"Saya benar-benar berharap ini bukan apa-apa" - Bintang USMNT Christian Pulisic mengungkapkan bahwa tendangan di babak pertama menjadi penyebab dirinya harus keluar lebih awal

Pulisic menekankan bahwa keputusannya untuk diganti setelah 45 menit pertandingan sebagian besar dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

"Saya mendapat tendangan kecil," kata Pulisic setelah pertandingan. "Jadi, saya benar-benar berharap ini tidak serius, hanya mengambil sedikit tindakan pencegahan hari ini, tapi saya berharap saya akan baik-baik saja."

Pulisic mengatakan benturan itu terjadi di kaki kirinya. Sebelum diganti, pemain berusia 27 tahun itu tampil tajam di babak pertama, dengan dribel halusnya yang melewati dua pemain bertahan akhirnya menghasilkan gol pembuka AS - gol bunuh diri oleh Damián Bobadilla pada menit ketujuh.







