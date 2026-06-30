"Saya benar-benar terkejut": Legenda Inggris Alan Shearer tak percaya dengan sebuah insiden saat Jerman tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay

Di Jerman pun terasa kekagetan. "Faktanya: Jika gol ini dinyatakan tidak sah, Arsenal tidak akan menjadi juara Inggris. Saya rasa, 60 persen gol mereka dicetak dengan cara seperti itu," jelas Jürgen Klopp dalam perannya sebagai pakar di MagentaTV. Ilkay Gündogan, yang selama bertahun-tahun bermain untuk Manchester City di Inggris, sependapat dengan penilaian tersebut: "Di Liga Premier, orang hanya akan tersenyum sinis mendengarnya — terutama jika keputusan itu dibatalkan," tulis mantan pemain tim nasional itu di media sosial sambil bertanya: "Keputusan VAR macam apa itu?"

Para pakar wasit asal Jerman tidak dapat menjawab pertanyaannya. “Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa keputusan itu sama sekali tidak dapat dimengerti,” kata Thorsten Kinhöfer di ZDF merangkum situasi tersebut dan menambahkan: “Saya kehabisan kata-kata.”

Patrick Ittrich, yang menjabat posisi yang sama dengan Kinhöfer di MagentaTV, juga menekankan: “Bagi saya, ini terlalu remeh. Tentu saja ada kontak dengan kiper. Namun, saya tidak melihat adanya dorongan, penekanan, atau penahanan.” Oleh karena itu, ini “bukan keputusan salah yang jelas. Intervensi (VAR, red.) tidak dapat dibenarkan dan gol tersebut sah.”

Perlindungan yang dulu berlaku bagi kiper di area lima meter, tempat Antons melakukan tekel, “sudah tidak ada lagi,” lanjut Ittrich. “Dia juga tidak mencengkeram lengannya, tidak mendorongnya menjauh, dan tidak menahannya.” Selain itu, ia menekankan bahwa wasit lapangan Jayed seharusnya tetap pada penilaian awalnya meskipun ada masukan dari VAR. “Bagi saya, itu keputusan yang salah,” tegas Ittrich sebagai penutup.

Setelah gol yang tidak disahkan itu, tidak ada gol lain yang tercipta dan pertandingan berlanjut ke adu penalti yang dramatis, di mana tiga dari enam penendang Jerman gagal. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022, tim DFB untuk ketiga kalinya berturut-turut gagal lolos ke babak 16 besar.