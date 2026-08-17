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'Saya bertanggung jawab penuh' - Gennaro Gattuso meminta maaf setelah kekalahan Lazio dari Mantova di Coppa Italia
Tim underdog menciptakan kejutan besar
Lazio menelan tersingkir lebih cepat dengan pahit dari Coppa Italia setelah tumbang secara mengejutkan 2-0 dari Mantova di Stadio Olimpico. Meski mendominasi jalannya pertandingan pada awal laga, Lazio menyia-nyiakan serangkaian peluang emas lewat Matteo Cancellieri dan Boulaye Dia sebelum Francesco Ruocco mencocor bola untuk membawa tim tamu unggul pada menit ke-75. Upaya putus asa di akhir laga untuk menyamakan kedudukan justru berbalik menjadi bencana ketika Ismael Cajazzo memastikan kejutan itu lewat serangan balik tanpa ampun pada masa tambahan waktu.
- Getty Images Sport
Pelatih mengambil tanggung jawab atas kesalahan
Berbicara kepada Sportmediasetsetelah peluit akhir, Gattuso menyampaikan permintaan maaf tanpa syarat atas penampilan timnya yang loyo: "Ini pukulan telak. Saya maju ke depan karena itu hal yang benar untuk dilakukan, tetapi sekarang saatnya diam dan bekerja keras. Saya mengambil tanggung jawab penuh. Kami tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saat ini rasanya menyakitkan, dan kami harus meminta maaf. Kami terus melangkah maju, dan saya pasti mendukung para pemain ini yang memberikan segalanya."
Sang pelatih juga menyoroti penampilan pasif di babak pertama yang membuat tim tamu semakin percaya diri: "Kami punya banyak hal yang harus diperbaiki. Momen ini menyakitkan, tetapi kami harus tetap kuat. Memang benar kami punya beberapa peluang, tetapi di babak pertama kami melakukannya setengah-setengah: kami tidak pernah cukup agresif dan memberi mereka terlalu banyak ruang. Saya lebih suka para pemain menciptakan peluang dan gagal memaksimalkannya. Sejak hari pertama, kami tahu bahwa kami harus tetap bersama dan bekerja keras. Hanya melalui kerja keras dan keinginan untuk menjalani musim yang bagus kami bisa keluar dari situasi ini."
Ahli taktik menolak alasan transfer
Mantan pelatih AC Milan itu menolak berlindung di balik potensi aktivitas transfer, dan menuntut akuntabilitas penuh dari mereka yang turun ke lapangan: "Hari ini bukan soal bursa transfer. Ini soal para pemain yang turun ke lapangan. Mudah untuk mengatakan kami kekurangan ini atau itu. Saat ini kami butuh akuntabilitas, lalu kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan."
Ia meminta ketenangan di balik layar demi memperbaiki hubungan dengan basis suporter yang kian frustrasi: "Anak-anak bekerja dengan baik, mereka bersemangat untuk bekerja. Kami banyak berubah. Kami sudah bekerja selama 40 hari dan ada keinginan serta komitmen yang besar. Namun malam ini adalah pil pahit yang harus ditelan; semoga kami bisa menyikapi ini dengan baik dan bekerja dengan tenang. Kami tahu orang-orang di luar sana tidak senang, dan kami berharap bisa membalikkan dinamika itu juga."
- Getty Images Sport
Jadwal domestik menuntut respons
Kekalahan yang memalukan itu secara tiba-tiba mengakhiri perjalanan Lazio di ajang piala, membuat mereka kini hanya fokus pada kompetisi liga domestik tanpa gangguan Eropa. Gattuso menghadapi tugas mendesak untuk memulihkan moral tim sebelum mereka bertandang menghadapi Bologna pada laga pembuka Serie A, Senin, 24 Agustus, dan tekanan di ibu kota akan cepat meningkat jika tim asal Roma itu gagal memberikan respons tegas di Stadio Renato Dall'Ara.
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