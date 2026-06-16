Klub juara terbanyak Spanyol itu mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memperpanjang kontrak pemain berusia 33 tahun tersebut, yang akan berakhir pada akhir bulan ini, selama satu tahun hingga 2027.
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"Saya belum selesai di sini!" Antonio Rüdiger mengucapkan terima kasih kepada para pengkritiknya setelah perpanjangan kontrak di Real Madrid
Bersama Real, Rüdiger hanya tampil dalam 18 pertandingan liga musim lalu karena cedera, namun saat dalam kondisi fit, ia selalu menjadi pilihan utama. Situasinya berbeda di timnas Jerman asuhan Julian Nagelsmann: Rüdiger, yang telah 83 kali membela timnas, menjadi cadangan utama bagi bek tengah andalan Jonathan Tah (Bayern München) dan Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Pada pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Curacao (7:1), ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73.
Real mengumumkan perpanjangan kontrak tersebut dalam tiga baris yang sederhana. Rüdiger pindah dari Chelsea FC ke Madrid pada 2022, dan sejak itu ia telah tampil dalam 182 pertandingan resmi untuk Los Blancos serta memenangkan hampir semua gelar yang ada: Piala Dunia Antarklub, Liga Champions, Liga Spanyol, dan Piala Spanyol.
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Rüdiger soal masa depannya di Real Madrid: "Saya belum selesai di sini!"
Namun kini, tulisnya di Instagram, ia ingin membantu Real melewati masa-masa sulit ini. "Saya belum selesai di sini," tegas Rüdiger, "lebih dari segalanya," perpanjangan kontraknya ini merupakan "komitmen untuk bersama rekan-rekan setim saya membalikkan keadaan". Kemunduran-kemunduran itu adalah "ujian, tapi di sinilah tepatnya saya ingin berada".
Bahwa beberapa orang menganggapnya sudah habis setelah cedera-cedera yang dialaminya, justru "semakin memotivasiku. Jadi terima kasih untuk itu. Setiap orang yang mengenalku tahu bahwa aku menyukai tantangan - aku tumbuh dari tantangan itu. Kita bersatu, kita berjuang bersama, dan kita akan melewati ini bersama-sama."
Real finis di posisi kedua klasemen dalam akhir musim yang kacau, tertinggal delapan poin dari juara FC Barcelona. Di Liga Champions, tim bintang ini tersingkir secara spektakuler di perempat final oleh Bayern München. Untuk musim baru, José Mourinho kembali sebagai pelatih.