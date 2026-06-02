"Saya akan menjadi salah satu favorit" - Harry Kane buka-bukaan soal persaingan Ballon d'Or saat bintang Inggris itu menyebut para pesaing utamanya untuk penghargaan bergengsi tersebut
Kane mengenang penampilan individu yang luar biasa
Kane telah menjalani musim yang bisa dibilang terbaik sepanjang kariernya menjelang ulang tahunnya yang ke-33. Penyerang produktif ini menjadi top skor Bundesliga dengan 36 gol dalam hanya 31 pertandingan. Selain itu, ia berhasil meraih Sepatu Emas Eropa untuk kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir dan mengantongi tiga trofi bersama tim.
Bayern Munich tidak diragukan lagi telah diuntungkan dari kontribusinya yang luar biasa musim ini. Dalam wawancara baru-baru ini dengan L'Equipe, sang penyerang mengungkapkan bagaimana pencapaian luar biasa ini secara alami membawanya bermimpi untuk meraih Ballon d'Or, yang akan diserahkan pada 26 Oktober di London.
Kesuksesan di Piala Dunia adalah syarat mutlak
Meskipun memiliki catatan statistik yang luar biasa di level domestik, kapten Timnas Inggris itu menyadari bahwa memenangkan Piala Dunia hampir pasti menjadi syarat mutlak untuk meraih penghargaan individu tertinggi. Penampilan gemilang di panggung internasional sangatlah krusial.
"Saya pasti akan menjadi salah satu favorit," jelas Kane. Dia menambahkan: "Mengingat trofi yang telah saya menangkan musim ini dan jumlah gol yang telah saya cetak, saya akan menjadi salah satu kandidat.
"Terutama karena, jika Inggris memenangkan Piala Dunia, bisa dibayangkan trofi itu akan jatuh ke tangan pemain Inggris." Penilaian jujur ini menyoroti pemahaman yang jelas darinya bahwa performa di level klub saja mungkin tidak cukup.
Persaingan yang ketat untuk memperebutkan penghargaan individu bergengsi
Pemain berusia 32 tahun ini sangat realistis mengenai persaingan sengit yang dihadapinya dalam perebutan Ballon d'Or. Ia menyadari bahwa beberapa pemain luar biasa juga telah menancapkan klaim mereka atas penghargaan tersebut berkat penampilan gemilang sepanjang musim. "Jika melihat siapa saja favorit saat ini untuk memenangkan Ballon d’Or, ada Michael (Olise), para finalis Liga Champions, dan saya," katanya.
Persaingan diprediksi akan sangat ketat, terutama mengingat pemain seperti Ousmane Dembele, yang berusia 29 tahun, tentu tidak berniat menyerahkan gelar tanpa perlawanan yang serius. Kehadiran rival-rival berbakat seperti itu berarti hasil turnamen ini akan menjadi penentu.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kapten timnas Inggris
Setelah berhasil meraih treble domestik yang gemilang, Kane kini harus mengalihkan fokusnya ke tugas internasional. Timnas Inggris akan menyelesaikan persiapan mereka melalui laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 6 Juni dan Kosta Rika pada 10 Juni.
Setelah itu, tim nasional akan memulai kampanye Grup L Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni, Ghana pada 23 Juni, dan Panama pada 27 Juni. Membawa negaranya melewati ujian-ujian ini menuju kejayaan global dapat mengantarkannya meraih gelar tertinggi.