Sebaliknya, pakar Sky itu mengemukakan kemungkinan pertukaran pembalap yang spektakuler antara Red Bull dan McLaren. Menurutnya, Oscar Piastri mungkin harus menyerahkan kursinya di sana kepada juara dunia bertahan Lando Norris, dan sebagai gantinya Verstappen akan pindah ke tim berwarna oranye-papaya tersebut.
"Saya bisa membayangkannya": Ralf Schumacher memicu perbincangan tentang pertukaran pembalap yang spektakuler di Formula 1 yang melibatkan Max Verstappen
"Max Verstappen memang pernah mengatakan bahwa jika Lambiase pergi, dia juga akan pergi. Jadi, saya bisa membayangkan Oscar Piastri bergabung dengan Red Bull dan Max kemudian pindah ke McLaren, jika dia memang melanjutkan kariernya," kata Schumacher.
Minggu lalu terungkap bahwa insinyur balap dan orang kepercayaan dekat Verstappen, Lambiase, akan meninggalkan Red Bull paling lambat setelah kontraknya yang masih berlaku hingga 2028 berakhir, dan kemudian bergabung dengan McLaren.
Dengan kepergian pria Italia-Inggris itu, Verstappen kehilangan rekan lama ketiganya dalam waktu singkat, setelah Kepala Aerodinamika Adrian Newey (pindah ke Aston Martin) dan Penasihat Balap Dr. Helmut Marko (pensiun dari Formula 1). Pembalap asal Belanda itu dan Lambiase telah bekerja sama sejak 2016.
Indikasi lain bahwa kepergian dari tim balap Inggris-Austria ini mungkin akan segera terjadi adalah krisis performa yang sedang dialami Red Bull saat ini. Di belakang Mercedes, Ferrari, dan McLaren, tim ini sejauh ini hanya menempati posisi keempat di klasemen. Hasil terbaik Verstappen sejauh ini adalah finis keenam pada balapan pembuka di Melbourne, Australia, sehingga ia hanya berada di peringkat kesembilan dalam klasemen kejuaraan dunia.
Apakah Max Verstappen akan meninggalkan Red Bull atau bahkan Formula 1?
Menurut informasi dari portal F1-Insider, semakin jelas bahwa Verstappen tidak lagi melihat "masa depan" di RB dan mungkin akan segera hengkang. Menurut kabar yang beredar, pembalap asal Belanda ini memiliki beberapa klausul berbasis kinerja dalam kontraknya yang akan memudahkan kepergiannya lebih awal. Jika Verstappen tidak berada setidaknya di posisi ketiga dalam klasemen Kejuaraan Dunia hingga jeda musim panas, ia dapat meninggalkan tim pada akhir tahun berkat opsi keluar, demikian menurut laporan tersebut.
Bagaimanapun, sudah berbulan-bulan beredar rumor bahwa pembalap berusia 28 tahun ini ingin meninggalkan Red Bull dan bergabung dengan tim lain atau bahkan pensiun dari Formula 1 sama sekali. Mercedes disebut-sebut sebagai calon pemberi kerja barunya, di mana menurut spekulasi, posisi George Russell tidak sepenuhnya aman.
Sementara itu, Piastri masih memiliki kontrak dengan McLaren yang berlaku hingga 2028. Peraih posisi ketiga di Kejuaraan Dunia tahun lalu ini juga sering dikaitkan dengan niat untuk hengkang belakangan ini, karena ia dikabarkan merasa diperlakukan tidak adil di dalam tim.
Max Verstappen: Statistik kariernya
Gelar Juara Dunia
Penampilan di balapan
Kemenangan
Posisi pole
Posisi podium
Lap tercepat
Poin Kejuaraan Dunia
4
236
71
48
127
37
3456,5