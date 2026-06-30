Timnas Jerman tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia setelah melalui adu penalti yang dramatis melawan Paraguay. Pada babak perpanjangan waktu, Jonatan Tah sempat mencetak gol yang seharusnya membuat skor menjadi 2-1, sebelum VAR turun tangan dan wasit Jalal Jayed menganulir gol tersebut. Keputusan tersebut membuat legenda Inggris, Alan Shearer, tercengang.
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"Saya benar-benar terkejut": Legenda Inggris Alan Shearer tak percaya dengan sebuah insiden saat Jerman tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay
"Saya sama sekali tidak setuju dengan keputusan itu," kata Shearer kepada BBC. Wasit tidak mengesahkan gol Tah karena Waldemar Anton diduga telah menjatuhkan kiper Paraguay, Orlando Gill, secara tidak sah sebelum gol tersebut tercipta.
"Kiper itu tahu bahwa dia hanya disentuh sedikit, tapi kemudian dia terjatuh dengan terlalu mudah," kata Shearer menganalisis adegan tersebut, yang menurutnya lebih mirip dengan perebutan bola biasa. "Ya, memang ada kontak, tapi ini kan olahraga kontak. Kiper itu tahu ada kontak dan kemudian menerimanya. Bagi saya, itu tidak cukup."
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Nagelsmann mengenai intervensi VAR: "Ini benar-benar skandal!"
Shearer terus mengkritik keputusan kontroversial tersebut setelah pertandingan: "Itu sangat, sangat ringan. Itu harus diakui. Sangat ringan." Karena itu, ia juga membela pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, yang mendapat kartu kuning akibat protesnya: "Saya sama sekali tidak menyalahkannya."
Setelah pertandingan, pelatih DFB itu mengomel dalam sebuah wawancara: “Saya baru saja menontonnya lagi: Ini bukan sekadar skandal: Ini skandal besar. Itu bahkan tidak bisa disebut pelanggaran sama sekali.” Sementara itu, Shearer menyampaikan pandangannya: “Kontak itu tidak cukup kuat untuk membuat kiper bertubuh besar terjatuh. Dia didukung oleh wasit dan VAR. Saya benar-benar terkejut!”
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Klopp, Gündogan, Ittrich, dan Kinhöfer: Tak ada yang bisa menjelaskan keputusan tersebut
Di Jerman pun terasa kekagetan. "Faktanya: Jika gol ini dinyatakan tidak sah, Arsenal tidak akan menjadi juara Inggris. Saya rasa, 60 persen gol mereka dicetak dengan cara seperti itu," jelas Jürgen Klopp dalam perannya sebagai pakar di MagentaTV. Ilkay Gündogan, yang selama bertahun-tahun bermain untuk Manchester City di Inggris, sependapat dengan penilaian tersebut: "Di Liga Premier, orang hanya akan tersenyum sinis mendengarnya — terutama jika keputusan itu dibatalkan," tulis mantan pemain tim nasional itu di media sosial sambil bertanya: "Keputusan VAR macam apa itu?"
Para pakar wasit asal Jerman tidak dapat menjawab pertanyaannya. “Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa keputusan itu sama sekali tidak dapat dimengerti,” kata Thorsten Kinhöfer di ZDF merangkum situasi tersebut dan menambahkan: “Saya kehabisan kata-kata.”
Patrick Ittrich, yang menjabat posisi yang sama dengan Kinhöfer di MagentaTV, juga menekankan: “Bagi saya, ini terlalu remeh. Tentu saja ada kontak dengan kiper. Namun, saya tidak melihat adanya dorongan, penekanan, atau penahanan.” Oleh karena itu, ini “bukan keputusan salah yang jelas. Intervensi (VAR, red.) tidak dapat dibenarkan dan gol tersebut sah.”
Perlindungan yang dulu berlaku bagi kiper di area lima meter, tempat Antons melakukan tekel, “sudah tidak ada lagi,” lanjut Ittrich. “Dia juga tidak mencengkeram lengannya, tidak mendorongnya menjauh, dan tidak menahannya.” Selain itu, ia menekankan bahwa wasit lapangan Jayed seharusnya tetap pada penilaian awalnya meskipun ada masukan dari VAR. “Bagi saya, itu keputusan yang salah,” tegas Ittrich sebagai penutup.
Setelah gol yang tidak disahkan itu, tidak ada gol lain yang tercipta dan pertandingan berlanjut ke adu penalti yang dramatis, di mana tiga dari enam penendang Jerman gagal. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022, tim DFB untuk ketiga kalinya berturut-turut gagal lolos ke babak 16 besar.