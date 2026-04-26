"Saya bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia" - Bintang Man City, Jeremy Doku, mengungkapkan apa yang perlu dilakukannya untuk mencapai puncak
Perjalanan statistik menuju kehebatan dalam mencetak gol
Sejak kepindahannya senilai £55 juta ($74 juta) dari Rennes pada tahun 2023, Doku telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang unik secara statistik di Liga Premier. Saat ini ia memimpin klasemen liga dalam hal upaya dan keberhasilan dribel, namun catatan golnya masih terbilang sederhana, dengan hanya 19 gol dalam 123 penampilan. Pep Guardiola sebelumnya pernah mengatakan bahwa ia berpikir Doku “jujur saja, tidak akan pernah menjadi pencetak gol terbanyak,” sebuah tantangan yang ingin dijawab oleh sang pemain sayap.
“Seorang winger harus mencetak gol,” aku Doku kepada The Telegraph. “Jika saya memiliki gol-gol itu, saya yakin bisa mencapai level itu pasti, 100 persen. Anda sebaiknya tanya para bek apa pendapat mereka. Tapi saya yakin mereka akan mengatakan bahwa, jelas jika saya mencetak gol, ini adalah percakapan yang berbeda yang kita miliki.” Dia bertekad untuk menambahkan “gol mudah” seperti tap-in ke dalam repertoarnya, mengakui bahwa meskipun upaya solonya spektakuler, konsistensi berasal dari berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.
Pertarungan melawan para pemain terbaik dan penjagaan ganda
Rasa hormat yang diperoleh Doku tergambar jelas dari perubahan taktik yang dilakukan lawan untuk menghentikannya. Baru-baru ini ia menghadapi Real Madrid di Liga Champions, di mana ia mencatat bahwa tim-tim kini secara rutin menempatkan dua bek untuk mengawasi gerakannya. Bahkan rekan-rekan sekelasnya yang elite seperti Trent Alexander-Arnold terekam kamera meniru gerakan khas Doku yang menurunkan bahu, sebuah tanda beban fisik dan mental yang ia berikan kepada para penjaganya.
“Saya melihat video itu - itu adalah pertarungan yang bagus melawan dia,” kata Doku mengenai rekaman yang menampilkan mantan pemain Liverpool tersebut. “Saya suka bermain melawan dia. Anda lihat saat saya bermain sekarang, sebagian besar waktu ada dua bek yang mengawasi saya, yang bukan masalah karena itu berarti ada pemain lain yang bebas. Tapi saya tahu dalam situasi satu lawan satu, jelas itu adalah kualitas terbesar saya. Saya tidak akan menyembunyikannya. Itulah bakat saya.”
Membuktikan kemampuannya di panggung besar
Pemain asal Belgia ini baru-baru ini menjadi motor di balik kemajuan City di kompetisi domestik. Pada semifinal Piala FA melawan Southampton, ia masuk sebagai pemain pengganti dan meningkatkan ancaman saat timnya sedang kesulitan. Ketekunannya terbayar dengan gol penyama kedudukan yang terdefleksi dan sangat krusial, sebelum ia memberikan umpan assist kepada Nico Gonzalez untuk memastikan kemenangan.
Dampak ini menyoroti mengapa manajer seperti bos Liverpool Arne Slot menggambarkannya sebagai "tak terbendung" dalam jarak pendek. Namun, Doku tetap rendah hati meskipun mendapat pujian dari pelatih-pelatih ternama. “Saya menghargai pujian-pujian itu, tapi saya tidak mencoba menggunakannya sebagai bahan bakar atau motivasi saya,” jelasnya. “Pada akhirnya, ini tentang saya, ini tanggung jawab saya untuk konsisten, untuk selalu tak terbendung, untuk selalu sulit dihentikan, dan untuk selalu dapat diandalkan sebagai pemain bagi tim saya.”
Berusaha meraih treble domestik dan bersaing dengan para pesaing
Setelah memastikan gelar Carabao Cup dan kemenangan baru-baru ini atas Burnley yang membuat mereka tetap berada dalam perburuan gelar, fokus kini beralih ke treble domestik. Meskipun Arsenal kini kembali memuncaki klasemen Liga Premier dengan keunggulan tiga poin, City masih memiliki satu pertandingan tunda yang krusial. Doku meyakini bahwa semangat juang dalam skuad adalah alasan utama mereka tetap berada dalam posisi yang begitu kuat. “Kami sedang dalam performa yang bagus. Kami percaya diri dan kami lapar. Kami tahu masih banyak yang harus diperjuangkan dan saya pikir itulah yang mendorong kami,” katanya.
Menariknya, Doku juga menanggapi perdebatan mengenai pemain tercepat di Etihad. Meskipun ia terkenal cepat, bek Abdukodir Khusanov telah muncul sebagai pesaing untuk gelar raja kecepatan. “Khusanov, semua orang tahu dia sangat cepat,” akui Doku. “Saya pikir di jarak 15 meter, saya yakin dengan diri saya sendiri. Tapi di jarak mungkin 40 meter, saya pikir dia yang akan menang.” Baik dalam lomba lari maupun dalam perburuan trofi, Doku jelas bergerak dengan kecepatan tertinggi.