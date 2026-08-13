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'Saya akui kesalahan saya' - Youri Tielemans terpaksa meminta maaf kepada para fans Aston Villa setelah klaim kontroversial Manchester United sebagai 'klub yang lebih besar'
Reaksi keras atas komentar soal 'klub yang lebih besar'
Gelandang berusia 29 tahun itu, yang mencatatkan 134 penampilan, mencetak 10 gol, dan menyumbang 25 assist untuk Aston Villa setelah bergabung dari Leicester City pada musim panas 2023, mendapat masalah dengan para pendukung Villa Park dalam tur pramusim Manchester United. Saat merefleksikan kepindahannya ke Old Trafford, Tielemans awalnya memuji mantan klubnya karena membantunya menemukan kembali performanya, tetapi ia dengan cepat masuk ke wilayah berbahaya lewat penilaiannya terhadap hierarki sepakbola Inggris.
Berbicara kepada media, mantan pemain Leicester City itu menyatakan: "Namun ada klub-klub di atas Villa, dan Manchester United adalah salah satunya." Perbandingan langsung ini tidak diterima dengan baik oleh para pendukung Villa, terutama mengingat kesuksesan terbaru klub di bawah Unai Emery, yang membuat mereka menjuarai Liga Europa UEFA musim lalu dan finis di peringkat keempat Premier League untuk mengamankan tempat di Liga Champions UEFA musim depan.
- Getty Images Sport
Tielemans menyampaikan permintaan maaf secara terbuka
Melalui media sosial untuk meluruskan situasi, Tielemans mengungkapkan penyesalannya atas pemilihan kata dalam wawancara sebelumnya. Ia ingin menegaskan bahwa dirinya masih sangat menghormati klub tersebut meski telah hengkang. Ia menulis: 'Tak pernah berniat agar kata-kata saya di media kemarin menyinggung siapa pun atau institusi Aston Villa Football Club, yang sangat saya hormati dan saya syukuri selama 3 tahun terakhir. Namun saya harus mengakui kesalahan saya dan meminta maaf atas pilihan kata saya, saya akan lebih berhati-hati di masa depan. Semoga klub ini mendapatkan yang terbaik di masa depan.'
Permintaan maaf itu datang setelah Tielemans menuntaskan kepindahan senilai £35 juta ke Manchester United pada awal musim panas ini. Manchester United memilih mengaktifkan klausul rilis dalam kontraknya untuk membawanya ke Old Trafford dengan kontrak lima tahun. Terlepas dari gesekan yang ditimbulkan oleh komentarnya baru-baru ini, gelandang itu merupakan figur penting bagi Villa sejak bergabung dari Leicester pada 2023.
Awal baru di Old Trafford
Kepindahan ke Manchester menjadi tonggak penting bagi gelandang berpengalaman itu, yang telah menandatangani kontrak yang membuatnya tetap di klub hingga 2031. Tielemans bergelut dengan masalah kebugaran musim lalu, yang membuatnya terbatas hanya tampil 35 kali di semua kompetisi akibat cedera betis dan pergelangan kaki yang terpisah.
Tielemans menatap kampanye baru setelah mewakili Belgia di Piala Dunia musim panas ini, saat ia membantu negaranya mencapai perempat-final sebelum disingkirkan Spanyol. Sang gelandang menikmati turnamen yang mengesankan secara individu, dengan mencetak dua gol dalam laga babak 32 besar melawan Senegal.
- Getty Images Sport
Menatap musim baru
Kedua klub kini memasuki tahap akhir persiapan pramusim mereka sebelum musim Premier League dimulai akhir pekan depan. Manchester United dijadwalkan menghadapi raksasa Italia AC Milan, dan Tielemans akan berharap membiarkan permainannya yang berbicara setelah badai media baru-baru ini, sementara Aston Villa menghadapi klub Jerman Borussia Monchengladbach dalam uji coba pramusim terakhir mereka sendiri pada Sabtu.
Sementara itu, Aston Villa mengalami kemunduran setelah kalah 2–1 dari Paris Saint-Germain pada Piala Super UEFA hari Rabu. Tim asuhan Emery akan berusaha bangkit saat membuka kampanye Premier League mereka dengan laga tandang ke markas Brighton pada 23 Agustus, sementara Manchester United memulai musim liga mereka sendiri sehari lebih awal dengan bertandang menghadapi Hull City pada 22 Agustus.
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