"Saya bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia" - Bintang Man City, Jeremy Doku, mengungkapkan apa yang perlu dilakukannya untuk mencapai puncak

Sejak kepindahannya senilai £55 juta ($74 juta) dari Rennes pada tahun 2023, Doku telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang unik secara statistik di Liga Premier. Saat ini ia memimpin klasemen liga dalam hal upaya dan keberhasilan dribel, namun catatan golnya masih terbilang sederhana, dengan hanya 19 gol dalam 123 penampilan. Pep Guardiola sebelumnya pernah mengatakan bahwa ia berpikir Doku “jujur saja, tidak akan pernah menjadi pencetak gol terbanyak,” sebuah tantangan yang ingin dijawab oleh sang pemain sayap.

“Seorang winger harus mencetak gol,” aku Doku kepada The Telegraph. “Jika saya memiliki gol-gol itu, saya yakin bisa mencapai level itu pasti, 100 persen. Anda sebaiknya tanya para bek apa pendapat mereka. Tapi saya yakin mereka akan mengatakan bahwa, jelas jika saya mencetak gol, ini adalah percakapan yang berbeda yang kita miliki.” Dia bertekad untuk menambahkan “gol mudah” seperti tap-in ke dalam repertoarnya, mengakui bahwa meskipun upaya solonya spektakuler, konsistensi berasal dari berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.