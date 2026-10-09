Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya bermain di sayap luar untuk Mourinho!' - Cristian Chivu memakai kisah kariernya untuk mendukung Andy Diouf
Chivu menepis obsesi terhadap formasi
Cristian Chivu menanggapi perdebatan taktis seputar Inter Milan, dengan menepis fokus berlebihan pada apakah tim bermain dengan pertahanan tiga pemain atau empat pemain. Pelatih asal Rumania itu menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar, pergerakan, dan karakteristik pemainlah yang menentukan performa tim, bukan angka yang kaku.
Chivu menegaskan timnya bisa beradaptasi kapan pun diperlukan.
"Bagi saya, yang penting adalah prinsip-prinsip permainan, caranya dan bukan formasinya," jelas Chivu. "Tidak ada jaminan bahwa bermain dengan empat pemain membuat Anda bisa memenangi sesuatu, sama halnya dengan tiga pemain."
- Getty Images Sport
Memuji peran bek kiri Diouf di level internasional
Chivu mengungkapkan kegembiraannya setelah melihat gelandang Andy Diouf bermain sebagai bek kiri untuk Prancis bersama bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Berdasarkan pengalamannya sendiri saat berkarier sebagai pemain di bawah Jose Mourinho, Chivu memuji kemampuan adaptasi Diouf.
"Saya melihatnya dan saya menyukainya," ujar Chivu sambil tersenyum. "Saya senang ketika seorang pemain memahami bahwa ia tidak seharusnya terpaku pada satu peran tetap."
"Saya pernah bermain sebagai bek kiri, bek tengah, gelandang bertahan pengatur permainan. Bersama Mourinho saya bahkan pernah bermain sebagai winger dan dia menarik saya keluar setelah 27 menit! Semakin banyak hal yang bisa Anda lakukan, semakin besar peluang Anda."
Menanggapi komentar Boban tentang Sucic
Menanggapi kritik dari Zvonimir Boban mengenai waktu bermain Petar Sucic, Chivu membela jalur perkembangan gelandang muda tersebut. Chivu mencatat bahwa Sucic melewatkan sesi awal pramusim setelah kelahiran anaknya, tetapi tetap vital untuk rencana jangka panjang Inter.
"Saya sangat menghormati Zvone dan memahami konteks dari pernyataannya," kata Chivu.
"Petar adalah pemain penting dan kami tahu apa yang bisa ia berikan sekarang dan di masa depan. Kami senang memilikinya."
- NurPhoto
Pengembangan pemain muda bersama Aleksandar Stankovic
Chivu juga memuji gelandang muda Aleksandar Stankovic, sambil menegaskan kembali bahwa melakukan kesalahan tetap menjadi bagian alami dari proses perkembangan talenta-talenta muda.
"Untuk berkembang, Anda juga harus melalui kesalahan," tutup Chivu. "Dia bekerja dengan serius untuk menunjukkan bahwa dia tahu bagaimana bertahan di level ini."
Inter akan menjamu Parma pada Sabtu dengan tujuan menerapkan prinsip-prinsip taktis ini di San Siro.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami