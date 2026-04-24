"Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sangat, sangat jujur": Vincent Kompany mengungkap topik yang selalu dibahas di tim pelatih FC Bayern

Namun, Kompany harus mengambil keputusan sulit di setiap pertandingan: Siapa yang bermain di sayap kanan dan siapa di sayap kiri? Keduanya bisa bermain di kedua posisi tersebut. Pada paruh pertama musim ini, Kompany—jika keduanya diturunkan—biasanya menempatkan Laimer di sayap kanan dan Stanisic di sayap kiri. Belakangan ini, susunannya justru terbalik, seperti pada pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid dan pada Rabu lalu di semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen.

"Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sangat, sangat jujur," kata Kompany dalam konferensi pers pada hari Jumat. "Kami membahas hal ini setidaknya sekali seminggu di ruang pelatih. Tak seorang pun dari kami tahu apakah Konrad atau Stani lebih baik di sisi kiri atau kanan. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa di antara keduanya yang bermain paling baik di sisi kiri dan siapa di sisi kanan, hampir mustahil untuk menjawabnya. Bagi kami, ini adalah sebuah kemewahan."