Crystal Pix
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'Saya akan tunjukkan kepadanya' - Moises Caicedo berjanji menunjukkan kepemimpinannya kepada pelatih Chelsea Xabi Alonso setelah pulih dari cedera
Kembali bergabung
Pemain berusia 24 tahun itu baru-baru ini kembali mendapat tempat di susunan pemain Chelsea setelah sempat menepi. Ia mengawal lini tengah dalam laga Sabtu yang berakhir dengan kemenangan telak 5-1 atas Bournemouth, sekaligus mencatat penampilan pertamanya sebagai starter sejak Alonso mengambil alih kendali di Stamford Bridge.
Meski sudah menjadi bagian dari jajaran pemimpin klub di Cobham, Caicedo mengakui masih ada kelemahan dalam permainannya. Pemain asal Ekuador itu kini bertekad mengemban tanggung jawab sebagai kapten. Ia menyadari perlunya memberi instruksi dengan lantang dan secara aktif membimbing rekan-rekan setimnya selama pertandingan.
- Crystal Pix
Memimpin dengan memberi teladan
Berbicara kepada situs resmi klub, Caicedo menguraikan ambisinya di bawah kepemimpinan baru. "Bersama Xabi, saya pasti akan terus berkembang dan menunjukkan kepadanya mengapa ia memercayai saya," katanya.
Gelandang itu mengakui bahwa berbicara di lapangan bukan sesuatu yang datang secara alami baginya, tetapi ia sangat ingin mengatasi kendala tersebut. "Saya rasa setiap pelatih mengatakan bahwa saya bisa lebih baik dalam berbicara di lapangan, tahu? Karena mereka tahu saya seorang pemimpin, tetapi akan lebih baik bagi saya jika mulai lebih banyak berbicara dengan para pemain," jelasnya. "Saya berusaha sebaik mungkin, tetapi itu bukan sifat saya. Jadi, ketika saya tidak bisa berbicara, saya berusaha menunjukkan lebih banyak lewat tindakan.
"Kita belajar dari mereka yang sebelumnya, seperti Thiago Silva. Dia adalah teladan bagi kami. Dia berusaha membantu kami setiap saat. Cara dia menjadi pemimpin di sini sungguh luar biasa bagi kami semua.
"Sekarang, menjadi salah satu kapten merupakan kehormatan bagi saya dan perasaan yang istimewa bagi keluarga saya. Meski saya bukan pemain yang suka banyak bicara, saya ingin menunjukkan lewat tindakan agar orang lain bisa melihat teladan saya."
Perekat di lini tengah Alonso
Keinginan Caicedo untuk terus berkembang sejalan dengan visi Alonso bagi gelandang petarungnya itu. Menjelang laga melawan Bournemouth, pelatih asal Spanyol tersebut menyoroti sifat tanpa pamrih pemain asal Amerika Selatan itu dan peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan tim. Alonso memandang sang gelandang sebagai bagian fundamental dari rancangan taktiknya, meski ia masih dalam tahap perkembangan.
Pelatih Chelsea itu menegaskan bahwa etos kerja Caicedo mengangkat performa seluruh skuad. "Kami semua lebih bahagia saat melihat Moi di lapangan," kata Alonso. "Semua orang menyukai Moi karena ia begitu total dalam mengerahkan tenaganya, karena besarnya bantuan yang ia berikan kepada setiap rekan setimnya, dan karena pentingnya peran dia."
- Crystal Pix
Membawa pertunjukan berkeliling
Chelsea akan menjalani lawatan tandang pertama mereka ke luar ibu kota musim ini saat bertandang ke Merseyside pada Sabtu. Tim asuhan Alonso akan menghadapi Everton di Hill Dickinson Stadium, yang akan menjadi ujian baru bagi skuad yang terus berkembang ini.
Caicedo diharapkan mampu mengatur tempo permainan dan menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang semakin berkembang dalam atmosfer yang diperkirakan tidak bersahabat. Penampilan dominan di kandang lawan akan menjadi cara ideal bagi sang pemain dan pelatihnya untuk menunjukkan ambisi mereka.
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