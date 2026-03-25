Apa yang sudah terlihat belakangan ini kini resmi: Bilal El Khannouss, yang sebelumnya dipinjamkan, akan tetap bersama klub Swabia berkat berlakunya klausul pembelian wajib. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth dalam wawancara dengan Sport Bild.
"Saya bisa mengonfirmasinya": VfB Stuttgart secara resmi mengumumkan transfer ketiga tercepat dalam sejarah klub - Rumor tentang pemain penyerang baru
"Ya, benar. Saya bisa mengonfirmasinya. Semua persyaratan kini telah terpenuhi," kata pria berusia 46 tahun itu sambil menekankan: "Kami senang akhirnya bisa mengikat Bilal secara permanen di VfB."
Menurut laporan, Stuttgart akan mentransfer 18 juta euro ditambah bonus potensial untuk El Khannouss ke Leicester City, yang sebelumnya telah memiliki kontrak lanjutan. Dengan demikian, pemain tim nasional Maroko ini menandatangani kontrak kerja hingga 2030, yang tidak memuat klausul pelepasan. Gajinya diperkirakan mencapai hingga tiga juta euro termasuk pembayaran bonus.
Transfer termahal VfB: El Khannouss menggusur Bouanani dari posisi tiga besar
Dengan demikian, El Khannouss naik ke peringkat ketiga dalam daftar transfer termahal dalam sejarah VfB dan menggeser Badredine Bouanani dari posisi tersebut; Bouanani, sama seperti pemain berusia 21 tahun itu, bergabung ke Neckar tak lama sebelum penutupan jendela transfer musim panas. Dilaporkan, Stuttgart mengeluarkan dana sebesar 15 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Aljazair itu dari OGC Nice.
Namun, berbeda dengan El Khannouss, Bouanani sejauh ini masih jauh di bawah ekspektasi. Di Bundesliga, ia bahkan masih menunggu poin pertamanya. Sebaliknya, El Khannouss telah mencetak delapan gol dan tiga assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi, sehingga ia sudah menjalani musim terbaik dalam kariernya. Saat masih bermain untuk Leicester yang terdegradasi dari Premier League, ia telah menyumbang delapan gol, sama seperti yang ia lakukan setahun sebelumnya bersama KRC Genk.
Sementara itu, beredar rumor bahwa VfB akan memperkuat lini serangnya lagi untuk musim baru. Seperti dilaporkan oleh beberapa media Belanda, ada minat terhadap transfer Sami Ouaissa. Pemain berusia 21 tahun ini mencetak delapan gol dan memberikan empat assist dalam 31 pertandingan untuk klub Eredivisie NEC Nijmegen. Biaya transfer yang diminta diperkirakan antara delapan hingga sepuluh juta euro, dan VfL Wolfsburg juga dikabarkan tertarik. Namun, jika terdegradasi, "Serigala" yang sedang krisis kemungkinan besar akan kesulitan.
VfB Stuttgart: Ringkasan Transfer Termahal
Pemain Musim Klub asal Biaya transfer Deniz Undav 2024/25 Brighton & Hove Albion 26,7 juta euro Ermedin Demirovic 2024/25 FC Augsburg 23 juta euro Bilal El Khannouss 2026/27 Leicester City 18 juta euro Badredine Bouanani 2025/26 OGC Nice 15 juta euro Tiago Tomas 2025/26 VfL Wolfsburg 13 juta euro