Fabregas resmi memulai karier manajerialnya pada 2023, meski ia mengakui fondasi filosofi kepelatihannya sudah dibangun jauh sebelum ia gantung sepatu. Pemenang Piala Dunia itu menikmati karier luar biasa sebagai pemain, dengan menjuarai Premier League dan Liga Europa bersama Chelsea, serta La Liga, Copa del Rey, dan Piala Dunia Antarklub FIFA bersama Barcelona, di samping banyak gelar lainnya, yang paling menonjol adalah dua gelar Kejuaraan Eropa secara beruntun dan Piala Dunia 2010 pada era keemasan Spanyol. Namun, meski pernah bermain di bawah sosok legendaris seperti Arsene Wenger dan Vicente del Bosque, justru seorang manajer Italia yang memberinya pencerahan taktik yang mendalam.

"Pertama kali saya melihat bahwa sepakbola sedang berubah adalah ketika saya bertemu Conte di Chelsea. Saat itu saya sudah 29 tahun, saya telah memenangkan banyak hal, tetapi misalnya Arsene Wenger tidak banyak bekerja soal taktik di Arsenal, meskipun dia salah satu yang terbaik di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk Del Bosque. Bersama Conte, saya melihat perubahan ini. Dia fokus pada detail. Itu mengejutkan dan awalnya membebani saya, karena saya tidak bisa mengerti mengapa seseorang harus memberi tahu saya ke mana harus mengoper bola, tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya," jelas Fabregas saat membahas evolusinya sebagai ahli taktik.