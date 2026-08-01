Flick membahas kepergian Rashford dalam konferensi pers seusai laga setelah pertandingan pramusim Barcelona melawan Birmingham City pada Jumat malam. Sang pelatih tidak menutupi kekagumannya kepada pemain internasional Inggris itu.

"Yang bisa saya katakan tentang Marcus adalah saya sangat menghargai bisa bekerja dengannya," aku Flick, seperti dikutip oleh ManchesterEveningNews. "Terkadang Anda tidak selalu tahu apa yang terjadi dengan pemain yang sedang dipinjamkan.

"Saya pikir situasi kami tidak mudah untuk itu. Tetapi saya sangat menghargai bekerja dengannya; dia adalah pemain yang fantastis dan pribadi yang fantastis. Saya pikir tim juga merindukannya, saya akan merindukannya, tetapi begitulah hidup, inilah yang harus kami terima."