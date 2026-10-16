AFP
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“Saya bahkan tidak tertarik padanya!” Legenda Manchester United Paul Parker menjelaskan alasan ia akan menolak Erling Haaland dan mendesak klub membidik pemain muda Manchester City sebagai gantinya
Parker menjelaskan alasan penolakan terhadap Haaland
Di dunia sepakbola ketika hampir setiap klub elite mendambakan pencetak gol sekaliber Haaland, Parker menyampaikan pandangan berbeda yang pasti memicu perdebatan di kalangan pendukung setia Manchester United. Mantan bek sayap Manchester United itu, yang meraih banyak trofi bersama klub pada awal 1990-an, menyatakan bahwa ia justru akan menolak kesempatan mendatangkan bintang Manchester City tersebut. Meski catatan gol Haaland tetap tak tertandingi di era modern, Parker tidak yakin karakter penyerang itu sesuai dengan sosok yang ingin ia lihat di tim United.
Berbicara tentang kemungkinan mendatangkan pemain asal Norwegia itu, Parker menyampaikan penilaian tegas mengenai pemain yang ia inginkan dalam skuad. "Mungkin itu memang tidak realistis, tetapi saya tidak akan merekrut Haaland untuk Man Utd. Saya tidak ingin melihatnya di klub ini dengan gaya bermainnya seperti itu. Saya akan menolaknya. Dia pilihan yang mudah dilirik semua orang, tetapi bukan bagi saya. Saya bahkan tidak tertarik kepadanya," katanya kepada Mirror.
- AFP
Target transfer untuk lini belakang telah diidentifikasi
Alih-alih berfokus pada perekrutan pemain menyerang berprofil besar, Parker yakin prioritas Manchester United adalah menstabilkan lini pertahanan. Ia menunjuk dua pemain yang menurutnya bisa memberikan ketangguhan dan ketenangan yang dibutuhkan lini belakang yang kerap terlihat rapuh.
Ia menyatakan ketertarikannya pada kedua pemain itu: "Saya akan mempertimbangkan Nico O'Reilly dan Marc Guehi. Nico O'Reilly pemain yang sangat bagus. Elliot Anderson sama sekali tidak menarik minat saya. Guehi bukan lagi pemain seperti saat di Crystal Palace, tetapi Man Utd perlu membenahi lini empat bek dan dialah pemain yang akan saya pertimbangkan."
Peluang yang terlewatkan oleh Solskjaer
Perdebatan soal Haaland dan Manchester United bukan hal baru. Mantan manajer Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya pernah mengungkap betapa dekatnya klub itu dengan perekrutan Haaland sebelum banderolnya meroket. Solskjaer bekerja bersama rekan senegaranya itu di Molde dan sudah melihat potensi sang penyerang jauh sebelum dunia menyadarinya.
Solskjaer merinci urutan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa ia sudah menghubungi klub sejak 2018. “Saya melatihnya [Haaland] di Molde selama dua musim. Pada musim panas sebelum saya datang ke sini, saya menelepon klub dan berkata, ‘Kalian harus merekrut anak ini. Dia akan menjadi pemain kelas atas.’ Itu terjadi pada Juni atau Juli 2018, dan mereka menolak. Mereka sudah punya cukup banyak laporan mengenai para pemain.”
Ia menambahkan: “Lalu saya menjadi manajer sementara, dan kami telah menjual Haaland ke RB Salzburg. Saya langsung meminta klub membelinya selagi ia memiliki klausul pelepasan. Kami sudah mengetahuinya saat itu, dan tidak ada pihak lain yang mau membayar €20 juta. Itu akan menjadi harga yang sangat menguntungkan. Klub memutuskan untuk tidak merekrutnya saat itu. Kami tidak pernah mengajukan tawaran atau berupaya merekrutnya sampai setelah ia mulai mencetak gol untuk Salzburg. Saat itu, Borussia Dortmund sudah berminat, Juventus juga, begitu pula semua klub lainnya. Klausul pelepasannya ketika itu masih menarik, yakni €60 juta.”
- Getty Images
Kenyataan yang memecahkan rekor
Sementara para penggemar United mungkin bertanya-tanya apa yang bisa terjadi, Haaland telah menghabiskan waktunya di Inggris dengan memecahkan berbagai rekor. Dampaknya di Manchester City sungguh bersejarah. Ia membantu klub itu meraih beberapa gelar Liga Primer Inggris dan gelar juara Eropa yang telah lama dinantikan. Performa terkininya membuat Haaland melampaui sejumlah nama terbesar dalam sejarah sepakbola, termasuk Lionel Messi. Statistik menunjukkan bahwa Haaland hanya membutuhkan 60 pertandingan untuk mencetak 60 gol di kompetisi elite Eropa. Untuk mencapai torehan itu, Messi membutuhkan 80 pertandingan selama karier gemilangnya bersama Barcelona.
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