Tuan rumah membuka keunggulan ketika Elliot Anderson menyodok bola masuk untuk mencetak gol pertamanya bagi klub setelah sesama rekrutan musim panas, Enzo Fernandez, melepaskan tendangan bebas yang membentur mistar. Foden kemudian menuntaskan umpan Rico Lewis. Tujuh menit setelah babak kedua dimulai, Stavros Pilios mencetak gol pertama yang pernah bersarang di gawang City saat menghadapi tim Yunani, setelah sebelumnya mereka empat kali tidak kebobolan melawan Aris dan Olympiacos. Namun, Foden lalu memberi umpan kepada Rayan Cherki dan mencetak dua gol tambahan.

Dalam wawancara seusai pertandingan dengan situs resmi klub, Foden mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan tim secara keseluruhan dan menyebut gol keduanya, yang mengarah ke pojok atas gawang, sebagai gol favoritnya. Ia mengatakan: "Saya sangat menikmatinya. Rekan-rekan saya kembali tampil luar biasa. Kami kembali menunjukkan tekad, meski permainan kami terkadang tidak indah. Kami beberapa kali salah mengoper bola. Namun, kami tetap menjalankan rencana permainan dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil membongkar pertahanan mereka. Secara keseluruhan, saya sangat senang.

"[Gol favorit saya] mungkin yang kedua, sejujurnya. Karena cara bola itu masuk. Saya senang bisa mencetak gol sekarang. Saya pemain depan, jadi saya harus terus mencetak gol dan membantu tim. Itu hanya akan meningkatkan kepercayaan diri saya."

Mengenai upayanya kembali ke performa terbaik setelah dua musim yang tidak konsisten serta kegemarannya bermain dalam peran menyerang di tengah, ia melanjutkan: "Perlahan tapi pasti [kembali ke performa terbaik], tetapi perjalanan saya masih panjang. Saya menuju ke arah yang benar. Mencetak gol dalam prosesnya tentu membantu.

"Saya hanya perlu terus bekerja keras dan berusaha tampil sebaik mungkin untuk pelatih dan tim. Terutama saat saya beralih ke peran penyerang nomor sembilan palsu, saya sangat menikmatinya. Saya bisa berada di antara lini, di ruang-ruang kosong tempat saya suka bermain, dan membantu menghubungkan permainan. Saya sangat menikmati peran itu malam ini."