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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Saya benar-benar berharap ini bukan apa-apa" - Bintang USMNT Christian Pulisic mengungkapkan bahwa tendangan di babak pertama menjadi penyebab dirinya harus keluar lebih awal

USA vs Paraguay
USA
Paraguay
World Cup
C. Pulisic

Christian Pulisic mengungkapkan bahwa ia terkena tendangan, yang pada akhirnya membuatnya diganti menjelang babak kedua dalam kemenangan telak 4-1 timnas AS atas Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia di kandang mereka. Meskipun sang sayap bintang absen di babak kedua, tim asuhan Mauricio Pochettino berhasil memperlebar keunggulan mereka dan mencetak rekor gol terbanyak dalam sejarah tim di ajang Piala Dunia.


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Aku berharap semuanya akan baik-baik saja."

    Pulisic menekankan bahwa keputusannya untuk diganti setelah 45 menit pertandingan sebagian besar dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

    "Saya mendapat tendangan kecil," kata Pulisic setelah pertandingan. "Jadi, saya benar-benar berharap ini tidak serius, hanya mengambil sedikit tindakan pencegahan hari ini, tapi saya berharap saya akan baik-baik saja."

    Pulisic mengatakan benturan itu terjadi di kaki kirinya. Sebelum diganti, pemain berusia 27 tahun itu tampil tajam di babak pertama, dengan dribel halusnya yang melewati dua pemain bertahan akhirnya menghasilkan gol pembuka AS - gol bunuh diri oleh Damián Bobadilla pada menit ketujuh.



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    Pochettino membahas cedera

    Manajer Timnas AS, Mauricio Pochettino, mengakui bahwa Pulisic juga mengalami cedera ringan yang dialaminya saat latihan menjelang pertandingan, dan ia menarik sang penyerang dari lapangan untuk mengantisipasi cedera tersebut.

    "Dia mengalami cedera dua hari sebelum hari ini dalam sesi latihan," kata Pochettino. "Saya harap ini bukan masalah besar, tapi saat mengakhiri babak pertama, ketika [cedera] itu mulai terasa kaku, Anda tidak bisa bermain."

    Meski begitu, pelatih asal Argentina itu berharap bintang timnya itu bisa kembali bermain dalam waktu seminggu saat melawan Australia.

    "Semoga ini bukan masalah besar... semoga dia bisa bermain di pertandingan berikutnya."


  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Timnas AS tampil mengesankan pada laga pembuka

    Umpan matang yang diberikan Pulisic pada gol pembuka membuatnya menjadi pemegang rekor sepanjang masa dalam kategori tersebut di Piala Dunia, karena pemain asal Amerika Serikat itu kini telah mengoleksi tiga assist. Folarin Balogun, yang mencetak dua gol, menjadi pemain USMNT pertama yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak 1930.

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    Timnas AS akan bertandang ke Seattle untuk menghadapi Australia pada Jumat depan pukul 15.00 ET.


    Ryan Tolmich turut melaporkan dari Inglewood, California.

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