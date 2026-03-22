Gol yang diduga menjadi penentu kemenangan yang dicetak oleh Terrence Boyd pada menit ke-90 dalam pertandingan Waldhof Mannheim melawan Erzgebirge Aue yang berakhir dengan skor 2-1 berpotensi tercatat dalam sejarah sebagai gol hantu.
"Saya bertanya kepadanya berapa usianya dan apakah dia sudah memenuhi syarat untuk memimpin pertandingan Liga 3": Gol hantu Terrence Boyd mengguncang persaingan degradasi di Liga 3
Penyerang berpengalaman itu melepaskan tendangan keras ke bagian bawah mistar gawang saat skor 1-1 menjelang akhir pertandingan, dan bola tersebut sebagian besar memantul melewati garis gawang. Seperti yang terlihat dalam tayangan televisi sesudahnya, bola masih menyentuh garis gawang dengan ringan namun jelas. Wasit Timon Schulz tetap mengesahkan gol tersebut setelah ragu sejenak.
Hal ini sangat mengecewakan bagi Auer yang terancam degradasi. Segera setelah gol tersebut, pelatih kiper Alexander Kunze menerima kartu merah karena protes keras di bangku cadangan tim tamu. Pelatih kepala Christoph Dabrowski menyampaikan kritik tajam setelah peluit akhir dibunyikan. Terlebih lagi, klub asal Sachsen itu juga kehilangan satu gol pada menit ke-64 karena posisi offside yang tipis.
Gol hantu? "Saya bisa melihatnya dari jarak 80 meter di luar garis gawang"
"Saya benar-benar frustrasi. Kalau melihat gol kedua yang masuk ke gawang kami: Dari jarak 80 meter di luar garis gawang, saya sudah tahu bahwa bola itu sama sekali tidak masuk ke gawang. Saya sama sekali tidak mengerti. Saya tidak mau lagi melihat omong kosong ini. Di satu sisi offside, di sisi lain bola berada satu meter di depan garis gawang. Wasit harus melihatnya sendiri dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi," kata Dabrowski dengan marah di mikrofon MagentaTV dan berdebat dengan wasit Schulz: "Saya bertanya kepadanya, berapa usianya dan apakah dia sudah berhak memimpin pertandingan liga ketiga."
Marvin Stefaniak pun tak bisa menahan diri lagi. Dia bahkan menggeram dan mengomel: "Ini tak terbayangkan, apa yang menghantui kami dalam beberapa minggu terakhir, betapa sialnya kami, gol-gol konyol apa yang kami terima. Saya bisa meledak, saya tak percaya."
Erzgebirge Aue terancam degradasi
Stefaniak-lah yang sempat membawa timnya unggul sesaat sebelum jeda (menit ke-44). Kurang dari lima menit setelah babak kedua dimulai, Lovis Bierschenk menyamakan kedudukan, sebelum Boyd membuat stadion bergemuruh.
Kekalahan ini membuat Aue terus terpuruk menuju degradasi. Selisih poin dengan zona aman (1. FC Saarbrücken, peringkat 16) kini mencapai sembilan poin bagi tim yang berada di peringkat ke-18.
Liga 3: Posisi terbawah klasemen
Tempat Klub Pertandingan Gol Poin 15 TSG 1899 Hoffenheim II 29 53:53 35 16 1. FC Saarbrücken 30 40:46 33 17 SSV Ulm 1846 30 39:62 25 18 Erzgebirge Aue 30 34:54 24 19 TSV Havelse 30 43:69 23 20 1. FC Schweinfurt 05 30 29:69 17