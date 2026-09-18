'Saya berterima kasih kepada rekan setim saya' - Nick Woltemade memuji gestur penalti Nico Gonzalez saat Juventus menghancurkan NEC Nijmegen

Woltemade mengungkapkan arti penting gol pertamanya untuk klub, seraya mengakui gestur tanpa pamrih dari Gonzalez yang memungkinkannya membuka rekening gol. Penyerang Jerman berusia 24 tahun itu diberi bola oleh Gonzalez saat penalti diberikan, sehingga ia bisa mengeksekusi dari titik putih dan mengubah skor menjadi 3-0. Itu merupakan momen vital bagi mantan pemain Newcastle United tersebut, yang sempat mendapat sorotan dari pers Italia setelah beberapa penampilan pertamanya di Turin.

Sang striker pun cepat memberikan kredit kepada tandemnya di lini depan atas kesempatan tersebut. "Sejujurnya, Anda bisa bermain sebaik apa pun yang Anda mau, tetapi bagi seorang striker, mencetak gol selalu menjadi hal yang paling penting. Ini akan membantu saya beradaptasi dan mendapatkan kepercayaan diri. Saya sangat senang dan saya berterima kasih kepada rekan setim saya karena menyerahkan penalti itu kepada saya," kata Woltemade kepada Sky Sports Italia.