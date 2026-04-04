"Saya akan senang sekali!" Bintang muda Bundesliga secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan pindah ke Real Madrid

Sebelum musim ini dimulai, VfB mentransfer sekitar tiga juta euro kepada RM Castilla, tim cadangan Los Blancos, untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß, Andres mengalami kemajuan pesat dan hingga saat ini telah tampil dalam 32 pertandingan resmi bersama Stuttgart. Namun, Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali serta hak atas bagian dari hasil penjualan.

Persentasenya sebesar 50 persen, sehingga Real akan menerima setengah dari biaya transfer di masa depan untuk mantan pemain binaannya, yang telah melewati semua tim junior di Madrid dari tahun 2018 hingga 2025. Jika Real membawa kembali Andres ke Madrid pada musim panas mendatang, jumlah yang disepakati adalah 13,5 juta euro – setahun kemudian, jumlah tersebut akan naik menjadi 18 juta euro.

Namun, Andres sendiri tidak terburu-buru dan lebih memilih untuk fokus pada sepak bola bersama VfB, di mana ia terikat kontrak hingga 2030. "Saya sudah bilang ke manajer saya bahwa saya tidak mau tahu soal itu. Kalau waktunya sudah tiba, kita akan membicarakannya dan lihat opsi apa saja yang kita punya," jelasnya.