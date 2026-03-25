"Saya bisa mengonfirmasinya": VfB Stuttgart secara resmi mengumumkan transfer ketiga tercepat dalam sejarah klub - Rumor tentang pemain penyerang baru

Dengan demikian, El Khannouss naik ke peringkat ketiga dalam daftar transfer termahal dalam sejarah VfB dan menggeser Badredine Bouanani dari posisi tersebut; Bouanani, sama seperti pemain berusia 21 tahun itu, bergabung ke Neckar tak lama sebelum penutupan jendela transfer musim panas. Dilaporkan, Stuttgart mengeluarkan dana sebesar 15 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Aljazair itu dari OGC Nice.

Namun, berbeda dengan El Khannouss, Bouanani sejauh ini masih jauh di bawah ekspektasi. Di Bundesliga, ia bahkan masih menunggu poin pertamanya. Sebaliknya, El Khannouss telah mencetak delapan gol dan tiga assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi, sehingga ia sudah menjalani musim terbaik dalam kariernya. Saat masih bermain untuk Leicester yang terdegradasi dari Premier League, ia telah menyumbang delapan gol, sama seperti yang ia lakukan setahun sebelumnya bersama KRC Genk.

Sementara itu, beredar rumor bahwa VfB akan memperkuat lini serangnya lagi untuk musim baru. Seperti dilaporkan oleh beberapa media Belanda, ada minat terhadap transfer Sami Ouaissa. Pemain berusia 21 tahun ini mencetak delapan gol dan memberikan empat assist dalam 31 pertandingan untuk klub Eredivisie NEC Nijmegen. Biaya transfer yang diminta diperkirakan antara delapan hingga sepuluh juta euro, dan VfL Wolfsburg juga dikabarkan tertarik. Namun, jika terdegradasi, "Serigala" yang sedang krisis kemungkinan besar akan kesulitan.