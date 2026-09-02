'Saya berbicara dengan Rúben Dias' - Mengapa wonderkid Manchester City Claudio Echeverri memilih pindah ke Benfica

MenurutA Bola, Claudio Echeverri tiba di Lisbon pada Selasa malam dari Manchester untuk menuntaskan detail kepindahannya dengan status pinjaman ke Benfica dari Manchester City. Benfica telah mengamankan opsi pembelian untuk gelandang serang berusia 20 tahun itu pada akhir kesepakatan sementara tersebut.

Playmaker yang sangat dihargai itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontraknya dan diperkenalkan secara resmi. Benfica sedang mempercepat penyelesaian formalitas sebelum menyerahkan daftar skuad terdaftar mereka kepada UEFA untuk kampanye Liga Europa mendatang.

Echeverri sebelumnya sempat menjalani masa peminjaman di Bayer Leverkusen dan Girona FC setelah menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun dengan Manchester City pada Januari 2024.