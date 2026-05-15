“Saya bukan anak berusia 12 tahun lagi” - Arne Slot tak pernah terpikir untuk mundur dari Liverpool saat pelatih asal Belanda itu menanggapi cemoohan dari para pendukung The Reds dan pertanyaan seputar masa depannya
Anfield dalam tekanan
Slot telah menanggapi tekanan yang semakin meningkat di Liverpool, menyusul perjuangan mempertahankan gelar yang sulit yang membuat The Reds tersingkir dari persaingan memperebutkan trofi bergengsi. Meskipun para pendukung secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya dalam beberapa bulan terakhir, klub ini masih berpeluang besar untuk memastikan tiket ke Liga Champions. Tim asuhan Slot saat ini fokus pada laga tandang krusial melawan Aston Villa pada Jumat malam, di mana sebuah kemenangan akan secara matematis memastikan kembalinya mereka ke kompetisi elit Eropa untuk musim depan.
Komitmen terhadap perjuangan
Ketika ditanya apakah ia pernah mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya, Slot menegaskan keinginannya untuk melanjutkan proyek di Anfield. Ia berkata: "Saya selalu ingin terus melanjutkannya dan tidak pernah sekalipun terpikir oleh saya (untuk mundur) karena, seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, saya rasa klub ini akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik musim depan daripada musim ini.
"Bahkan musim ini masih ada banyak hal yang bisa diperjuangkan. Dua bulan lalu kami kalah dari Paris Saint-Germain dan City, dan itu adalah pertama kalinya kami tidak bisa memenangkan apa pun lagi. Namun, kami masih bisa 'memenangkan' tiket ke Liga Champions.
"Ini adalah pertama kalinya dalam karier saya bahwa pada akhirnya saya tidak bermain untuk memperebutkan trofi. Hanya sekali saya tidak memenangkan apa pun, jadi sekarang ini akan menjadi tahun kedua. Itu akan menjadi hal yang sedikit baru."
Ketenangan di tengah keramaian
Ketika ditanya tentang cara dia menghadapi gelombang kritik belakangan ini, Slot menyinggung usianya dan pengalamannya yang panjang di dunia sepak bola profesional. Dia menjelaskan: "Saya selalu bertanya pada diri sendiri, ‘Berapa tepatnya usia saya?’ Saya rasa saya sudah 47 tahun! Jadi, saya bukan anak berusia 12 tahun lagi. Saya sudah bermain sepak bola profesional sejak usia 16 tahun, mungkin tidak pada level seperti yang saya jalani di sini sekarang, tapi saya sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa orang-orang kadang menganggap Anda pemain sepak bola yang sangat bagus dan kadang tidak terlalu menyukai Anda.
"Hal ini sama seperti menjadi manajer. Kita semua sudah terbiasa dengan kritik positif dan negatif sehingga jika Anda tidak mampu mengatasinya, Anda tidak akan pernah bisa berada di klub seperti ini. Itu juga salah satu hal yang saya pelajari musim ini: bahwa saya bisa menghadapi kritik dengan cukup baik. Saya tidak bertindak berbeda. Saya bisa berpikir jernih dan melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan."
Manajer asal Belanda itu lebih lanjut menjelaskan masa depannya di klub, menambahkan: "Saya tidak berpikir saya memutuskan sendiri, tapi saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa saya akan menjadi manajer Liverpool musim depan. Pertama, saya terikat kontrak dengan klub ini, dan kedua, dari semua pembicaraan yang kita lakukan. Itulah pandangan saya.
"Namun, jika Anda tidak menjalani musim terbaik, terutama jika dibandingkan dengan musim lalu – jika dibandingkan dengan musim-musim lain, Anda mungkin memiliki pandangan yang berbeda – ini jelas bukan musim yang hebat. Maka, wajar jika kritik pun muncul."
Perjuangan terakhir menuju final Liga Champions
Liverpool akan bertandang ke Villa Park dengan Mohamed Salah yang berpeluang kembali setelah pulih dari cedera otot paha belakang, meskipun pemain asal Mesir itu tampaknya masih belum akan diturunkan sebagai starter. Sementara Ibrahima Konate sudah siap diturunkan, masih ada keraguan terkait kondisi Alisson dan Florian Wirtz, yang saat ini sedang menderita gangguan pencernaan dan sedang mengonsumsi antibiotik. Di luar pertandingan mendatang, The Reds sedang merencanakan kembalinya Harvey Elliott pada musim panas ini setelah transfer permanen gelandang tersebut ke Villa gagal terwujud selama masa peminjaman yang sulit di bawah asuhan Unai Emery.