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'Saya berharap kami merekrutnya!' - Mantan bintang Man Utd membuat klaim mengejutkan soal kesepakatan transfer Chelsea
Fortune sesali peluang yang terlewat di Manchester United
Mantan bek United, Fortune, mengakui ia berharap Manchester United mengalahkan Chelsea dalam perekrutan Welbeck pada musim panas ini. Striker berpengalaman itu baru-baru ini merampungkan kepindahan yang cukup mengejutkan dari Brighton ke Stamford Bridge. Welbeck, lulusan akademi United, menikmati periode yang produktif di pesisir selatan, tetapi kini memulai babak baru di London barat.
Namun, Fortune meyakini mantan klubnya melewatkan kesempatan dengan tidak mengamankan reuni dengan sang penyerang. Sementara United memilih tidak melakukan langkah tersebut, pelatih kepala Chelsea, Alonso, bergerak tegas. Juru taktik asal Spanyol itu memutuskan membawa veteran Inggris tersebut ke dalam skuad mudanya menjelang kampanye Premier League yang baru.
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Pujian untuk strategi transfer Alonso
Fortune memuji habis bisnis transfer Chelsea belakangan ini, sembari menyoroti pemikiran strategis di balik rekrutan terbaru Alonso. Chelsea juga berhasil mendapatkan tanda tangan gelandang berpengalaman Jordan Henderson pada musim panas ini.
"Xabi Alonso membuat beberapa perekrutan bagus untuk Chelsea pada musim panas ini, tetapi saya berharap kita bisa melihat Danny Welbeck kembali ke Manchester United," katanya, seperti dikutip dari Metro.
"Dengan merekrut Welbeck dan Jordan Henderson, dia ingin mendatangkan beberapa pemimpin untuk memberi teladan yang baik, yang memang Anda butuhkan di klub seperti Chelsea, terutama setelah pengalaman Alonso di Real Madrid."
Membawa kepemimpinan ke Stamford Bridge
Alonso mengambil alih di Stamford Bridge dengan tujuan menanamkan mentalitas pemenang setelah periode sulit bagi klub. Fortune menilai sang taktikus tepat mengidentifikasi kurangnya sosok kepemimpinan yang jelas di ruang ganti Chelsea saat ini. Mantan pemenang Premier League itu percaya kedatangan Welbeck dan Henderson akan langsung membenahi masalah tersebut.
"Dia melihat ruang ganti Chelsea, merasa ada sesuatu yang kurang, lalu mendatangkan pemain dengan kepribadian dan pengalaman yang tepat untuk membawa perubahan, yakni Henderson dan Welbeck," jelas Fortune. "Mereka bukan hanya pemain top, top, tetapi juga profesional yang hebat."
- Getty
Chelsea bersiap untuk laga pembuka melawan Fulham
Dengan para pemain berpengalaman baru mereka yang kini telah menyatu ke dalam skuad, Chelsea sepenuhnya fokus menatap kampanye Premier League mendatang. Chelsea jelas sangat ingin memperbaiki secara drastis finis di peringkat ke-10 musim lalu yang sangat mengecewakan.
Tim racikan ulang Alonso akan menghadapi rival sesama London barat, Fulham, dalam laga pembuka liga yang sangat dinantikan pada 24 Agustus. Adapun Welbeck dan Henderson, mereka berharap bisa langsung membenarkan kepercayaan manajer mereka. Keduanya ditugaskan untuk membimbing Chelsea kembali ke papan atas klasemen Premier League.
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