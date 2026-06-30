Saat berbicara kepada Nettavisendalam konferensi pers menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia Pantai Gading melawan Norwegia, pemain muda ini tetap sangat tenang ketika ditanya mengenai spekulasi intens seputar masa depannya. Meskipun pihak klubnya berusaha sekuat tenaga untuk membungkam semua pembicaraan mengenai kepindahannya, sang penyerang tidak ragu untuk menegaskan bahwa ia berencana pindah ke klub baru.

Diomande menyatakan: “Pertama-tama, impian saya adalah bermain untuk negara saya dan menorehkan sejarah bersama negara saya. Saya tidak punya Instagram lagi, jadi saya sama sekali tidak bisa melihat apa pun. Namun, tentu saja saya berharap bisa hengkang, dan saya memiliki agen yang akan mengurus sisanya. Bagi saya, hal terpenting saat ini adalah fokus pada Piala Dunia bersama negara saya dan menorehkan sejarah di sini.”