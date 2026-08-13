Mantan bek United, Fortune, mengakui ia berharap Manchester United mengalahkan Chelsea dalam perekrutan Welbeck pada musim panas ini. Striker berpengalaman itu baru-baru ini merampungkan kepindahan yang cukup mengejutkan dari Brighton ke Stamford Bridge. Welbeck, lulusan akademi United, menikmati periode yang produktif di pesisir selatan, tetapi kini memulai babak baru di London barat.

Namun, Fortune meyakini mantan klubnya melewatkan kesempatan dengan tidak mengamankan reuni dengan sang penyerang. Sementara United memilih tidak melakukan langkah tersebut, pelatih kepala Chelsea, Alonso, bergerak tegas. Juru taktik asal Spanyol itu memutuskan membawa veteran Inggris tersebut ke dalam skuad mudanya menjelang kampanye Premier League yang baru.