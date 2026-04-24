Dalam pertandingan-pertandingan besar, posisi bek sayap FC Bayern saat ini tak bisa lepas dari Konrad Laimer (28) dan Josip Stanisic (26). Baik bagi pelatih Vincent Kompany dalam menyusun susunan pemainnya, maupun bagi lawan-lawan mereka di lapangan. Selain pertahanan yang kokoh, keduanya juga memberikan kontribusi signifikan dalam serangan: Laimer telah mengumpulkan 13 poin di semua kompetisi, sementara Stanisic mencatatkan 10 poin.
"Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sangat, sangat jujur": Vincent Kompany mengungkap topik yang selalu dibahas di tim pelatih FC Bayern
Namun, Kompany harus mengambil keputusan sulit di setiap pertandingan: Siapa yang bermain di sayap kanan dan siapa di sayap kiri? Keduanya bisa bermain di kedua posisi tersebut. Pada paruh pertama musim ini, Kompany—jika keduanya diturunkan—biasanya menempatkan Laimer di sayap kanan dan Stanisic di sayap kiri. Belakangan ini, susunannya justru terbalik, seperti pada pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid dan pada Rabu lalu di semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen.
"Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sangat, sangat jujur," kata Kompany dalam konferensi pers pada hari Jumat. "Kami membahas hal ini setidaknya sekali seminggu di ruang pelatih. Tak seorang pun dari kami tahu apakah Konrad atau Stani lebih baik di sisi kiri atau kanan. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa di antara keduanya yang bermain paling baik di sisi kiri dan siapa di sisi kanan, hampir mustahil untuk menjawabnya. Bagi kami, ini adalah sebuah kemewahan."
FC Bayern: Alphonso Davies Berusaha Masuk ke Skuad Utama
Di posisi bek kiri, Alphonso Davies yang telah pulih juga belakangan ini semakin gencar meminta kesempatan bermain lebih banyak. Pemain Kanada berusia 25 tahun itu absen selama berbulan-bulan akibat cedera ligamen silang. Setelah kembali bermain pada Desember, ia sempat absen karena sakit dan mengalami robekan serat otot pada Februari. Sejak awal April, Davies sudah bugar dan menurut Kompany, ia "perlahan-lahan kembali ke performa terbaiknya".
Minggu lalu, ia masuk dalam starting eleven saat melawan VfB Stuttgart dan mencetak satu gol. Pada pertandingan leg kedua melawan Real Madrid dan juga saat melawan Leverkusen, Davies memberikan kontribusi yang baik setelah masuk sebagai pemain pengganti.