"Saya bertanggung jawab" - Bintang Barcelona merasa hancur hati setelah perannya dalam kekalahan mengejutkan di Liga Champions melawan Atlético Madrid

Melalui media sosial setelah peluit akhir dibunyikan, lulusan Masia ini tidak menyangkal perannya dalam kekalahan tersebut. Bek tengah itu menyadari betapa seriusnya insiden tersebut sambil menyerukan persatuan tim menjelang leg kedua di Madrid.

"Satu tindakan menentukan hasil pertandingan dan leg ini," tulis Cubarsi di Instagram. "Itulah sepak bola dan saya bertanggung jawab atas hasilnya. Masih ada jalan panjang dalam leg dua pertandingan ini, dan kami lebih bersatu dari sebelumnya: kami adalah keluarga dan kami selalu menunjukkannya. Ke depan, dengan usaha dan tekad, kami tidak akan pernah menyerah."