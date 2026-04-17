"Saya bisa membayangkannya": Ralf Schumacher memicu perbincangan tentang pertukaran pembalap yang spektakuler di Formula 1 yang melibatkan Max Verstappen

"Max Verstappen memang pernah mengatakan bahwa jika Lambiase pergi, dia juga akan pergi. Jadi, saya bisa membayangkan Oscar Piastri bergabung dengan Red Bull dan Max kemudian pindah ke McLaren, jika dia memang melanjutkan kariernya," kata Schumacher.

Minggu lalu terungkap bahwa insinyur balap dan orang kepercayaan dekat Verstappen, Lambiase, akan meninggalkan Red Bull paling lambat setelah kontraknya yang masih berlaku hingga 2028 berakhir, dan kemudian bergabung dengan McLaren.

Dengan kepergian pria Italia-Inggris itu, Verstappen kehilangan rekan lama ketiganya dalam waktu singkat, setelah Kepala Aerodinamika Adrian Newey (pindah ke Aston Martin) dan Penasihat Balap Dr. Helmut Marko (pensiun dari Formula 1). Pembalap asal Belanda itu dan Lambiase telah bekerja sama sejak 2016.

Indikasi lain bahwa kepergian dari tim balap Inggris-Austria ini mungkin akan segera terjadi adalah krisis performa yang sedang dialami Red Bull saat ini. Di belakang Mercedes, Ferrari, dan McLaren, tim ini sejauh ini hanya menempati posisi keempat di klasemen. Hasil terbaik Verstappen sejauh ini adalah finis keenam pada balapan pembuka di Melbourne, Australia, sehingga ia hanya berada di peringkat kesembilan dalam klasemen kejuaraan dunia.