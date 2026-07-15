"Saya bisa melihat mereka gugup" - Folarin Balogun mengakui bahwa timnas AS terpengaruh oleh insiden kartu merah yang "disayangkan" dalam kekalahan telak mereka dari Belgia di Piala Dunia

Penyerang Monaco itu sempat diusir dari lapangan saat pertandingan babak 32 besar melawan Bosnia-Herzegovina, namun intervensi kontroversial dari komite disiplin FIFA memungkinkannya untuk tampil melawan Belgia di babak 16 besar.

Keputusan tersebut menjadi sasaran kritik tajam, terutama setelah munculnya laporan mengenai campur tangan politik. Balogun menanggapi ketegangan tersebut dengan mengatakan kepada CBS: "Reaksi awal saya adalah senang bisa kembali ke tim, tetapi ketika saya mulai merenungkannya, saya tahu hal itu akan menimbulkan banyak kontroversi, dan saya hampir bisa melihat sedikit kegelisahan di antara rekan-rekan setim saya, karena ini adalah sesuatu yang sangat unik."