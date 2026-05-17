"Saya akan sangat menyesal!" Uli Hoeneß bersimpati kepada Oliver Baumann dalam perdebatan soal penjaga gawang menjelang Piala Dunia 2026

Neuer telah pensiun dari tim nasional Jerman setelah tampil dalam 124 pertandingan internasional dan Piala Eropa 2024 di kandang sendiri. Belakangan ini, beredar spekulasi kencang mengenai kembalinya pemain berusia 40 tahun itu untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli); menurut Sky, hal itu konon sudah pasti.

Pelatih timnas Julian Nagelsmann tidak memberikan jawaban konkret pada Sabtu malam di ZDF-Sportstudio. "Saat ini hanya ada rumor, dan kami menunggu bagaimana perkembangannya," kata Hoeneß, yang mengenai komunikasi pelatih timnas dalam kasus kiper "saat ini tidak ingin berkomentar. "Lebih baik Anda yang mengomentari itu. Sampaikan hal itu kepada pendengar Anda dan jangan selalu menggunakan kami untuk menyerang pelatih."

Neuer saat ini harus mengurangi aktivitasnya karena masalah otot di betis. Belum jelas apakah ia bisa bermain sebagai kiper pada Sabtu di final Piala DFB melawan VfB Stuttgart.