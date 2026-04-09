"Saya bertanggung jawab" - Bintang Barcelona merasa hancur hati setelah perannya dalam kekalahan mengejutkan di Liga Champions melawan Atlético Madrid
Kartu merah mengubah arah permainan
Situasi pertandingan antara dua tim asal Spanyol ini berubah drastis pada menit ke-43 di Camp Nou. Setelah serangan balik Atletico yang apik, Cubarsi menjatuhkan Giuliano Simeone di dekat tepi kotak penalti, yang memicu rangkaian kejadian yang menentukan jalannya pertandingan malam itu. Wasit Istvan Kovacs awalnya mengeluarkan kartu kuning, namun diminta untuk memeriksa monitor di pinggir lapangan oleh VAR. Setelah tinjauan yang cukup lama, wasit memutuskan bahwa Cubarsi adalah pemain terakhir dan meningkatkan hukuman menjadi kartu merah langsung, sehingga tim asuhan Hansi Flick harus bermain dengan 10 orang menjelang akhir babak pertama.
Cubarsi mengakhiri kebisuannya
Melalui media sosial setelah peluit akhir dibunyikan, lulusan Masia ini tidak menyangkal perannya dalam kekalahan tersebut. Bek tengah itu menyadari betapa seriusnya insiden tersebut sambil menyerukan persatuan tim menjelang leg kedua di Madrid.
"Satu tindakan menentukan hasil pertandingan dan leg ini," tulis Cubarsi di Instagram. "Itulah sepak bola dan saya bertanggung jawab atas hasilnya. Masih ada jalan panjang dalam leg dua pertandingan ini, dan kami lebih bersatu dari sebelumnya: kami adalah keluarga dan kami selalu menunjukkannya. Ke depan, dengan usaha dan tekad, kami tidak akan pernah menyerah."
Alvarez memanfaatkan kesalahan Blaugrana
Dampak dari pelanggaran tersebut langsung terasa dan sangat parah. Dari tendangan bebas yang dihasilkan, Alvarez menunjukkan kehebatan individu dengan melepaskan tendangan melengkung yang akurat ke sudut atas gawang, sehingga membawa tim tamu memimpin. Situasi semakin memburuk bagi tuan rumah pada babak kedua saat Sorloth menggandakan keunggulan tim asuhan Diego Simeone. Gol yang dicetak pemain asal Norwegia itu memastikan Atletico membawa keunggulan telak 2-0 kembali ke Metropolitano.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Flick kini harus menjalani leg kedua tanpa salah satu bek mudanya yang paling diandalkan. Meskipun Barcelona menciptakan beberapa peluang melalui Lamine Yamal dan Marcus Rashford sebelum kartu merah itu, ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan peluang dengan tajam telah membuat mereka berada di ambang tersingkir dari kompetisi Eropa.
Barca kini akan mengalihkan fokus ke derby Catalan melawan Espanyol di La Liga, di mana mereka masih nyaman memimpin klasemen, unggul tujuh poin dari Real Madrid. Setelah itu, pasukan Flick akan berusaha membalikkan keadaan saat menghadapi Atleti pada leg kedua pekan depan.