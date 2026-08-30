Sebelum memulai babak barunya di San Sebastian, Fort memanfaatkan kesempatan untuk menoleh kembali pada perjalanan yang dimulai sejak masa kecilnya dan membawanya menembus jenjang di Barcelona. Bek tersebut mengenang mimpi untuk mewakili klub masa kecilnya dan ikatan abadi yang akan tetap ia miliki dengan Barcelona.

"Saya lahir hanya beberapa meter dari Camp Nou, dalam sebuah keluarga dan lingkungan yang menganggap warna klub ini sebagai milik mereka sendiri," tulis Fort di Instagram-nya. "Semuanya dimulai pada usia tujuh tahun bagi anak dari Les Corts yang bermain di lapangan setempat dan pada akhirnya akan mengenakan jersey klub yang selalu ia rasakan sebagai miliknya sendiri.

"Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan apa artinya bagi saya bisa mendapat keberuntungan untuk mewujudkan mimpi keluarga saya, dan tentu saja mimpi saya sendiri. Mengenakan warna ini, memenangkan gelar, dan membawa lambang ini di dada saya selama 13 tahun telah menjadi salah satu hal terindah yang terjadi dalam hidup saya, karena saya adalah, dan akan selalu menjadi, seorang Culer.

"Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari tahun-tahun ini, kepada orang-orang yang mendukung saya tanpa ragu dan kepada mereka yang terus melakukannya setiap hari. Sekarang saatnya bagi saya untuk mengikuti jalan saya jauh dari rumah, tetapi saya akan selalu membawa bersama saya nilai-nilai Barca, semua yang telah diajarkan klub ini kepada saya, dan kebanggaan karena telah tumbuh di sini."

"Sampai jumpa lagi, Culers."



