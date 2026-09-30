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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

'Saya akan menunggu dan melihat' - Jurgen Klopp buka suara soal 115 dakwaan terhadap Manchester City dan potensi kemenangan gelar Premier League secara retrospektif

J. Klopp
Manchester City
Liverpool
Premier League
Germany vs Serbia
Germany
Serbia
UEFA Nations League A

Jurgen Klopp menanggapi spekulasi yang terus berlanjut terkait dugaan pelanggaran finansial Manchester City dan potensi dampaknya terhadap warisannya di Liverpool. Mantan bos Liverpool itu mengakui dirinya mengetahui situasi tersebut, tetapi tetap fokus pada peran barunya bersama tim nasional Jerman.

  • Klopp menanggapi bayang-bayang finansial City

    Klopp akhirnya angkat bicara soal tuduhan finansial yang sudah lama diarahkan kepada Manchester City. Raksasa Premier League itu sedang menghadapi apa yang disebut sebagai krisis paling signifikan dalam sejarah kasta tertinggi, ketika sebuah komisi independen meninjau 115 dugaan pelanggaran berat aturan finansial dari 2009 hingga 2018.

    Berbicara menjelang laga Jerman melawan Serbia pada Kamis, Klopp ditanya tentang kasus yang menyita perhatian sepakbola Inggris itu. "Tentu saja saya mendengarnya, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya hanya bisa menunggu dan melihat," kata Klopp kepada para wartawan sambil tertawa khas, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa ia mengambil jarak dari kontroversi tersebut.

  • Manchester City v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rasa hormat kepada Guardiola tetap utuh

    Sementara proses hukum terus berjalan di balik pintu tertutup, Klopp dengan cepat kembali menegaskan kekagumannya terhadap standar permainan yang ditetapkan Pep Guardiola dan skuadnya. Selama sembilan tahun masa baktinya di Anfield, pria Jerman itu menghadapi Manchester City 25 kali sebagai manajer Liverpool, dengan catatan 10 kemenangan dan tujuh hasil imbang sepanjang rivalitas sengit mereka.

    'Saya sangat menghormati Pep Guardiola dan gaya bermain City; mereka memainkan sepakbola yang fantastis dan menjadi lawan kelas atas bagi kami,' kata Klopp, sambil mempertahankan rasa hormat profesional yang selalu ada di antara kedua ikon tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses hukum itu, dengan mengatakan: 'Jika ada sanksi yang dijatuhkan, saya tidak ada hubungannya dengan itu; saya akan menunggu dan melihat. Saya sama sekali tidak sedang bersiap untuk gelar atau hal semacam itu.'

  • Konten tentang pencapaian Liverpool

    Salah satu hasil hipotetis yang paling banyak dibahas dari kasus Manchester City adalah potensi hukuman retrospektif, yang bisa mencakup pencabutan gelar. Selama masa gemilangnya di Merseyside, Klopp membawa Liverpool menjuarai Premier League 2019-20 dan Liga Champions 2018-19, di antara sejumlah penghargaan besar lainnya, tetapi ia tetap menegaskan bahwa kemungkinan revisi administratif tidak akan mengubah kebanggaannya atas pencapaian tersebut.

    Pria asal Jerman itu menekankan bahwa kenangan dari pertarungan di atas lapangan lebih berharga daripada perubahan dalam buku rekor. "Saya benar-benar baik-baik saja dengan apa yang telah kami capai di Liverpool. Kami berjuang keras di lapangan. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi soal itu," tambahnya.

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  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Menutup perdebatan finansial

    Komentar Klopp menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk mendalami kerumitan aturan profitabilitas dan keberlanjutan Premier League atau sifat spesifik dari 115 dakwaan tersebut. Menghadapi awal yang menantang dalam peran barunya sebagai pelatih kepala Jerman, setelah hasil imbang 1-1 melawan Belanda dan kekalahan 1-0 dari Yunani dalam dua laga pembuka Nations League, pria berusia 59 tahun itu tetap sepenuhnya fokus pada tanggung jawabnya bersama tim nasional, bukan pada pertarungan domestik di masa lalu.

    "Saya tidak tahu detailnya [tentang pelanggaran finansial itu] dan saya tidak tertarik padanya," pungkas Klopp, menutup pertanyaan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

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