anak berusia 12 tahun lagi. Saya sudah bermain sepak bola profesional sejak usia 16 tahun, mungkin tidak pada level seperti yang saya jalani di sini sekarang, tapi saya sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa orang-orang kadang menganggap Anda pemain sepak bola yang sangat bagus dan kadang tidak terlalu menyukai Anda.

"Hal ini sama seperti menjadi manajer. Kita semua sudah terbiasa dengan kritik positif dan negatif sehingga jika Anda tidak mampu mengatasinya, Anda tidak akan pernah bisa berada di klub seperti ini. Itu juga salah satu hal yang saya pelajari musim ini: bahwa saya bisa menghadapi kritik dengan cukup baik. Saya tidak bertindak berbeda. Saya bisa berpikir jernih dan melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan."

Manajer asal Belanda itu lebih lanjut menjelaskan masa depannya di klub, menambahkan: "Saya tidak berpikir saya memutuskan sendiri, tapi saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa saya akan menjadi manajer Liverpool musim depan. Pertama, saya terikat kontrak dengan klub ini, dan kedua, dari semua pembicaraan yang kita lakukan. Itulah pandangan saya.

"Namun, jika Anda tidak menjalani musim terbaik, terutama jika dibandingkan dengan musim lalu – jika dibandingkan dengan musim-musim lain, Anda mungkin memiliki pandangan yang berbeda – ini jelas bukan musim yang hebat. Maka, wajar jika kritik pun muncul."