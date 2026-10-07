Jan Huebner
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'Saya belajar banyak tentang diri saya sendiri!' - Jude Bellingham buka suara soal tahun yang berat dan kegembiraan yang kembali hadir
Kemenangan profesional memuaskan playmaker Inggris
Jude Bellingham memuji kedewasaan England setelah membongkar pertahanan rapat Czechia dalam kemenangan 3-0 di Nations League di Wembley. Gelandang itu memainkan peran utama ketika tim asuhan Thomas Tuchel mendominasi penguasaan bola dan mencatatkan clean sheet.
Meski baru saja membantai Kroasia 7-0 beberapa hari sebelumnya, Bellingham menegaskan tim tetap disiplin.
"Memang sulit ketika tim datang ke sini karena mereka bermain sangat dalam dan mencoba membuat kami frustrasi," kata Bellingham kepada ITV. "Anda tak pernah bisa terlalu frustrasi dengan tiga gol dan clean sheet. Kami menuntaskan tugas dan melakukannya secara profesional."
- Jan Huebner
Bellingham menemukan kembali kegembiraan di atas lapangan
Bellingham nyaris mencetak gol sendiri dengan upaya spektakuler sesaat sebelum gol kedua Harry Kane. "Itu umpan yang bagus dari Morgan dan saya hanya berpikir untuk mencoba sesuatu," jelas Bellingham.
"Ketika Anda merasa baik dan percaya diri, Anda ingin mencoba berbagai hal."
"Yang terpenting, saya menikmati sepak bola saya."
Bertumbuh melalui pengalaman sulit
Pemain berusia 23 tahun itu membuka diri soal pelajaran yang dipetik selama periode 12 bulan yang berat bersama klub dan tim nasional. "Saya baru saja melewati tahun yang cukup sulit musim lalu, tetapi saya belajar banyak tentang diri saya sendiri," ungkap Bellingham.
"Saya belajar hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membuat hidup lebih mudah, terutama bersama England."
"Saya selalu berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi."
- Getty Images Sport
Pilar kunci dalam skema lini tengah Tuchel
Kebangkitan Bellingham memberi dorongan besar bagi Inggris saat mereka menyempurnakan identitas taktis jelang turnamen-turnamen mendatang. Kemitraan dinamisnya dengan Kane dan Morgan Rogers terus berkembang.
Inggris menantikan laga-laga terakhir fase grup mereka pada November.
Bellingham akan berusaha mempertahankan performa dominannya di lini tengah.
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