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FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Saya bermain di sayap luar untuk Mourinho!' - Cristian Chivu memakai kisah kariernya untuk mendukung Andy Diouf

Inter
C. Chivu
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Pelatih kepala Inter Milan, Cristian Chivu, menepis perdebatan kaku soal formasi dan menekankan prinsip taktik di atas skema. Mantan bek itu memuji fleksibilitas Andy Diouf bersama Prancis dan menanggapi komentar Zvonimir Boban tentang Petar Sucic.

  • Chivu menepis obsesi terhadap formasi

    Cristian Chivu menanggapi perdebatan taktis seputar Inter Milan, dengan menepis fokus berlebihan pada apakah tim bermain dengan pertahanan tiga pemain atau empat pemain. Pelatih asal Rumania itu menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar, pergerakan, dan karakteristik pemainlah yang menentukan performa tim, bukan angka yang kaku.

    Chivu menegaskan timnya bisa beradaptasi kapan pun diperlukan.

    "Bagi saya, yang penting adalah prinsip-prinsip permainan, caranya dan bukan formasinya," jelas Chivu. "Tidak ada jaminan bahwa bermain dengan empat pemain membuat Anda bisa memenangi sesuatu, sama halnya dengan tiga pemain."

  • Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Memuji peran bek kiri Diouf di level internasional

    Chivu mengungkapkan kegembiraannya setelah melihat gelandang Andy Diouf bermain sebagai bek kiri untuk Prancis bersama bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Berdasarkan pengalamannya sendiri saat berkarier sebagai pemain di bawah Jose Mourinho, Chivu memuji kemampuan adaptasi Diouf.

    "Saya melihatnya dan saya menyukainya," ujar Chivu sambil tersenyum. "Saya senang ketika seorang pemain memahami bahwa ia tidak seharusnya terpaku pada satu peran tetap."

    "Saya pernah bermain sebagai bek kiri, bek tengah, gelandang bertahan pengatur permainan. Bersama Mourinho saya bahkan pernah bermain sebagai winger dan dia menarik saya keluar setelah 27 menit! Semakin banyak hal yang bisa Anda lakukan, semakin besar peluang Anda."

  • Menanggapi komentar Boban tentang Sucic

    Menanggapi kritik dari Zvonimir Boban mengenai waktu bermain Petar Sucic, Chivu membela jalur perkembangan gelandang muda tersebut. Chivu mencatat bahwa Sucic melewatkan sesi awal pramusim setelah kelahiran anaknya, tetapi tetap vital untuk rencana jangka panjang Inter.

    "Saya sangat menghormati Zvone dan memahami konteks dari pernyataannya," kata Chivu.

    "Petar adalah pemain penting dan kami tahu apa yang bisa ia berikan sekarang dan di masa depan. Kami senang memilikinya."

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    Pengembangan pemain muda bersama Aleksandar Stankovic

    Chivu juga memuji gelandang muda Aleksandar Stankovic, sambil menegaskan kembali bahwa melakukan kesalahan tetap menjadi bagian alami dari proses perkembangan talenta-talenta muda.

    "Untuk berkembang, Anda juga harus melalui kesalahan," tutup Chivu. "Dia bekerja dengan serius untuk menunjukkan bahwa dia tahu bagaimana bertahan di level ini."

    Inter akan menjamu Parma pada Sabtu dengan tujuan menerapkan prinsip-prinsip taktis ini di San Siro.

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