Situasi di Burnley telah mencapai titik kritis setelah periode yang benar-benar suram bagi klub. Terpuruk di dasar klasemen Championship setelah tujuh pertandingan, The Clarets baru mengoleksi tiga poin dari tiga hasil imbang dan empat kekalahan, sambil menjalani rentetan tanpa kemenangan yang membentang sejak 11 Februari, yakni 22 pertandingan tanpa kemenangan dalam 90 menit.

Walker, yang bergabung dengan klub pada Juli 2025 setelah masa peminjaman singkat bersama AC Milan, kini berada di situasi yang tidak biasa di dasar klasemen. Berbicara kepada BBC Radio Lancashire, pemain internasional Inggris itu tidak menyembunyikan frustrasinya terkait situasi klub saat ini. "Saya putus asa," aku Walker. "Saya belum pernah sangat menginginkan kemenangan seperti ini karena ada begitu banyak kebisingan."

Menolak mundur di tengah kritik yang terus membesar, bek tersebut menyampaikan seruan penuh semangat kepada rekan-rekan setim dan para suporter. "Apakah saya pemain yang paling bertalenta? Tentu tidak. Saya pernah bermain dengan banyak pemain yang lebih bertalenta daripada saya, tetapi yang saya banggakan adalah bekerja keras dan membuktikan orang-orang salah," tambahnya. "Itulah yang semoga bisa saya buktikan dengan tampil dan menjadi suara para pemain. Semoga mereka mendengarkan ini dan memahami bahwa saya tidak akan menyerah dan saya siap bertarung sampai akhir."