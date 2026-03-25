Goal.com
Live
Fabian WohlgemuthImago Images / Sportfoto Rudel
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

"Saya bisa mengonfirmasinya": VfB Stuttgart secara resmi mengumumkan transfer ketiga tercepat dalam sejarah klub - Rumor tentang pemain penyerang baru

Bundesliga
Transfers
VfB Stuttgart
NEC Nijmegen
Eredivisie
VfB Stuttgart telah mengumumkan rekrutan pertamanya untuk musim baru. Di saat yang sama, beredar rumor tentang seorang pemain penyerang baru.

Apa yang sudah terlihat belakangan ini kini resmi: Bilal El Khannouss, yang sebelumnya dipinjamkan, akan tetap bersama klub Swabia berkat berlakunya klausul pembelian wajib. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth dalam wawancara dengan Sport Bild

  • "Ya, benar. Saya bisa mengonfirmasinya. Semua persyaratan kini telah terpenuhi," kata pria berusia 46 tahun itu sambil menekankan: "Kami senang akhirnya bisa mengikat Bilal secara permanen di VfB." 

    Menurut laporan, Stuttgart akan mentransfer 18 juta euro ditambah bonus potensial untuk El Khannouss ke Leicester City, yang sebelumnya telah memiliki kontrak lanjutan. Dengan demikian, pemain tim nasional Maroko ini menandatangani kontrak kerja hingga 2030, yang tidak memuat klausul pelepasan. Gajinya diperkirakan mencapai hingga tiga juta euro termasuk pembayaran bonus. 

  Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 2025

    Transfer termahal VfB: El Khannouss menggusur Bouanani dari posisi tiga besar

    Dengan demikian, El Khannouss naik ke peringkat ketiga dalam daftar transfer termahal dalam sejarah VfB dan menggeser Badredine Bouanani dari posisi tersebut; Bouanani, sama seperti pemain berusia 21 tahun itu, bergabung ke Neckar tak lama sebelum penutupan jendela transfer musim panas. Dilaporkan, Stuttgart mengeluarkan dana sebesar 15 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Aljazair itu dari OGC Nice.

    Namun, berbeda dengan El Khannouss, Bouanani sejauh ini masih jauh di bawah ekspektasi. Di Bundesliga, ia bahkan masih menunggu poin pertamanya. Sebaliknya, El Khannouss telah mencetak delapan gol dan tiga assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi, sehingga ia sudah menjalani musim terbaik dalam kariernya. Saat masih bermain untuk Leicester yang terdegradasi dari Premier League, ia telah menyumbang delapan gol, sama seperti yang ia lakukan setahun sebelumnya bersama KRC Genk.

    Sementara itu, beredar rumor bahwa VfB akan memperkuat lini serangnya lagi untuk musim baru. Seperti dilaporkan oleh beberapa media Belanda, ada minat terhadap transfer Sami Ouaissa. Pemain berusia 21 tahun ini mencetak delapan gol dan memberikan empat assist dalam 31 pertandingan untuk klub Eredivisie NEC Nijmegen. Biaya transfer yang diminta diperkirakan antara delapan hingga sepuluh juta euro, dan VfL Wolfsburg juga dikabarkan tertarik. Namun, jika terdegradasi, "Serigala" yang sedang krisis kemungkinan besar akan kesulitan. 

  • VfB Stuttgart: Ringkasan Transfer Termahal

    PemainMusimKlub asalBiaya transfer
    Deniz Undav2024/25Brighton & Hove Albion26,7 juta euro
    Ermedin Demirovic2024/25FC Augsburg23 juta euro
    Bilal El Khannouss2026/27Leicester City18 juta euro
    Badredine Bouanani2025/26OGC Nice15 juta euro
    Tiago Tomas2025/26VfL Wolfsburg13 juta euro
Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Eredivisie
Excelsior crest
Excelsior
EXC
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC