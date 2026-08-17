'Saya bertanggung jawab penuh' - Gennaro Gattuso meminta maaf setelah kekalahan Lazio dari Mantova di Coppa Italia

Berbicara kepada Sportmediasetsetelah peluit akhir, Gattuso menyampaikan permintaan maaf tanpa syarat atas penampilan timnya yang loyo: "Ini pukulan telak. Saya maju ke depan karena itu hal yang benar untuk dilakukan, tetapi sekarang saatnya diam dan bekerja keras. Saya mengambil tanggung jawab penuh. Kami tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saat ini rasanya menyakitkan, dan kami harus meminta maaf. Kami terus melangkah maju, dan saya pasti mendukung para pemain ini yang memberikan segalanya."

Sang pelatih juga menyoroti penampilan pasif di babak pertama yang membuat tim tamu semakin percaya diri: "Kami punya banyak hal yang harus diperbaiki. Momen ini menyakitkan, tetapi kami harus tetap kuat. Memang benar kami punya beberapa peluang, tetapi di babak pertama kami melakukannya setengah-setengah: kami tidak pernah cukup agresif dan memberi mereka terlalu banyak ruang. Saya lebih suka para pemain menciptakan peluang dan gagal memaksimalkannya. Sejak hari pertama, kami tahu bahwa kami harus tetap bersama dan bekerja keras. Hanya melalui kerja keras dan keinginan untuk menjalani musim yang bagus kami bisa keluar dari situasi ini."