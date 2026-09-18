AFP
Diterjemahkan oleh
'Saya berterima kasih kepada rekan setim saya' - Nick Woltemade memuji gestur penalti Nico Gonzalez saat Juventus menghancurkan NEC Nijmegen
Woltemade pecah telur setelah aksi tanpa pamrih Gonzalez
Woltemade mengungkapkan arti penting gol pertamanya untuk klub, seraya mengakui gestur tanpa pamrih dari Gonzalez yang memungkinkannya membuka rekening gol. Penyerang Jerman berusia 24 tahun itu diberi bola oleh Gonzalez saat penalti diberikan, sehingga ia bisa mengeksekusi dari titik putih dan mengubah skor menjadi 3-0. Itu merupakan momen vital bagi mantan pemain Newcastle United tersebut, yang sempat mendapat sorotan dari pers Italia setelah beberapa penampilan pertamanya di Turin.
Sang striker pun cepat memberikan kredit kepada tandemnya di lini depan atas kesempatan tersebut. "Sejujurnya, Anda bisa bermain sebaik apa pun yang Anda mau, tetapi bagi seorang striker, mencetak gol selalu menjadi hal yang paling penting. Ini akan membantu saya beradaptasi dan mendapatkan kepercayaan diri. Saya sangat senang dan saya berterima kasih kepada rekan setim saya karena menyerahkan penalti itu kepada saya," kata Woltemade kepada Sky Sports Italia.
- AFP
Memuji ketenangan skuad dan momentum kandang
Woltemade mengungkapkan kepuasan besar atas performa kolektif tim maupun hasil akhir. Sadar bahwa tidak ada pertandingan di level ini yang mudah, ia memuji ketangguhan timnya dan eksekusi mereka saat menghadapi lawan yang tangguh. Penyerang itu menekankan betapa vitalnya performa kandang untuk membangun momentum, serta mencatat bahwa skuad berhasil melewati tantangan berat lewat kesabaran dan ketenangan.
"Saya senang, terutama dengan hasilnya. Menang di kandang selalu positif, tidak ada pertandingan yang mudah, saya pikir kami tampil cukup baik. Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit. Jelas saya senang bisa mencetak gol pertama, secara keseluruhan ini adalah malam yang bagus dalam segala hal," tegasnya.
Refleksi tentang Kehidupan di Turin
Gol itu datang pada momen yang sempurna bagi Woltemade, yang masih beradaptasi dengan tantangan pindah ke negara baru dan liga yang sangat berbeda. Sang penyerang mengakui bahwa ia masih tinggal di hotel sambil mencari apartemen permanen di Turin, yang membuat proses adaptasinya di lapangan terasa makin mengesankan.
"Jelas, semuanya masih sangat baru bagi saya. Saya berada di negara baru dan dengan bahasa baru. Saya masih harus mencari apartemen, untuk saat ini saya tinggal di hotel. Saya mempelajari sesuatu yang baru setiap pekan. Saya masih belum puas dengan cara saya bermain. Saya ingin terus berkembang, lalu saya memikirkan cara membantu tim," kata Woltemade.
- Getty Images Sport
Pemanggilan untuk tugas internasional
Terlepas dari kritik awal dari sebagian media, potensinya tidak luput dari perhatian tim nasional Jerman, karena ia baru-baru ini dimasukkan ke dalam skuad DFB oleh pelatih kepala baru Jurgen Klopp. Woltemade kemungkinan akan berangkat ke pemusatan latihan tim nasional dengan suasana hati yang jauh lebih baik.
"Saya senang. Bermain untuk tim nasional selalu luar biasa; ada begitu banyak pemain hebat. Saya bersemangat, terutama untuk melihat semua pemain baru. Tapi pertama-tama, ada pertandingan pada hari Minggu, lalu saya akan memikirkan Jerman," pungkas Woltemade.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami