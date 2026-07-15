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"Saya bisa melihat mereka gugup" - Folarin Balogun mengakui bahwa timnas AS terpengaruh oleh insiden kartu merah yang "disayangkan" dalam kekalahan telak mereka dari Belgia di Piala Dunia
Kontroversi di kubu Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Penyerang Monaco itu sempat diusir dari lapangan saat pertandingan babak 32 besar melawan Bosnia-Herzegovina, namun intervensi kontroversial dari komite disiplin FIFA memungkinkannya untuk tampil melawan Belgia di babak 16 besar.
Keputusan tersebut menjadi sasaran kritik tajam, terutama setelah munculnya laporan mengenai campur tangan politik. Balogun menanggapi ketegangan tersebut dengan mengatakan kepada CBS: "Reaksi awal saya adalah senang bisa kembali ke tim, tetapi ketika saya mulai merenungkannya, saya tahu hal itu akan menimbulkan banyak kontroversi, dan saya hampir bisa melihat sedikit kegelisahan di antara rekan-rekan setim saya, karena ini adalah sesuatu yang sangat unik."
- Getty Images Sport
Campur tangan politik dan keluhan dari IOC
Situasi semakin memanas ketika kelompok hak asasi manusia FairSquare mengajukan pengaduan resmi kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC), dengan tuduhan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar aturan netralitas politik. Pengaduan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ia secara pribadi turun tangan untuk memastikan striker andalan tuan rumah bersama tersebut dapat bermain di babak gugur.
Balogun mengakui bahwa tekanan dari luar sulit diabaikan saat tim bersiap menghadapi kekalahan mereka di tangan Belgia. "Semakin dekat waktunya pertandingan, saya berusaha fokus sebaik mungkin, tapi itu sulit. Banyak gangguan dari luar, dan itu sulit dihindari," tambah mantan pemain Arsenal tersebut.
Ketidaksepakatan mengenai kartu merah yang diberikan pada awalnya
Terlepas dari kontroversi yang timbul, Balogun tetap bersikukuh bahwa ia seharusnya tidak pernah diusir dari lapangan sejak awal akibat tekelnya terhadap Tarik Muharemovic. Penyerang tersebut menegaskan bahwa tindakannya tidak disengaja dan bahwa keputusan wasit merupakan kesalahan yang pada akhirnya menambah tekanan yang tidak perlu pada tim Amerika selama turnamen kandang mereka.
Mengenai insiden tersebut, Balogun berkata: "Saya terkejut. Itu bahkan bukan tekel. Saya benar-benar terkejut, saya rasa Anda bisa melihat reaksi saya, tetapi saya hanya harus menerima keputusan itu dan berusaha mendukung tim saya. Jika sesuatu tidak disengaja, seharusnya tidak pernah berujung pada kartu merah, jadi itu hanyalah situasi yang tidak menguntungkan, dan saya rasa hal itu memberikan tekanan yang jauh lebih besar kepada kami daripada yang seharusnya."
- Getty Images
Rekan-rekan setim memberikan dukungan yang sangat penting
Meskipun sang penyerang bisa merasakan ketegangan di dalam tim, ia memuji rekan-rekan setimnya di USMNT yang telah membantunya melewati masa tersulit dalam karier internasionalnya hingga saat ini. Balogun mencatat bahwa dukungan dari dalam ruang ganti sangat penting saat ia mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Belgia. Ia menjelaskan bahwa rekan-rekan setimnya memberinya "banyak dorongan," sambil menambahkan: "Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya ubah. Itu hanyalah situasi yang tidak menguntungkan, yang justru memberi saya kepercayaan diri."
Sayangnya, hal itu tidak tercermin dalam pertandingan, karena USMNT dikalahkan telak oleh Belgia dengan skor 4-1. Meski demikian, Balogun menutup turnamen ini dengan mencetak tiga gol dari empat penampilannya.
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