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'Saya berada di jalur yang benar' - Phil Foden ingin mencetak lebih banyak gol setelah tampil gemilang dengan hat-trick dalam kemenangan 5-1 Manchester City atas AEK Athens
Pengatur serangan asal Inggris menginspirasi kemenangan telak di Etihad
Foden bertekad terus menambah koleksi golnya setelah mencetak hat-trick dan satu assist dalam pertandingan ke-150 Manchester City di Liga Champions. Setelah menerima kartu merah dalam derbi Manchester bulan lalu, ia mengakhiri paceklik gol yang berlangsung sejak Desember pada akhir pekan lalu. Kini, ia telah mencetak empat gol dalam empat hari. Kemenangan itu juga menjadi respons ideal atas kekalahan kandang 2-4 dari juara bertahan Paris Saint-Germain pekan lalu.
- Getty Images Sport
Perubahan taktik membuka jalan bagi penampilan klinis
Tuan rumah membuka keunggulan ketika Elliot Anderson menyodok bola masuk untuk mencetak gol pertamanya bagi klub setelah sesama rekrutan musim panas, Enzo Fernandez, melepaskan tendangan bebas yang membentur mistar. Foden kemudian menuntaskan umpan Rico Lewis. Tujuh menit setelah babak kedua dimulai, Stavros Pilios mencetak gol pertama yang pernah bersarang di gawang City saat menghadapi tim Yunani, setelah sebelumnya mereka empat kali tidak kebobolan melawan Aris dan Olympiacos. Namun, Foden lalu memberi umpan kepada Rayan Cherki dan mencetak dua gol tambahan.
Dalam wawancara seusai pertandingan dengan situs resmi klub, Foden mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan tim secara keseluruhan dan menyebut gol keduanya, yang mengarah ke pojok atas gawang, sebagai gol favoritnya. Ia mengatakan: "Saya sangat menikmatinya. Rekan-rekan saya kembali tampil luar biasa. Kami kembali menunjukkan tekad, meski permainan kami terkadang tidak indah. Kami beberapa kali salah mengoper bola. Namun, kami tetap menjalankan rencana permainan dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil membongkar pertahanan mereka. Secara keseluruhan, saya sangat senang.
"[Gol favorit saya] mungkin yang kedua, sejujurnya. Karena cara bola itu masuk. Saya senang bisa mencetak gol sekarang. Saya pemain depan, jadi saya harus terus mencetak gol dan membantu tim. Itu hanya akan meningkatkan kepercayaan diri saya."
Mengenai upayanya kembali ke performa terbaik setelah dua musim yang tidak konsisten serta kegemarannya bermain dalam peran menyerang di tengah, ia melanjutkan: "Perlahan tapi pasti [kembali ke performa terbaik], tetapi perjalanan saya masih panjang. Saya menuju ke arah yang benar. Mencetak gol dalam prosesnya tentu membantu.
"Saya hanya perlu terus bekerja keras dan berusaha tampil sebaik mungkin untuk pelatih dan tim. Terutama saat saya beralih ke peran penyerang nomor sembilan palsu, saya sangat menikmatinya. Saya bisa berada di antara lini, di ruang-ruang kosong tempat saya suka bermain, dan membantu menghubungkan permainan. Saya sangat menikmati peran itu malam ini."
Para lulusan akademi jalani debut di kompetisi Eropa
Pencetak gol terbanyak Erling Haaland tetap berada di bangku cadangan tanpa dimainkan setelah baru-baru ini sempat dikhawatirkan mengalami cedera. Pelatih kepala Maresca pun memberikan kesempatan debut di Liga Champions kepada para pemain muda Floyd Samba, Allan, Ryan McAidoo, Vitor Reis dan Kaden Braithwaite.
Sementara itu, tiga gol Foden membuat koleksinya mencapai 23 gol di fase utama kompetisi ini. Jumlah tersebut melampaui torehan Steven Gerrard (21) dan menyamai Frank Lampard dalam daftar pemain Inggris, di belakang Harry Kane (57), Wayne Rooney (30), Raheem Sterling (27) dan Paul Scholes (24).
Menjelaskan bagaimana ia membantu membimbing para pemain muda klub di tengah krisis cedera yang masih berlangsung, Foden menambahkan: "Saya hanya berusaha membantu mereka sebaik mungkin, bersama para kapten, seperti Ruben [Dias] dan Erling. Kami berusaha membantu para pemain muda.
"Itu menunjukkan kepercayaan sang pelatih. Saat ini banyak pemain kami yang cedera dan ia tidak takut menurunkan para pemain muda. Mereka tampil sangat baik, jadi mereka pantas bermain malam ini. Saya sangat senang untuk mereka."
- Getty Images Sport
Pemuncak klasemen liga domestik hadapi ujian Aston Villa
Kembali ke jalur yang tepat di kompetisi Eropa menjadi modal ideal bagi City untuk mempertahankan awal sempurna mereka di Premier League. Skuad asuhan Maresca akan bertandang ke markas Aston Villa pada Sabtu dalam laga yang dimulai pukul 12.30 BST. Dengan Haaland yang mendapat istirahat cukup dan Foden yang sedang tampil maksimal, tim tamu semestinya siap menghadapi laga berat di Villa Park.
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