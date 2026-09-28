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'Saya belum yakin!' Thomas Tuchel menyampaikan pukulan ganda cedera untuk Inggris jelang laga melawan Republik Ceko saat Ezri Konsa dan Nico O'Reilly absen dari latihan
Tuchel memantau duo bek
Pelatih kepala Inggris Tuchel menghadapi pusingnya pemilihan pemain jelang lawatan ke Praha pada Selasa setelah dua anggota penting skuad harus menepi selama persiapan akhir. Konsa dan O'Reilly terlihat tidak ikut dalam sesi latihan bersama yang digelar di markas Tottenham pada Senin pagi. Saat 24 pemain lain dalam skuad bersiap untuk terbang ke ibu kota Ceko, bek Arsenal dan Manchester City itu menjalani program individual karena masih berupaya mengatasi masalah kebugaran.
Waktu terjadinya situasi ini tentu sangat membuat frustrasi bagi Tuchel, yang sangat ingin menemukan stabilitas di lini belakang setelah kekalahan 3-2 dari juara dunia Spanyol di Wembley pada Sabtu. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa keduanya masih mengalami masalah yang membuat mereka tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan. Ketika ditanya apakah duo tersebut akan tersedia untuk pertandingan di Fortuna Arena, Tuchel mengatakan kepada para wartawan pada Senin malam: 'Saya belum yakin. Mereka absen dari latihan hari ini, itu yang kalian lihat. Itu karena masalah kecil. Tapi masalah itu masih ada.'
- AFP
Tes kebugaran terakhir sudah di depan mata
Inggris menghadapi jadwal yang menuntut selama jeda internasional saat ini dengan tiga pertandingan di depan mata. Setelah duel melawan Republik Ceko pada Selasa, tim asuhan Tuchel akan bertandang menghadapi Kroasia pada Sabtu sebelum menutup jeda ini dengan laga tandang melawan Republik Ceko pada 6 Oktober.
Menjelaskan situasi kebugaran di dalam skuad, bos Inggris itu menambahkan: "Pagi ini kami menjalani latihan ringan untuk para pemain yang memulai pertandingan. Pemeriksaan terakhir akan dilakukan besok pagi. Jika dokter dan fisioterapis memberi lampu hijau maka kami siap tampil. Tambahan satu hari benar-benar akan membuat perbedaan. Saya merasa para pemain yang berada di lapangan hari ini semuanya benar-benar ingin bermain dan siap untuk itu."
Tekanan meningkat untuk meraih hasil positif
Setelah mengawali kampanye UEFA Nations League dengan kekalahan, Inggris kini berada dalam posisi yang menantang saat kembali ke Liga A musim ini, setelah menjalani edisi sebelumnya di Liga B. Tim asuhan Tuchel menghadapi ujian krusial melawan Republik Ceko, yang juga ingin bangkit setelah takluk 2-1 dari Kroasia pada laga pembuka mereka.
Membahas besarnya pertaruhan dalam laga tersebut, Tuchel berkata: 'Masih agak terlalu dini untuk menyebut ini laga yang 'wajib dimenangi'. Masih agak terlalu dini di fase grup untuk menyebutnya 'wajib dimenangi'. Kami menghormati kualitas lawan. Saya merasa selalu membutuhkan hasil, di mana pun. Terutama setelah kalah, bahkan jika ini adalah jalan untuk melangkah maju, tetap saja Anda membutuhkannya untuk diri sendiri, dan untuk langsung menunjukkan respons. Pertandingan besok adalah prioritas tertinggi.'
- Getty Images Sport
Membangun di atas kesuksesan musim panas dan tonggak-tonggak masa lalu
Inggris memasuki kampanye ini setelah finis di peringkat ketiga Piala Dunia musim panas ini. Inggris ingin mengulangi performa terbaik mereka di UEFA Nations League, yang terjadi pada edisi perdana 2018-19 ketika mereka juga finis di peringkat ketiga.
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