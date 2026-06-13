Getty Images Sport
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"Saya benar-benar berharap ini bukan apa-apa" - Bintang USMNT Christian Pulisic mengungkapkan bahwa tendangan di babak pertama menjadi penyebab dirinya harus keluar lebih awal
- Getty Images Sport
"Aku berharap semuanya akan baik-baik saja."
Pulisic menekankan bahwa keputusannya untuk diganti setelah 45 menit pertandingan sebagian besar dilakukan sebagai tindakan pencegahan.
"Saya mendapat tendangan kecil," kata Pulisic setelah pertandingan. "Jadi, saya benar-benar berharap ini tidak serius, hanya mengambil sedikit tindakan pencegahan hari ini, tapi saya berharap saya akan baik-baik saja."
Pulisic mengatakan benturan itu terjadi di kaki kirinya. Sebelum diganti, pemain berusia 27 tahun itu tampil tajam di babak pertama, dengan dribel halusnya yang melewati dua pemain bertahan akhirnya menghasilkan gol pembuka AS - gol bunuh diri oleh Damián Bobadilla pada menit ketujuh.
- AFP
Pochettino membahas cedera
Manajer Timnas AS, Mauricio Pochettino, mengakui bahwa Pulisic juga mengalami cedera ringan yang dialaminya saat latihan menjelang pertandingan, dan ia menarik sang penyerang dari lapangan untuk mengantisipasi cedera tersebut.
"Dia mengalami cedera dua hari sebelum hari ini dalam sesi latihan," kata Pochettino. "Saya harap ini bukan masalah besar, tapi saat mengakhiri babak pertama, ketika [cedera] itu mulai terasa kaku, Anda tidak bisa bermain."
Meski begitu, pelatih asal Argentina itu berharap bintang timnya itu bisa kembali bermain dalam waktu seminggu saat melawan Australia.
"Semoga ini bukan masalah besar... semoga dia bisa bermain di pertandingan berikutnya."
- Getty/GOAL
Timnas AS tampil mengesankan pada laga pembuka
Umpan matang yang diberikan Pulisic pada gol pembuka membuatnya menjadi pemegang rekor sepanjang masa dalam kategori tersebut di Piala Dunia, karena pemain asal Amerika Serikat itu kini telah mengoleksi tiga assist. Folarin Balogun, yang mencetak dua gol, menjadi pemain USMNT pertama yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak 1930.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS?
Timnas AS akan bertandang ke Seattle untuk menghadapi Australia pada Jumat depan pukul 15.00 ET.
Ryan Tolmich turut melaporkan dari Inglewood, California.