Luis Enrique merangkum seluruh keanehan malam sepak bola yang gila ini dalam sebuah paradoks yang menakjubkan. "Kami pantas menang, kami pantas imbang, dan kami pantas kalah," kata pelatih tim Paris Saint-Germain yang penuh talenta luar biasa itu mengenai pertandingan yang tak terlupakan dengan skor 5-4 (3-2) melawan FC Bayern, sebuah "pertandingan yang benar-benar fantastis".
"Saya bertanya, berapa banyak gol yang kita butuhkan untuk menang": Pelatih PSG Luis Enrique mengungkap percakapan unik setelah pertandingan seru melawan FC Bayern München
Dan pelatih asal Spanyol itu tidak membiarkan dirinya terbuai ilusi: Kembalinya ke tempat kemenangan di Munich, tempat PSG merebut gelar juara Eropa pada 31 Mei 2025, tidak akan kalah gila dari babak pertama drama sepak bola bersejarah ini. "Laga leg kedua akan berjalan sama seperti leg pertama. Lima menit yang lalu saya bertanya kepada staf saya, berapa banyak gol yang kita butuhkan untuk menang. Setidaknya tiga!"
Paris ini mampu melakukannya - dan bahkan lebih dari itu! Enrique telah menciptakan sebuah monster yang merayakan sepak bola total. Dengan para bintang yang saling berjuang satu sama lain seperti pemain sepak bola dunia Ousmane Dembele, yang sambil tertawa mengakui: "Jika saya tidak berlari, Luis Enrique akan menempatkan saya di bangku cadangan." Dengan pergantian posisi yang membingungkan dan naluri pembunuh yang bahkan membuat barisan penyerang Munich yang telah mencetak seratus gol pun merasa sangat hormat.
"Saat skor 5-2, kami berharap bisa meraih hasil yang lebih baik"
"Itu adalah pertandingan terbaik yang pernah saya saksikan sebagai pelatih, tanpa ragu," kata Enrique dengan antusias setelah leg pertama semifinal Liga Champions: "Saya belum pernah melihat intensitas, tempo, dan tingkat fisik seperti itu sebelumnya. Kita harus memberi selamat kepada semua pihak."
Para pemainnya pun setuju dengan penuh kegembiraan. "Semua penggemar sepak bola pasti menikmati pertandingan ini," kata kapten Marquinhos kepada Canal+. "Di lapangan, sungguh menyenangkan bisa ikut bermain dalam pertandingan ini. Kami memimpikan pertandingan seperti ini sepanjang tahun, sejak masa kecil kami."
Namun, setidaknya bagi Enrique, ada sedikit rasa penyesalan. "Saat skor 5-2, kami berharap hasil yang lebih baik," akui pria berusia 55 tahun itu. Fakta bahwa PSG kehilangan momentum di akhir pertandingan bisa berbalik menjadi bumerang di Munich.
Enrique memprediksi FC Bayern akan tampil "lebih kuat lagi" di leg kedua
"Bayern akan semakin kuat dengan dukungan para penggemarnya," kata sang pelatih, "tetapi kembali ke sana akan membangkitkan kenangan indah bagi kami." Mengenang kemenangan ajaib 5-0 atas Inter Milan dalam final paling timpang di era modern. "Kami ingin bertanding dengan mentalitas yang sama dan berjuang sekuat tenaga untuk menang."
Seperti yang sudah terjadi musim ini saat melawan FC Barcelona (2-1), di Leverkusen (7-2), di babak penyisihan melawan AS Monaco (3-2) dan kemudian melawan Chelsea (3-0) serta di Liverpool (2-0). Keyakinan itu juga tidak terganggu oleh cedera bek sayap Achraf Hakimi yang sangat penting bagi kestabilan tim. Pemain asal Maroko itu memegangi paha belakangnya yang sakit setelah bertabrakan dengan Konrad Laimer di menit-menit akhir.
"Kami memiliki keunggulan satu gol. Namun seperti yang telah kita lihat, itu sama sekali tidak berarti apa-apa," kata maestro lini tengah Vitinha dan menekankan: "Meski demikian, kami akan pergi ke sana untuk menang." Atau, seperti yang diungkapkan Dembele: "Tidak ada alasan untuk mengubah apa pun."