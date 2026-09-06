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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Saya akan terus berupaya' - Filipe Luis mengonfirmasi rencana Monaco untuk bintang Cruz Azul, Erik Lira

Transfers
Luis
E. Lira
Monaco
Ligue 1
Cruz Azul
Liga MX

AS Monaco akan kembali berupaya merekrut gelandang Cruz Azul, Erik Lira, pada bursa transfer mendatang, demikian dikonfirmasi pelatih kepala Filipe Luis. Pemain internasional Meksiko itu sempat berada di ambang kepindahan ke Stade Louis II pada musim panas, tetapi transfer tersebut batal setelah kepergian Folarin Balogun yang direncanakan gagal terwujud.

  • Transfer musim panas gagal terwujud di saat-saat akhir

    Rencana kepindahan Lira ke Prancis gagal terwujud setelah Monaco gagal menuntaskan kepergian Balogun ke Everton sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Pemain internasional Meksiko itu sudah di ambang menyelesaikan kepindahan ke Eropa untuk menambah opsi lini tengah Monaco. Meski gagal mendapatkan kesepakatan itu, klub asal Kepangeranan tersebut tetap menempatkan sang gelandang di posisi teratas daftar target transfer mereka.

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    Bos mengonfirmasi ketertarikan di masa depan

    Luis secara terbuka kembali menegaskan keinginannya untuk mendatangkan gelandang bertahan itu di tengah awal yang mengesankan dalam kampanye Ligue 1, ketika tim meraih poin sempurna, sembilan poin, dari tiga pertandingan pembuka mereka. Ketika ditanya apakah ia akan kembali mencoba merekrut pemain andalan Cruz Azul tersebut, Luis mengatakan kepada Fox: "Tentu saja. Saya selalu ingin pemain-pemain hebat berada di sisi saya. Itu tidak bisa terjadi, dia tidak bisa datang, tetapi saya akan terus berusaha mendapatkannya di setiap jendela transfer yang dibuka."

  • Ahli taktik mengungkapkan pujian tinggi

    Kekaguman taktikus Brasil itu terhadap Lira sudah ada sejak masa kepelatihannya di Flamengo saat menghadapi Cruz Azul. Luis menambahkan: "Bagi saya, Lira itu top, top, top, top, top. Dia punya level untuk bermain di Eropa. Faktanya, jika Anda menonton pertandingan Flamengo kontra Cruz Azul, saya menempatkan satu pemain untuk menjaganya secara khusus. Saya tidak pernah, hampir tidak pernah, melakukan itu."

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    Tawaran baru pada Januari diperkirakan

    Monaco diperkirakan luas akan mengajukan tawaran resmi baru saat bursa transfer musim dingin dibuka kembali untuk menambah kedalaman di lini tengah mereka. Sementara itu, Lira tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Cruz Azul di Liga MX ketika ia berupaya mempertahankan performa puncak jelang potensi kepindahan ke Eropa. Kepindahan apa pun ke Stade Louis II akan bergantung pada pergerakan skuad dan tercapainya kesepakatan antara klub-klub terkait biaya transfer.

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