Frustrasi yang menyelimuti tumpulnya serangan Tottenham terlihat jelas saat peluit akhir berbunyi, memuncak dengan pertukaran yang penuh emosi di lapangan antara De Zerbi dan Mathys Tel. Penyerang itu, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, kesulitan memberi pengaruh pada jalannya pertandingan, sehingga memicu evaluasi taktik langsung dari manajernya di atas lapangan.

De Zerbi meremehkan insiden itu, dengan menjelaskan bahwa itu hanya soal instruksi posisi. "Ya, saya melatihnya di lapangan," katanya. "Bentuk tubuh seorang striker. Striker bisa bermain dengan bahu mengarah ke gawang. Jika kami bermain dengan James Maddison, Mohammed Kudus, dan Savio, dia harus bermain sebagai striker, dan striker harus melihat ke gawang, bukan?"

Pelatih Spurs itu juga menjelaskan lebih lanjut bahwa Tel perlu menyesuaikan instingnya saat mengantisipasi umpan. "Atau pada umpan silang Robertson. Dia harus tetap berada di dalam karena dia memulai kariernya sebagai striker. Sekarang dia bermain sebagai winger, tetapi dia memulai kariernya sebagai striker," jelas De Zerbi, sebelum menegaskan "tidak ada masalah" dan menegaskan kembali kecintaannya kepada sang pemain.



