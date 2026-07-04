"Saya bisa saja menawarkan sesuatu yang berbeda" - Bintang Chelsea Cole Palmer angkat bicara soal tidak dipanggilnya dirinya ke skuad Inggris untuk Piala Dunia

Palmer mengakui bahwa kegagalannya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia merupakan hal yang sulit diterima. Meskipun ia dikenal sebagai salah satu pemain paling berbakat secara teknis di Liga Premier, mantan pemain Manchester City ini tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang saat ini berlaga di Amerika Utara.

Berbicara mengenai penolakan tersebut, Palmer mengungkapkan rasa frustrasi pribadinya karena tidak diikutsertakan dalam ajang terbesar di dunia sepak bola.

“Setiap pemain sepak bola pasti ingin tampil di Piala Dunia,” kata Palmer kepada The Times. “Namun, ini adalah keputusan yang tidak bisa saya ubah dan merupakan keputusan yang sulit, apa pun alasannya. Tapi saya hanya berusaha menikmati liburan musim panas ini — musim panas pertama yang pernah saya nikmati.”

Gelandang serang tersebut kemudian terlihat sedang berlibur di Ibiza sambil berusaha memulihkan diri setelah musim kompetisi domestik yang menantang, di mana performanya menurun sejak musim gemilangnya di Stamford Bridge.