Pelatih kepala Inggris Tuchel menghadapi pusingnya pemilihan pemain jelang lawatan ke Praha pada Selasa setelah dua anggota penting skuad harus menepi selama persiapan akhir. Konsa dan O'Reilly terlihat tidak ikut dalam sesi latihan bersama yang digelar di markas Tottenham pada Senin pagi. Saat 24 pemain lain dalam skuad bersiap untuk terbang ke ibu kota Ceko, bek Arsenal dan Manchester City itu menjalani program individual karena masih berupaya mengatasi masalah kebugaran.

Waktu terjadinya situasi ini tentu sangat membuat frustrasi bagi Tuchel, yang sangat ingin menemukan stabilitas di lini belakang setelah kekalahan 3-2 dari juara dunia Spanyol di Wembley pada Sabtu. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa keduanya masih mengalami masalah yang membuat mereka tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan. Ketika ditanya apakah duo tersebut akan tersedia untuk pertandingan di Fortuna Arena, Tuchel mengatakan kepada para wartawan pada Senin malam: 'Saya belum yakin. Mereka absen dari latihan hari ini, itu yang kalian lihat. Itu karena masalah kecil. Tapi masalah itu masih ada.'