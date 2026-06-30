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'Saya berencana hengkang' - Yan Diomande memberikan tanggapan tegas setelah RB Leipzig menegaskan bahwa pemain sayap tersebut tidak akan dijual meskipun sudah ada kesepakatan dengan PSG
Bintang muda Bundesliga memicu ketegangan
Persaingan untuk merekrut pemain tengah mulai memanas di Jerman menyusul pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan mengenai masa depan jangka panjang Diomande. Pemain sayap berusia 19 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling diminati di dunia sepak bola setelah mencatatkan 13 gol dan 10 assist yang mengesankan dalam 36 penampilan musim lalu. Meskipun kepindahannya ke Paris Saint-Germain santer dibicarakan menyusul laporan terbaru dari The Athletic, petinggi Leipzig bertekad untuk mempertahankan bintang baru mereka dan dengan tegas menampik kemungkinan penjualan pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Pemain sayap asal Pantai Gading berencana hengkang
Saat berbicara kepada Nettavisendalam konferensi pers menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia Pantai Gading melawan Norwegia, pemain muda ini tetap sangat tenang ketika ditanya mengenai spekulasi intens seputar masa depannya. Meskipun pihak klubnya berusaha sekuat tenaga untuk membungkam semua pembicaraan mengenai kepindahannya, sang penyerang tidak ragu untuk menegaskan bahwa ia berencana pindah ke klub baru.
Diomande menyatakan: “Pertama-tama, impian saya adalah bermain untuk negara saya dan menorehkan sejarah bersama negara saya. Saya tidak punya Instagram lagi, jadi saya sama sekali tidak bisa melihat apa pun. Namun, tentu saja saya berharap bisa hengkang, dan saya memiliki agen yang akan mengurus sisanya. Bagi saya, hal terpenting saat ini adalah fokus pada Piala Dunia bersama negara saya dan menorehkan sejarah di sini.”
Pihak manajemen Leipzig menghalangi kepergiannya
Pengakuan blak-blakan sang pemain muda ini menjadi respons langsung terhadap Marcel Schafer, setelah direktur olahraga Leipzig tersebut memberikan pernyataan kepada Bilduntuk mengendalikan kembali situasi. Sebagaimana dilaporkan oleh Florian Plettenberg dari Sky Germany, Schafer menekankan bahwa klub Jerman tersebut tetap memegang kendali penuh atas status kepemilikan sang pemain dan sama sekali tidak berniat melepaskannya.
Schafer menyatakan: "Tujuan kami yang jelas adalah agar Yan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Dan kami tidak akan mundur dari itu! Kami tahu persis potensi yang dimilikinya. Jika Yan terus berada di jalur ini, tentu saja akan tiba waktunya kami membiarkannya melangkah ke tahap berikutnya — tetapi bukan tahun ini. Kami memegang kendali penuh. Jadi, untuk memperjelas sekali dan untuk selamanya: Diomande tetap menjadi pemain RB Leipzig."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Fokus utama Diomande saat ini masih tertuju pada tugas internasionalnya sebelum menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan yang menantinya di level klub. Pemain sayap yang lincah ini akan memimpin lini serang Pantai Gading dalam laga sistem gugur yang krusial melawan Norwegia, dengan menyadari bahwa kemenangan akan memastikan tiket ke perempat final untuk menghadapi Brasil. Baru setelah perjalanan timnasnya di turnamen ini berakhir, sang penyerang akan berupaya menyelesaikan kebuntuan yang menegangkan ini dengan Leipzig, sementara PSG sudah siap untuk mengambil kesempatan.