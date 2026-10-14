Manchester City masih terlibat dalam sengketa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait pengelolaan keuangannya. Sebuah komisi independen baru-baru ini menyatakan klub tersebut bersalah atas 114 pelanggaran peraturan Liga Primer Inggris yang terjadi antara 2009 dan 2018.

Liga Primer Inggris menuduh klub asal Manchester itu menggunakan kesepakatan sponsor 'palsu' untuk menggelembungkan pendapatannya secara artifisial sebesar £900 juta. City dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak bersalah. Manchester City menyatakan memiliki 'bukti yang tak terbantahkan' untuk mendukung pembelaannya. Menurut mereka, kesepakatan sponsor yang dipersoalkan sepenuhnya sah dan didanai langsung oleh pemerintah Abu Dhabi, bukan oleh pemilik klub, Abu Dhabi United Group.

Meski komisi independen telah menyatakan klub itu bersalah, keputusan akhir mengenai hukuman yang akan dijatuhkan diperkirakan baru keluar pada akhir tahun.



