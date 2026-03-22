"Saya benar-benar frustrasi. Kalau melihat gol kedua yang masuk ke gawang kami: Dari jarak 80 meter di luar garis gawang, saya sudah tahu bahwa bola itu sama sekali tidak masuk ke gawang. Saya sama sekali tidak mengerti. Saya tidak mau lagi melihat omong kosong ini. Di satu sisi offside, di sisi lain bola berada satu meter di depan garis gawang. Wasit harus melihatnya sendiri dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi," kata Dabrowski dengan marah di mikrofon MagentaTV dan berdebat dengan wasit Schulz: "Saya bertanya kepadanya, berapa usianya dan apakah dia sudah berhak memimpin pertandingan liga ketiga."

Marvin Stefaniak pun tak bisa menahan diri lagi. Dia bahkan menggeram dan mengomel: "Ini tak terbayangkan, apa yang menghantui kami dalam beberapa minggu terakhir, betapa sialnya kami, gol-gol konyol apa yang kami terima. Saya bisa meledak, saya tak percaya."