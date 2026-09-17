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'Saya belum pernah menginginkan kemenangan sebesar ini!' - Kyle Walker melontarkan seruan penuh desakan saat Burnley yang belum meraih kemenangan membidik kebangkitan melawan Derby County
Rentetan tanpa kemenangan bersejarah di Turf Moor
Situasi di Burnley telah mencapai titik kritis setelah periode yang benar-benar suram bagi klub. Terpuruk di dasar klasemen Championship setelah tujuh pertandingan, The Clarets baru mengoleksi tiga poin dari tiga hasil imbang dan empat kekalahan, sambil menjalani rentetan tanpa kemenangan yang membentang sejak 11 Februari, yakni 22 pertandingan tanpa kemenangan dalam 90 menit.
Walker, yang bergabung dengan klub pada Juli 2025 setelah masa peminjaman singkat bersama AC Milan, kini berada di situasi yang tidak biasa di dasar klasemen. Berbicara kepada BBC Radio Lancashire, pemain internasional Inggris itu tidak menyembunyikan frustrasinya terkait situasi klub saat ini. "Saya putus asa," aku Walker. "Saya belum pernah sangat menginginkan kemenangan seperti ini karena ada begitu banyak kebisingan."
Menolak mundur di tengah kritik yang terus membesar, bek tersebut menyampaikan seruan penuh semangat kepada rekan-rekan setim dan para suporter. "Apakah saya pemain yang paling bertalenta? Tentu tidak. Saya pernah bermain dengan banyak pemain yang lebih bertalenta daripada saya, tetapi yang saya banggakan adalah bekerja keras dan membuktikan orang-orang salah," tambahnya. "Itulah yang semoga bisa saya buktikan dengan tampil dan menjadi suara para pemain. Semoga mereka mendengarkan ini dan memahami bahwa saya tidak akan menyerah dan saya siap bertarung sampai akhir."
- Getty Images Sport
Memimpin perjuangan dari lini depan
Sebagai salah satu figur paling senior di ruang ganti, Walker sangat menyadari tanggung jawabnya untuk menginspirasi rekan-rekan setimnyaKyle Walker membahas krisis Burnley di Championship dan hasrat besarnya untuk meraih kemenangan atas Derby County setelah 22 pertandingan tanpa kemenangan. Mantan bintang Manchester City itu, yang meraih 17 trofi di Etihad, termasuk Treble ikonik pada 2023, sebelum pindah ke Turf Moor pada Juli 2025, bertekad menggunakan pengalamannya yang luas untuk menyeret Burnley keluar dari keterpurukan saat ini, setelah tampil dalam enam pertandingan Championship sejauh musim ini.
Transisi dari lingkungan elite di Stadion Etihad ke tim yang terancam degradasi menjadi kejutan budaya bagi sang bek. Merefleksikan perbedaan antara klub lamanya dan klubnya saat ini, Walker mengatakan: "Saya mungkin belum pernah mengalami ini sama sekali. Ini ruang ganti yang berbeda dari yang saya tempati di City, di mana semua orang kurang lebih mengatur diri mereka sendiri. Anda tidak benar-benar harus membakar semangat orang-orang agar mereka bisa mengeluarkan permainan sepak bola mereka. Mereka punya standar sendiri dan menetapkan tolok ukur mereka sendiri untuk kemudian pergi dan meraih hal-hal tertentu. Saya pikir itulah mengapa mereka berada di Manchester City dan mengapa Manchester City begitu sukses karena kami punya manajer yang hebat."
Cetak biru kesuksesan Manchester City
Walker merupakan pilar utama dalam tim dominan Manchester City asuhan Pep Guardiola, meski hubungannya dengan sang manajer pada akhirnya memburuk, yang kemudian membuatnya menjalani masa peminjaman bersama raksasa Italia AC Milan sebelum kembali ke Inggris bersama Burnley. Terlepas dari keretakan itu, bek tersebut tetap penuh pujian terhadap standar profesional tanpa kompromi yang mewarnai masanya di Manchester.
Terlepas dari kurangnya hasil di Burnley, Walker cepat membela karakter rekan-rekan setimnya saat ini, dengan menegaskan bahwa skuad tetap solid meski posisi mereka di klasemen belum baik. 'Saya pikir bahkan jika Pep tidak ada, kami tetap akan melangkah dan meraih banyak hal juga karena kami punya tim yang hebat dan kebersamaan yang hebat di dalamnya. Saya tidak mengatakan bahwa kebersamaan itu tidak ada di Burnley karena itu sepenuhnya ada, ini adalah kumpulan pemain yang hebat.'
- Getty Images Sport
Sebuah momen penentu melawan Derby County
Burnley menghadapi laga krusial melawan Derby County pada Sabtu, tim yang juga kesulitan di dekat dasar klasemen di posisi ke-22 dengan hanya empat poin, yang menjadi peluang terakhir mereka untuk mengamankan tiga poin sebelum jeda tiga pekan akibat jeda internasional yang diperpanjang. Walker jujur soal dampak psikologis yang akan ditimbulkan hasil tersebut terhadap skuad selama mereka jauh dari lapangan.
"Saya pikir Anda bisa melihatnya dari dua sisi. Anda menang pada Sabtu dan Anda ingin terus melaju, bukan?" kata Walker. "Kalau kalah, Anda semacam berpikir, syukurlah jeda internasional akan datang, Anda bisa kembali menyusun ulang rencana dan memulai lagi. Ini agak aneh bagi saya karena saya belum pernah mengalami situasi seperti ini dalam karier saya, ketika saya mengatakan bahwa saya ingin jeda internasional ini datang, baik atau buruk."
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