Gelandang berusia 29 tahun itu, yang mencatatkan 134 penampilan, mencetak 10 gol, dan menyumbang 25 assist untuk Aston Villa setelah bergabung dari Leicester City pada musim panas 2023, mendapat masalah dengan para pendukung Villa Park dalam tur pramusim Manchester United. Saat merefleksikan kepindahannya ke Old Trafford, Tielemans awalnya memuji mantan klubnya karena membantunya menemukan kembali performanya, tetapi ia dengan cepat masuk ke wilayah berbahaya lewat penilaiannya terhadap hierarki sepakbola Inggris.

Berbicara kepada media, mantan pemain Leicester City itu menyatakan: "Namun ada klub-klub di atas Villa, dan Manchester United adalah salah satunya." Perbandingan langsung ini tidak diterima dengan baik oleh para pendukung Villa, terutama mengingat kesuksesan terbaru klub di bawah Unai Emery, yang membuat mereka menjuarai Liga Europa UEFA musim lalu dan finis di peringkat keempat Premier League untuk mengamankan tempat di Liga Champions UEFA musim depan.