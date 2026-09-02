Xinhua
Diterjemahkan oleh
'Saya berbicara dengan Rúben Dias' - Mengapa wonderkid Manchester City Claudio Echeverri memilih pindah ke Benfica
Echeverri tiba untuk kepindahan ke Benfica
MenurutA Bola, Claudio Echeverri tiba di Lisbon pada Selasa malam dari Manchester untuk menuntaskan detail kepindahannya dengan status pinjaman ke Benfica dari Manchester City. Benfica telah mengamankan opsi pembelian untuk gelandang serang berusia 20 tahun itu pada akhir kesepakatan sementara tersebut.
Playmaker yang sangat dihargai itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontraknya dan diperkenalkan secara resmi. Benfica sedang mempercepat penyelesaian formalitas sebelum menyerahkan daftar skuad terdaftar mereka kepada UEFA untuk kampanye Liga Europa mendatang.
Echeverri sebelumnya sempat menjalani masa peminjaman di Bayer Leverkusen dan Girona FC setelah menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun dengan Manchester City pada Januari 2024.
- AFP
Saran dari para bintang Manchester City & legenda Benfica
Setibanya di Portugal, pemain Argentina itu mengakui bahwa ia meminta saran dari rekan-rekan setimnya di Manchester City, Rúben Dias dan Bernardo Silva, yang sama-sama mantan bintang Benfica, bersama pelatih Marco Silva sebelum menerima kepindahan tersebut.
Echeverri mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan raksasa Portugal itu dan menyatakan niatnya untuk mengikuti jejak para pemain senegaranya yang sebelumnya bersinar untuk klub tersebut.
"Saya berbicara dengan pelatih dan juga dengan Rúben Dias serta Bernardo Silva di Manchester City," kata Echeverri. "Banyak pemain Argentina pernah bermain untuk klub besar ini, dan semoga saya bisa mengulang apa yang mereka lakukan. Saya ingin membantu Benfica, yang merupakan klub terbesar di Portugal, memenangkan gelar."
Kecocokan taktis di Lisbon
Dijuluki 'El Diablito', Echeverri diperkirakan akan menjadi tambahan penting dalam skema taktik Marco Silva. Ia terutama diproyeksikan untuk beroperasi di peran nomor 10, posisi yang belakangan ditempati Heorhiy Sudakov.
Gelandang muda itu pertama kali mendapat sorotan internasional pada Kejuaraan U-17 Amerika Selatan 2023, saat ia menjadi pencetak gol terbanyak bersama dengan lima gol dan menyumbang tiga assist. Ia mengukuhkan reputasinya pada akhir tahun itu di Piala Dunia U-17 FIFA di Indonesia, dengan mencetak hat-trick yang dikenang dalam kemenangan 3-0 Argentina atas Brasil di perempat-final.
Setelah tampil di level senior untuk Manchester City, Leverkusen, dan Girona, kepindahan ke Lisbon memberinya platform yang terstruktur untuk mengamankan menit bermain reguler sebagai starter di Eropa.
- ZUMA Press Wire
Batas waktu pendaftaran dan langkah selanjutnya
Dengan Echeverri kini sudah berada di Lisbon, para petinggi Benfica bekerja tanpa henti untuk merampungkan kontraknya sebelum jendela pendaftaran resmi ditutup.
Jika lolos tes medis, sang pemain bisa diperkenalkan pada Rabu dan secara resmi didaftarkan ke daftar skuad Benfica untuk kompetisi Eropa.
Setelah bergabung dalam latihan, Echeverri akan berupaya menjalani debutnya dan memantapkan diri sebagai sosok sentral di lini tengah Marco Silva untuk musim mendatang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami