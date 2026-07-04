Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Saya bisa saja menawarkan sesuatu yang berbeda" - Bintang Chelsea Cole Palmer angkat bicara soal tidak dipanggilnya dirinya ke skuad Inggris untuk Piala Dunia
Palmer menanggapi kekecewaan di Piala Dunia
Palmer mengakui bahwa kegagalannya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia merupakan hal yang sulit diterima. Meskipun ia dikenal sebagai salah satu pemain paling berbakat secara teknis di Liga Premier, mantan pemain Manchester City ini tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang saat ini berlaga di Amerika Utara.
Berbicara mengenai penolakan tersebut, Palmer mengungkapkan rasa frustrasi pribadinya karena tidak diikutsertakan dalam ajang terbesar di dunia sepak bola.
“Setiap pemain sepak bola pasti ingin tampil di Piala Dunia,” kata Palmer kepada The Times. “Namun, ini adalah keputusan yang tidak bisa saya ubah dan merupakan keputusan yang sulit, apa pun alasannya. Tapi saya hanya berusaha menikmati liburan musim panas ini — musim panas pertama yang pernah saya nikmati.”
Gelandang serang tersebut kemudian terlihat sedang berlibur di Ibiza sambil berusaha memulihkan diri setelah musim kompetisi domestik yang menantang, di mana performanya menurun sejak musim gemilangnya di Stamford Bridge.
- AFP
Alasan Tuchel atas penolakan tersebut
Manajer timnas Inggris, Tuchel, berbicara secara terbuka saat menjelaskan mengapa pemain andalan Chelsea itu termasuk di antara nama-nama besar yang tidak lolos seleksi akhir. Tuchel menyoroti kurangnya konsistensi dan masalah kebugaran yang menghantui musim terakhir Palmer di London.
“Saya rasa dia mengalami penurunan performa individu di klub,” jelas Tuchel. “Dia tidak se-decisive atau se-influential seperti di musim-musim sebelumnya, sepanjang musim ini. Kedua, dia juga tidak terlalu berpengaruh saat bersama kami.
“Rekornya bersama kami memang tidak luar biasa, tidak cukup baik untuk membuatnya menjadi pemain yang ‘pasti akan diturunkan, apa pun yang terjadi.’ Itulah kenyataannya. Dia harus mundur karena cedera beberapa kali, dan saat berada di kamp pelatihan, dia tidak memberikan dampak yang kami semua harapkan darinya.”
Membuktikan bahwa para skeptis itu salah
Terlepas dari penilaian manajer, Palmer tetap percaya diri dengan keahlian unik yang ia bawa ke lapangan. Pemain pengatur serangan ini yakin bahwa ia memiliki kualitas yang berbeda dari para penyerang yang mengandalkan kecepatan seperti Anthony Gordon dan Bukayo Saka, yang dipilih untuk bermain di depannya.
“Saya tahu apa yang bisa saya tawarkan—sesuatu yang berbeda dari pilihan manajer. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak bisa mengubah keputusan itu dan saya mendoakan yang terbaik untuk semua orang,” kata Palmer.
Ia menambahkan bahwa penolakan tersebut menjadi motivasi yang kuat untuk musim mendatang: “Ini seperti hal lainnya. Jika Anda diberi tahu bahwa pada dasarnya Anda tidak cukup baik, maka Anda akan ingin membuktikan bahwa orang-orang itu salah.”
- Getty Images Sport
Inggris bersiap menghadapi laga krusial di Azteca
Sementara Palmer menyaksikan dari kejauhan, Tim Tiga Singa tengah bersiap menghadapi laga perempat final yang sangat dinanti melawan Meksiko. Skuad yang dipimpin oleh Harry Kane ini telah melewati perjalanan yang sulit untuk mencapai babak delapan besar, termasuk kemenangan comeback baru-baru ini atas Republik Demokratik Kongo.
Namun, persiapan untuk pertandingan di Stadion Azteca terhambat oleh kemungkinan perubahan jadwal akibat prakiraan badai petir di Mexico City.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami