'Saya bermain di sayap luar untuk Mourinho!' - Cristian Chivu memakai kisah kariernya untuk mendukung Andy Diouf

Cristian Chivu menanggapi perdebatan taktis seputar Inter Milan, dengan menepis fokus berlebihan pada apakah tim bermain dengan pertahanan tiga pemain atau empat pemain. Pelatih asal Rumania itu menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar, pergerakan, dan karakteristik pemainlah yang menentukan performa tim, bukan angka yang kaku.

Chivu menegaskan timnya bisa beradaptasi kapan pun diperlukan.

"Bagi saya, yang penting adalah prinsip-prinsip permainan, caranya dan bukan formasinya," jelas Chivu. "Tidak ada jaminan bahwa bermain dengan empat pemain membuat Anda bisa memenangi sesuatu, sama halnya dengan tiga pemain."