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rashford(C)Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Saya akan merindukannya' - Hansi Flick buka suara setelah Barcelona menolak kesepakatan Marcus Rashford senilai £26 juta

Transfers
M. Rashford
H. Flick
Barcelona
Manchester United
Premier League
LaLiga

Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengakui bahwa klub akan merindukan Marcus Rashford setelah memutuskan untuk tidak merekrut pemain pinjaman Manchester United itu secara permanen. Klub Catalan itu memilih untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £26 juta untuk sang winger, dan sebagai gantinya mendatangkan Anthony Gordon seharga £70 juta.

  • Barca memilih tidak mempermanenkan transfer Rashford

    Flick mengakui bahwa klub akan merindukan Rashford setelah memutuskan untuk tidak melakukan transfer permanen untuk pemain pinjaman dari United itu. Raksasa Spanyol tersebut memiliki opsi untuk merekrut winger berusia 28 tahun itu seharga £26 juta pada musim panas ini. Namun, Blaugrana pada akhirnya memilih untuk tidak mengaktifkan klausul tersebut. Mereka justru memutuskan memperkuat lini serang dengan merekrut Gordon dari Newcastle dalam kesepakatan senilai sekitar £70 juta.


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    Flick memberi penghormatan kepada penyerang yang akan hengkang

    Flick membahas kepergian Rashford dalam konferensi pers seusai laga setelah pertandingan pramusim Barcelona melawan Birmingham City pada Jumat malam. Sang pelatih tidak menutupi kekagumannya kepada pemain internasional Inggris itu.

    "Yang bisa saya katakan tentang Marcus adalah saya sangat menghargai bisa bekerja dengannya," aku Flick, seperti dikutip oleh ManchesterEveningNews. "Terkadang Anda tidak selalu tahu apa yang terjadi dengan pemain yang sedang dipinjamkan.

    "Saya pikir situasi kami tidak mudah untuk itu. Tetapi saya sangat menghargai bekerja dengannya; dia adalah pemain yang fantastis dan pribadi yang fantastis. Saya pikir tim juga merindukannya, saya akan merindukannya, tetapi begitulah hidup, inilah yang harus kami terima."

  • Rashford mengungkapkan rasa syukur setelah periode yang produktif

    Rashford menjalani masa peminjaman yang impresif di Camp Nou musim lalu, dengan menegaskan dirinya sebagai kontributor kunci di lini serang. Penyerang itu membukukan 14 gol dan 11 assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi untuk Barcelona. Setelah keputusan untuk tidak mempertahankannya, Rashford mengunggah di Instagram pada Kamis untuk secara resmi berterima kasih kepada klub dan para pendukungnya.

    "Saya sangat berterima kasih kepada semua orang di klub karena telah membuat waktu saya di sini menjadi pengalaman yang sangat positif dan berkesan," kata Rashford. "Saya menikmati setiap momennya dan akan membawa banyak kenangan istimewa bersama saya. Saya mendoakan klub dan semua pendukungnya mendapatkan keberuntungan terbaik dan setiap kesuksesan pada musim yang akan datang. Visca el Barca."


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    Kembali ke United untuk pramusim

    Dengan masa peminjamannya di Spanyol kini telah berakhir, Rashford dijadwalkan kembali ke United untuk latihan pramusim. Lulusan akademi itu akan kembali setelah masa libur tambahannya usai, menyusul partisipasinya di Piala Dunia. Sementara itu, Barcelona sudah menjalani persiapan mereka sendiri untuk musim panas. Tim asuhan Flick bermain imbang 2-2 melawan Birmingham di St Andrew's pada Jumat malam sebelum kalah dalam adu penalti.

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