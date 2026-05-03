"Saya bertanggung jawab" - Marc Skinner mengakui kesalahannya saat rentetan hasil buruk tim wanita Man Utd terus mengancam harapan mereka untuk lolos ke UWCL
Harapan semakin memudar
United membutuhkan gol penyeimbang dramatis di masa injury time dari Lea Schuller untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1 melawan Brighton di Leigh Sports Village pada Sabtu, 2 Mei. Hasil ini membuat tim asuhan Skinner hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir mereka — sebuah penurunan performa yang mengejutkan yang bermula sejak kesuksesan mereka di ajang Eropa pada Februari lalu. United saat ini berada di peringkat keempat Liga Super Wanita, tertinggal satu poin dari Arsenal meskipun telah memainkan lebih banyak pertandingan daripada rival mereka dari London Utara.
Menghadapi rasa frustrasi
Menanggapi ketidakpuasan yang terdengar jelas dari para pendukung tuan rumah setelah peluit akhir dibunyikan, Skinner tidak menghindar dari kritik yang ditujukan pada kepemimpinannya selama masa sulit ini. Seperti dikutip BBC, ia berkata: "Saya mendengarnya, saya merasakannya. Saya memimpin klub sepak bola ini. Saya bertanggung jawab, bukan? Saya ada di sini agar orang-orang dapat menyampaikan pendapat mereka. Saya bekerja tanpa lelah untuk memajukan klub sepak bola ini. Setiap orang berhak atas pendapatnya. Saya tidak akan pernah menyangkal itu, tetapi tidak ada yang lebih kecewa daripada saya hari ini karena gagal meraih tiga poin."
Investasi dan perkembangan
Meskipun kontrak Skinner masih berlaku selama satu tahun lagi, ia mengakui bahwa klub harus beradaptasi dengan tingkat investasi yang meningkat pesat dari tim-tim di atas maupun di bawah mereka di liga. Ia menambahkan: "Kami melihat investasi di sekitar kami, kami melihat strategi di sekitar kami. Kami tidak bisa lagi hanya memandang tim-tim di atas kami; kami harus mampu menyadari keberadaan tim-tim di bawah kami.
"Saya tahu semua orang ingin fokus pada hal-hal negatif, tapi tim ini juga menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Kita harus melakukan refleksi, tentu saja. Kenyataannya, kita harus mengevaluasi selama musim panas ke mana sumber daya dialokasikan dan ke arah mana kita mengarahkannya, untuk memastikan kita tetap berada di kelompok pengejar dan tentu saja memastikan tim-tim di belakang kita tidak bisa mengejar kita."
Masa untuk merenung
Nasib United kini sudah tidak lagi berada di tangan mereka sendiri, karena Arsenal hanya membutuhkan tiga poin dari empat pertandingan terakhirnya untuk secara resmi mengakhiri harapan Setan Merah lolos ke Liga Champions. Musim ini akan ditutup dengan lawatan yang menantang ke markas Chelsea pada 16 Mei, sebuah pertandingan yang terjadi setelah kegagalan menyakitkan di ajang piala melawan lawan yang sama pada awal musim ini. Dengan klub-klub ambisius seperti Brighton dan London City Lionesses yang secara signifikan meningkatkan daya beli mereka, Skinner menghadapi musim panas yang krusial untuk melakukan evaluasi ulang guna memastikan United tidak kehilangan posisinya di antara klub-klub elit.