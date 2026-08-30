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'Saya akan selalu menjadi seorang Culer' - Hector Fort tulis salam perpisahan emosional untuk Barcelona setelah menuntaskan transfer €8 juta ke Real Sociedad
Putra daerah mengucapkan selamat tinggal
Fort, yang lahir hanya sepelemparan batu dari Camp Nou di kawasan Les Corts, menggunakan media sosial untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada klub dan para pendukungnya. Setelah menembus setiap jenjang tim muda sejak 2013, bek tersebut mengakui bahwa meninggalkan raksasa Catalan itu merupakan langkah yang sulit untuk diambil. Ia membagikan pesan emosional di Instagram, merefleksikan hubungannya yang telah terjalin lama dengan warna Blaugrana dan nilai-nilai yang ditanamkan kepadanya selama waktunya di akademi.
- Sergio Ros
Fort sampaikan salam perpisahan yang menyentuh hati kepada Barcelona
Sebelum memulai babak barunya di San Sebastian, Fort memanfaatkan kesempatan untuk menoleh kembali pada perjalanan yang dimulai sejak masa kecilnya dan membawanya menembus jenjang di Barcelona. Bek tersebut mengenang mimpi untuk mewakili klub masa kecilnya dan ikatan abadi yang akan tetap ia miliki dengan Barcelona.
"Saya lahir hanya beberapa meter dari Camp Nou, dalam sebuah keluarga dan lingkungan yang menganggap warna klub ini sebagai milik mereka sendiri," tulis Fort di Instagram-nya. "Semuanya dimulai pada usia tujuh tahun bagi anak dari Les Corts yang bermain di lapangan setempat dan pada akhirnya akan mengenakan jersey klub yang selalu ia rasakan sebagai miliknya sendiri.
"Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan apa artinya bagi saya bisa mendapat keberuntungan untuk mewujudkan mimpi keluarga saya, dan tentu saja mimpi saya sendiri. Mengenakan warna ini, memenangkan gelar, dan membawa lambang ini di dada saya selama 13 tahun telah menjadi salah satu hal terindah yang terjadi dalam hidup saya, karena saya adalah, dan akan selalu menjadi, seorang Culer.
"Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari tahun-tahun ini, kepada orang-orang yang mendukung saya tanpa ragu dan kepada mereka yang terus melakukannya setiap hari. Sekarang saatnya bagi saya untuk mengikuti jalan saya jauh dari rumah, tetapi saya akan selalu membawa bersama saya nilai-nilai Barca, semua yang telah diajarkan klub ini kepada saya, dan kebanggaan karena telah tumbuh di sini."
"Sampai jumpa lagi, Culers."
Detail kepindahan ke San Sebastian
Kepindahan ke San Sebastian membuat Fort bergabung dengan tim asuhan Pellegrino Matarazzo dengan kontrak lima tahun yang berlaku hingga 2031. Real Sociedad bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain muda itu, dan dilaporkan mengalahkan persaingan dari raksasa Bundesliga Borussia Dortmund untuk menuntaskan kesepakatan tersebut. Meski bek itu hengkang demi mencari peluang bermain yang lebih reguler di tim utama, Barcelona memastikan mereka tetap memiliki kendali tertentu atas perkembangannya di masa depan melalui klausul kontrak spesifik.
Nilai transfer ini mencapai biaya awal sekitar €8 juta. Namun, Barcelona memasukkan opsi pembelian kembali senilai €20 juta dan klausul penjualan kembali dalam kesepakatan tersebut, yang memberi mereka kemungkinan untuk memulangkan bek sayap berbakat itu ke Catalunya jika ia berkembang pesat di Basque Country. Fort juga sudah terlihat menghadiri kemenangan terbaru klub barunya atas Espanyol di La Liga saat ia bersiap menjalani babak baru dalam karier profesionalnya jauh dari rumah.
- Getty Images Sport
Dampak pada ruang ganti Barcelona
Di luar implikasi finansial dan taktis, kepergian Fort diperkirakan akan berdampak emosional pada skuad, khususnya pada penyerang bintang Lamine Yamal. Dua lulusan La Masia itu memiliki ikatan yang sangat dekat, dengan laporan yang menyebut bahwa Yamal memandang bek yang akan hengkang itu sebagai saudara. Potensi eksodus beberapa talenta muda selama bursa musim panas dilaporkan sulit diproses oleh sensasi berusia 19 tahun itu saat sekutu-sekutu terdekatnya pindah.
Saat Fort beradaptasi di skuat Real Sociedad, Flick akan ditugaskan untuk menjaga fokus para pemainnya yang tersisa selama periode transisi. Kehilangan seorang pemain yang hidup dan bernapas dengan filosofi klub selalu menjadi pukulan, tetapi adanya klausul pembelian kembali menunjukkan bahwa pintu belum tertutup secara permanen. Untuk saat ini, bocah asal Les Corts itu menuju ke utara, membawa pelajaran dari La Masia bersamanya ke Reale Arena.
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