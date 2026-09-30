Sementara proses hukum terus berjalan di balik pintu tertutup, Klopp dengan cepat kembali menegaskan kekagumannya terhadap standar permainan yang ditetapkan Pep Guardiola dan skuadnya. Selama sembilan tahun masa baktinya di Anfield, pria Jerman itu menghadapi Manchester City 25 kali sebagai manajer Liverpool, dengan catatan 10 kemenangan dan tujuh hasil imbang sepanjang rivalitas sengit mereka.

'Saya sangat menghormati Pep Guardiola dan gaya bermain City; mereka memainkan sepakbola yang fantastis dan menjadi lawan kelas atas bagi kami,' kata Klopp, sambil mempertahankan rasa hormat profesional yang selalu ada di antara kedua ikon tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses hukum itu, dengan mengatakan: 'Jika ada sanksi yang dijatuhkan, saya tidak ada hubungannya dengan itu; saya akan menunggu dan melihat. Saya sama sekali tidak sedang bersiap untuk gelar atau hal semacam itu.'