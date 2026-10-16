Berbicara kepada situs resmi klub, Caicedo menguraikan ambisinya di bawah kepemimpinan baru. "Bersama Xabi, saya pasti akan terus berkembang dan menunjukkan kepadanya mengapa ia memercayai saya," katanya.

Gelandang itu mengakui bahwa berbicara di lapangan bukan sesuatu yang datang secara alami baginya, tetapi ia sangat ingin mengatasi kendala tersebut. "Saya rasa setiap pelatih mengatakan bahwa saya bisa lebih baik dalam berbicara di lapangan, tahu? Karena mereka tahu saya seorang pemimpin, tetapi akan lebih baik bagi saya jika mulai lebih banyak berbicara dengan para pemain," jelasnya. "Saya berusaha sebaik mungkin, tetapi itu bukan sifat saya. Jadi, ketika saya tidak bisa berbicara, saya berusaha menunjukkan lebih banyak lewat tindakan.

"Kita belajar dari mereka yang sebelumnya, seperti Thiago Silva. Dia adalah teladan bagi kami. Dia berusaha membantu kami setiap saat. Cara dia menjadi pemimpin di sini sungguh luar biasa bagi kami semua.

"Sekarang, menjadi salah satu kapten merupakan kehormatan bagi saya dan perasaan yang istimewa bagi keluarga saya. Meski saya bukan pemain yang suka banyak bicara, saya ingin menunjukkan lewat tindakan agar orang lain bisa melihat teladan saya."