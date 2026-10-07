Jude Bellingham memuji kedewasaan England setelah membongkar pertahanan rapat Czechia dalam kemenangan 3-0 di Nations League di Wembley. Gelandang itu memainkan peran utama ketika tim asuhan Thomas Tuchel mendominasi penguasaan bola dan mencatatkan clean sheet.

Meski baru saja membantai Kroasia 7-0 beberapa hari sebelumnya, Bellingham menegaskan tim tetap disiplin.

"Memang sulit ketika tim datang ke sini karena mereka bermain sangat dalam dan mencoba membuat kami frustrasi," kata Bellingham kepada ITV. "Anda tak pernah bisa terlalu frustrasi dengan tiga gol dan clean sheet. Kami menuntaskan tugas dan melakukannya secara profesional."