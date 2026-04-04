Gelandang Chema Andres baru bergabung dengan VfB Stuttgart dari Real Madrid pada musim panas lalu dan telah berkembang menjadi salah satu bintang muda yang menonjol di Bundesliga musim ini. Namun, pemain timnas Spanyol U-21 ini tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Real Madrid.
"Saya akan senang sekali!" Bintang muda Bundesliga secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan pindah ke Real Madrid
"Saya akan senang bisa kembali ke Madrid, tapi saat ini saya tidak memikirkannya," kata Andres dalam wawancara dengan The Athletic, namun ia juga menekankan: "Itu adalah keputusan yang harus diambil oleh klub. Di Stuttgart, saya sangat bahagia."
Chema Andres: Klausul pembelian kembali sebesar 13,5 juta euro
Sebelum musim ini dimulai, VfB mentransfer sekitar tiga juta euro kepada RM Castilla, tim cadangan Los Blancos, untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß, Andres mengalami kemajuan pesat dan hingga saat ini telah tampil dalam 32 pertandingan resmi bersama Stuttgart. Namun, Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali serta hak atas bagian dari hasil penjualan.
Persentasenya sebesar 50 persen, sehingga Real akan menerima setengah dari biaya transfer di masa depan untuk mantan pemain binaannya, yang telah melewati semua tim junior di Madrid dari tahun 2018 hingga 2025. Jika Real membawa kembali Andres ke Madrid pada musim panas mendatang, jumlah yang disepakati adalah 13,5 juta euro – setahun kemudian, jumlah tersebut akan naik menjadi 18 juta euro.
Namun, Andres sendiri tidak terburu-buru dan lebih memilih untuk fokus pada sepak bola bersama VfB, di mana ia terikat kontrak hingga 2030. "Saya sudah bilang ke manajer saya bahwa saya tidak mau tahu soal itu. Kalau waktunya sudah tiba, kita akan membicarakannya dan lihat opsi apa saja yang kita punya," jelasnya.
Real Madrid: Apakah Nico Paz dan Victor Munoz juga akan dipanggil kembali?
Namun, tidak jarang Real Madrid mendatangkan kembali mantan pemain akademinya melalui klausul pembelian kembali dengan harga terjangkau. Pada musim panas mendatang, dua mantan pemain tersebut, yaitu Nico Paz (saat ini bermain untuk Como) dan Victor Munoz (saat ini bermain untuk Osasuna), dikabarkan akan kembali ke Bernabeu. Sementara klausul pembelian kembali untuk Paz sebesar sembilan juta euro, Munoz dapat didatangkan hanya dengan delapan juta euro.
Chema Andres: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Bundesliga
19
1
1
Liga Europa
9
1
-
Piala DFB
3
-
-
Super Cup
1
-
1