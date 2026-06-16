"Saya belum selesai di sini!" Antonio Rüdiger mengucapkan terima kasih kepada para pengkritiknya setelah perpanjangan kontrak di Real Madrid

Namun kini, tulisnya di Instagram, ia ingin membantu Real melewati masa-masa sulit ini. "Saya belum selesai di sini," tegas Rüdiger, "lebih dari segalanya," perpanjangan kontraknya ini merupakan "komitmen untuk bersama rekan-rekan setim saya membalikkan keadaan". Kemunduran-kemunduran itu adalah "ujian, tapi di sinilah tepatnya saya ingin berada".

Bahwa beberapa orang menganggapnya sudah habis setelah cedera-cedera yang dialaminya, justru "semakin memotivasiku. Jadi terima kasih untuk itu. Setiap orang yang mengenalku tahu bahwa aku menyukai tantangan - aku tumbuh dari tantangan itu. Kita bersatu, kita berjuang bersama, dan kita akan melewati ini bersama-sama."

Real finis di posisi kedua klasemen dalam akhir musim yang kacau, tertinggal delapan poin dari juara FC Barcelona. Di Liga Champions, tim bintang ini tersingkir secara spektakuler di perempat final oleh Bayern München. Untuk musim baru, José Mourinho kembali sebagai pelatih.