"Saya akan menjadi salah satu favorit" - Harry Kane buka-bukaan soal persaingan Ballon d'Or saat bintang Inggris itu menyebut para pesaing utamanya untuk penghargaan bergengsi tersebut

Kane telah menjalani musim yang bisa dibilang terbaik sepanjang kariernya menjelang ulang tahunnya yang ke-33. Penyerang produktif ini menjadi top skor Bundesliga dengan 36 gol dalam hanya 31 pertandingan. Selain itu, ia berhasil meraih Sepatu Emas Eropa untuk kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir dan mengantongi tiga trofi bersama tim.

Bayern Munich tidak diragukan lagi telah diuntungkan dari kontribusinya yang luar biasa musim ini. Dalam wawancara baru-baru ini dengan L'Equipe, sang penyerang mengungkapkan bagaimana pencapaian luar biasa ini secara alami membawanya bermimpi untuk meraih Ballon d'Or, yang akan diserahkan pada 26 Oktober di London.