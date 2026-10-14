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“Saya berharap mereka bisa terhindar dari sanksi”: Pelatih PSG Luis Enrique membela Manchester City dan buka suara soal putusan atas dakwaan pelanggaran finansial menjelang duel Liga Champions
Kabar mengejutkan soal keuangan Liga Primer Inggris
Manchester City masih terlibat dalam sengketa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait pengelolaan keuangannya. Sebuah komisi independen baru-baru ini menyatakan klub tersebut bersalah atas 114 pelanggaran peraturan Liga Primer Inggris yang terjadi antara 2009 dan 2018.
Liga Primer Inggris menuduh klub asal Manchester itu menggunakan kesepakatan sponsor 'palsu' untuk menggelembungkan pendapatannya secara artifisial sebesar £900 juta. City dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak bersalah. Manchester City menyatakan memiliki 'bukti yang tak terbantahkan' untuk mendukung pembelaannya. Menurut mereka, kesepakatan sponsor yang dipersoalkan sepenuhnya sah dan didanai langsung oleh pemerintah Abu Dhabi, bukan oleh pemilik klub, Abu Dhabi United Group.
Meski komisi independen telah menyatakan klub itu bersalah, keputusan akhir mengenai hukuman yang akan dijatuhkan diperkirakan baru keluar pada akhir tahun.
- AFP
Enrique membela prestasi City di lapangan
Berbicara menjelang laga PSG melawan Manchester City di Liga Champions, Enrique menyatakan dukungannya kepada klub Manchester tersebut. Meski Enzo Maresca kini memimpin tim di Etihad, Enrique memuji fondasi yang dibangun oleh mantan rekan setimnya di Barcelona sekaligus pendahulu Maresca, Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu mengakui sorotan tajam terhadap klub tersebut, tetapi juga memuji dominasi mereka yang tak terbantahkan di lapangan.
“Ada banyak kegaduhan seputar Manchester City, dan klub-klub besar memang kerap menjadi pusat perhatian,” kata Enrique. “Kita hanya perlu menunggu dan melihat seperti apa keputusan akhirnya.
“Saya berharap semuanya berjalan baik bagi Manchester City karena menurut saya apa yang telah mereka lakukan di lapangan selama beberapa tahun terakhir sungguh luar biasa. Mereka tentu pantas meraih semua trofi yang telah mereka menangkan berkat penampilan di lapangan.”
Enrique kembali menegaskan keyakinannya bahwa pencapaian olahraga klub itu tidak seharusnya ternoda oleh kontroversi di tingkat manajemen. Ia menambahkan: “Trofi yang Anda menangkan di lapangan tetap menjadi hasil pencapaian di lapangan. Mereka pantas memenangkannya, dan saya berharap mereka bisa terhindar dari sanksi.”
Menunggu keputusan akhir
Sementara dunia sepakbola mencerna dampak dari dakwaan tersebut, penantian akan keputusan akhir terus berlanjut. Enrique enggan membahas secara mendalam rincian hukumnya dan memilih berfokus pada putusan yang kelak dijatuhkan.
“Sekarang kami harus menunggu untuk melihat apa yang diputuskan pihak berwenang atau apa yang akan dikatakan hakim,” jelas pelatih PSG itu. Ia juga menegaskan bahwa percakapan pribadinya mengenai perkara tersebut akan tetap dirahasiakan, seraya menyinggung persahabatannya yang masih terjalin dengan mantan pelatih City: “Namun, kami harus menunggu. Apa yang ingin saya katakan kepada Pep akan saya sampaikan secara pribadi.”
Di kompetisi domestik, perkara yang terus bergulir ini jelas memengaruhi suasana di sekitar klub. Dalam pertandingan pertama mereka di Liga Primer Inggris setelah putusan tersebut, tim asuhan Maresca meraih kemenangan 3-0 atas Liverpool pada Minggu. Namun, para pemain mendapat sambutan tidak bersahabat berupa sorakan dan cemoohan keras saat memasuki lapangan di Anfield.
- AFP
Duel dua raksasa Eropa menanti
Anak asuh Maresca kini harus mengesampingkan kontroversi di dalam negeri saat bersiap menghadapi ujian besar di Eropa. Manchester City akan menghadapi PSG asuhan Enrique dalam laga Liga Champions yang sangat dinantikan, mempertemukan raksasa Inggris dengan pemegang gelar juara Prancis.
Bagi City, tantangan terdekat adalah menjaga fokus di lapangan di tengah berbagai gangguan di luar lapangan. Meraih hasil positif melawan sang juara bertahan akan menjadi pernyataan ambisi yang kuat, sekaligus membuktikan bahwa skuad tetap berkomitmen penuh untuk mengejar gelar-gelar bergengsi di bawah kepemimpinan Maresca.
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