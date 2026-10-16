Perdebatan soal Haaland dan Manchester United bukan hal baru. Mantan manajer Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya pernah mengungkap betapa dekatnya klub itu dengan perekrutan Haaland sebelum banderolnya meroket. Solskjaer bekerja bersama rekan senegaranya itu di Molde dan sudah melihat potensi sang penyerang jauh sebelum dunia menyadarinya.

Solskjaer merinci urutan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa ia sudah menghubungi klub sejak 2018. “Saya melatihnya [Haaland] di Molde selama dua musim. Pada musim panas sebelum saya datang ke sini, saya menelepon klub dan berkata, ‘Kalian harus merekrut anak ini. Dia akan menjadi pemain kelas atas.’ Itu terjadi pada Juni atau Juli 2018, dan mereka menolak. Mereka sudah punya cukup banyak laporan mengenai para pemain.”

Ia menambahkan: “Lalu saya menjadi manajer sementara, dan kami telah menjual Haaland ke RB Salzburg. Saya langsung meminta klub membelinya selagi ia memiliki klausul pelepasan. Kami sudah mengetahuinya saat itu, dan tidak ada pihak lain yang mau membayar €20 juta. Itu akan menjadi harga yang sangat menguntungkan. Klub memutuskan untuk tidak merekrutnya saat itu. Kami tidak pernah mengajukan tawaran atau berupaya merekrutnya sampai setelah ia mulai mencetak gol untuk Salzburg. Saat itu, Borussia Dortmund sudah berminat, Juventus juga, begitu pula semua klub lainnya. Klausul pelepasannya ketika itu masih menarik, yakni €60 juta.”