Getty Images Sport
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'Saya akan menjadi pelatih terbaik di Italia!' - Roberto De Zerbi membuat klaim aneh meski paceklik gol bersejarah Tottenham berlanjut melawan Everton
Mandulnya lini serang Tottenham yang bersejarah
Masalah lini serang Tottenham mencapai titik terendah baru setelah hasil imbang tanpa gol melawan Everton memperpanjang rentetan buruk mereka di depan gawang. Setelah kalah pada awal musim dari Brentford dan Newcastle United, ditambah gagal mencetak gol saat menghadapi Nottingham Forest, Spurs kini gagal mencetak gol dalam empat laga pembuka liga mereka.
Kemerosotan luar biasa ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Tottenham mereka mengalami start sekering itu dalam sebuah kampanye liga. Meski tim tamu meraih satu poin dari laga terbaru mereka, ketidakmampuan total mereka untuk merepotkan kiper lawan membuat lini depan mereka berada dalam sorotan besar.
- AFP
De Zerbi fokus pada sisi positif
Alih-alih berkutat pada kekurangan timnya dalam menyerang, De Zerbi menggunakan konferensi pers pascalaga untuk menyoroti ketahanan lini belakang Tottenham yang baru ditemukan. Manajer asal Italia itu menunjuk dua laga beruntun tanpa kebobolan melawan Nottingham Forest dan Everton sebagai bukti kemajuan secara struktur.
Berbicara kepada media, sang manajer menyiratkan bahwa pendekatan taktisnya akan sangat dipuji di tanah kelahirannya. "Sebagai contoh, di Italia, saya seharusnya menjadi pelatih terbaik, bukan? Dua pertandingan, dua nirbobol," ujar De Zerbi. "Apa yang akan ditulis La Gazzetta dello Sport? Dua nirbobol. Apa yang akan kalian tulis besok, nirbobol atau tidak ada gol? Katakan kepada saya apa yang sebenarnya ingin kalian tulis."
Ketegangan taktis meluber ke lapangan
Frustrasi yang menyelimuti tumpulnya serangan Tottenham terlihat jelas saat peluit akhir berbunyi, memuncak dengan pertukaran yang penuh emosi di lapangan antara De Zerbi dan Mathys Tel. Penyerang itu, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, kesulitan memberi pengaruh pada jalannya pertandingan, sehingga memicu evaluasi taktik langsung dari manajernya di atas lapangan.
De Zerbi meremehkan insiden itu, dengan menjelaskan bahwa itu hanya soal instruksi posisi. "Ya, saya melatihnya di lapangan," katanya. "Bentuk tubuh seorang striker. Striker bisa bermain dengan bahu mengarah ke gawang. Jika kami bermain dengan James Maddison, Mohammed Kudus, dan Savio, dia harus bermain sebagai striker, dan striker harus melihat ke gawang, bukan?"
Pelatih Spurs itu juga menjelaskan lebih lanjut bahwa Tel perlu menyesuaikan instingnya saat mengantisipasi umpan. "Atau pada umpan silang Robertson. Dia harus tetap berada di dalam karena dia memulai kariernya sebagai striker. Sekarang dia bermain sebagai winger, tetapi dia memulai kariernya sebagai striker," jelas De Zerbi, sebelum menegaskan "tidak ada masalah" dan menegaskan kembali kecintaannya kepada sang pemain.
- Getty Images Sport
Ujian krusial di ajang piala dan liga menanti
De Zerbi kini menghadapi pekan krusial untuk memperbaiki disfungsi lini serang bersejarah Tottenham. Tantangan terdekat mereka adalah lawatan berat ke Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup untuk menghadapi Liverpool, sebuah lingkungan yang sulit bagi Tottenham untuk mencoba menemukan kembali ketajaman mencetak gol mereka melawan lawan papan atas.
Setelah laga piala pada pertengahan pekan itu, Tottenham kembali beraksi di Premier League dengan menjamu Aston Villa pada hari Sabtu. Jika De Zerbi tidak bisa segera menemukan cara untuk mengubah stabilitas pertahanan menjadi produktivitas serangan dalam dua laga ini, narasi seputar masa jabatannya akan cepat bergeser dari perkembangan taktik menjadi krisis besar.
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