'Saya akan terus berupaya' - Filipe Luis mengonfirmasi rencana Monaco untuk bintang Cruz Azul, Erik Lira

Luis secara terbuka kembali menegaskan keinginannya untuk mendatangkan gelandang bertahan itu di tengah awal yang mengesankan dalam kampanye Ligue 1, ketika tim meraih poin sempurna, sembilan poin, dari tiga pertandingan pembuka mereka. Ketika ditanya apakah ia akan kembali mencoba merekrut pemain andalan Cruz Azul tersebut, Luis mengatakan kepada Fox: "Tentu saja. Saya selalu ingin pemain-pemain hebat berada di sisi saya. Itu tidak bisa terjadi, dia tidak bisa datang, tetapi saya akan terus berusaha mendapatkannya di setiap jendela transfer yang dibuka."