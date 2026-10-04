Getty Images Sport
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'Saya bahkan tidak tahu ada tim di sini!' - Cesc Fabregas mengungkap kebenaran di balik pengambilalihan Como setelah membawa tim kejutan Serie B itu ke Liga Champions
Awal yang tak terduga dari proyek Como
Fabregas buka suara soal jalur tak konvensional yang membawanya ke Stadio Giuseppe Sinigaglia, dengan mengakui bahwa klub tersebut bahkan tidak masuk radarnya meski ia punya ikatan pribadi dengan wilayah itu. Setelah menikmati karier bermain yang gemilang bersama Barcelona, Chelsea, dan Arsenal, pria Spanyol itu membuat langkah mengejutkan ke Como di Serie B untuk menutup masa bermainnya sebelum cepat beralih ke kursi pelatih. Kepindahan itu terbukti jitu, karena ia memimpin kebangkitan bersejarah yang baru-baru ini berpuncak pada lolosnya klub tersebut ke Liga Champions untuk pertama kalinya.
Merefleksikan keputusan bergabung dengan klub Italia itu saat tampil di Festival dello Sport di Trento, Fabregas menjelaskan bahwa pilihannya didorong oleh intuisi ketimbang pengetahuan lama soal warisan klub tersebut. 'Proyek Como dimulai dengan cara yang cukup aneh, karena saya punya beberapa tawaran, tetapi saya merasa ini adalah keputusan yang tepat. Terkadang Anda hanya harus mengikuti kata hati,' kata pemenang Piala Dunia itu, seperti dilaporkan oleh Football Italia. 'Lucunya, saya pernah beberapa kali ke Como untuk liburan, tetapi saya bahkan tidak tahu ada tim sepakbola di sini.'
- Getty Images Sport
Kebangkitan taktis di bawah Antonio Conte
Fabregas resmi memulai karier manajerialnya pada 2023, meski ia mengakui fondasi filosofi kepelatihannya sudah dibangun jauh sebelum ia gantung sepatu. Pemenang Piala Dunia itu menikmati karier luar biasa sebagai pemain, dengan menjuarai Premier League dan Liga Europa bersama Chelsea, serta La Liga, Copa del Rey, dan Piala Dunia Antarklub FIFA bersama Barcelona, di samping banyak gelar lainnya, yang paling menonjol adalah dua gelar Kejuaraan Eropa secara beruntun dan Piala Dunia 2010 pada era keemasan Spanyol. Namun, meski pernah bermain di bawah sosok legendaris seperti Arsene Wenger dan Vicente del Bosque, justru seorang manajer Italia yang memberinya pencerahan taktik yang mendalam.
"Pertama kali saya melihat bahwa sepakbola sedang berubah adalah ketika saya bertemu Conte di Chelsea. Saat itu saya sudah 29 tahun, saya telah memenangkan banyak hal, tetapi misalnya Arsene Wenger tidak banyak bekerja soal taktik di Arsenal, meskipun dia salah satu yang terbaik di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk Del Bosque. Bersama Conte, saya melihat perubahan ini. Dia fokus pada detail. Itu mengejutkan dan awalnya membebani saya, karena saya tidak bisa mengerti mengapa seseorang harus memberi tahu saya ke mana harus mengoper bola, tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya," jelas Fabregas saat membahas evolusinya sebagai ahli taktik.
Tetap berpegang pada prinsip dan identitasnya
Perhatian terhadap detail ini membentuk gaya kepelatihannya sendiri di Como, tempat Fabregas berpegang pada satu prinsip khusus: fokus yang tak tergoyahkan pada identitas tim dalam situasi apa pun. Kejelasan taktiknya sudah mulai membuahkan hasil yang mengesankan, dengan Como saat ini menempati peringkat kedelapan di Serie A setelah meraih 10 poin dari lima pertandingan pembuka mereka, sehingga hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen, Roma.
"Pertanyaan yang saya ajukan kepada diri saya sendiri sebelum setiap pertandingan adalah, bagaimana saya ingin kalah? Saya ingin kalah dengan ide-ide saya. Karena jika Anda kalah setelah mengubah identitas dan ide-ide Anda, maka kekalahan itu menjadi dua kali lipat. Terkadang lawan lebih baik daripada Anda, tetapi pada saat yang sama Anda memetik pelajaran, dan Anda bermain dengan filosofi Anda," kata Fabregas.
- AFP
Belajar dari yang terbaik di bidangnya
Terlepas dari kesuksesannya yang melesat cepat, Fabregas tetap rendah hati soal posisinya di antara jajaran pelatih elite Eropa. Ia sudah terlibat dalam beberapa insiden panas di tepi lapangan, termasuk bentrokan yang menonjol dengan Massimiliano Allegri, tetapi ia memandang momen-momen itu sebagai bagian dari pendidikan emosionalnya.
"Memang ada beberapa pertukaran yang tegang dengan rekan sejawat. Saya masih muda dan masih cukup emosional. Saya berharap ketika saya salah, pelatih yang lebih berpengalaman akan memberi tahu saya. Contohnya, Gian Piero Gasperini, yang sangat saya hormati. Saya suka mendengarkan orang-orang yang tahu lebih banyak daripada saya," pungkasnya.
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