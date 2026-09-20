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“Saya akan meniru kata-katanya!” - Marco Silva menuntut kesetaraan dari wasit dan melarang hasil imbang dalam derbi Porto
Silva menetapkan taruhan tinggi untuk duel O Clássico
Pelatih kepala Benfica Marco Silva mempratinjau O Clássico yang eksplosif pada hari Minggu melawan FC Porto di Estádio do Dragão, dengan posisi puncak Primeira Liga yang sudah di depan mata. Benfica tertinggal dua poin dari rivalnya dan bisa menyalip sang juara dengan sebuah kemenangan.
Silva mengonfirmasi gelandang Enzo Barrenechea akan menjalani pemeriksaan kebugaran pada saat-saat terakhir, sementara semua anggota skuad lainnya tetap tersedia.
Meski mengakui Porto sedikit diuntungkan karena bermain di kandang, sang manajer menegaskan Benfica memasuki laga ini dengan fokus penuh untuk meraih tiga poin.
- ZUMA Press Wire
Manajer menuntut kesetaraan wasit dan menolak opsi hasil imbang
Menanggapi sorotan terhadap kepemimpinan wasit, Silva secara tegas mengutip pernyataan yang dibuat oleh sosok Porto, Francesco Farioli, dengan menuntut ketidakberpihakan penuh dari perangkat pertandingan sepanjang laga. Ia juga dengan tegas menolak gagasan bermain demi satu poin di kandang lawan.
Ia menegaskan bahwa setiap persiapan pertandingan berpusat pada upaya meraih kemenangan tanpa kebobolan.
"Saya akan mengulang apa yang dikatakan setengah jam lalu oleh pelatih Farioli: kami mengharapkan kesetaraan setiap saat untuk kedua tim," tegas Silva. "Tidak ada satu pun pertandingan yang kami persiapkan dengan hasil selain kemenangan. Tujuan kami jelas untuk menang."
Rencana taktis yang dirancang untuk membongkar blok pertahanan Porto
Silva memberikan uraian terperinci tentang pengaturan taktis dua fase Porto, sembari mengakui kekuatan fisik lini tengah mereka dan lini pertahanan rendah berisi lima pemain. Namun, ia menekankan bahwa Benfica memiliki banyak solusi menyerang untuk melewati skema pressing individu.
Ia juga menjelaskan bahwa gelandang serbabisa Fredrik Aursnes akan dimainkan di posisi sentral, bukan sebagai bek sayap.
"Dia bisa menjadi bek sayap yang bagus, tetapi dia akan selalu menjadi gelandang yang luar biasa," jelas Silva tentang Aursnes. "Kami tidak akan menempatkannya di posisi di mana dia hanya bagus. Kami punya solusi berbeda untuk mengatasi tekanan itu."
- NurPhoto
Kemenangan di Eropa tidak memicu kepercayaan diri berlebihan jelang derby
Menepis klaim bahwa jadwal Liga Europa di tengah pekan menimbulkan kelelahan atau euforia, Silva menegaskan bahwa fokus skuadnya di kompetisi domestik tetap tidak goyah. Ia membantah anggapan bahwa Porto memiliki keuntungan tersendiri karena menjalani satu pekan penuh latihan.
Serangan Benfica yang memimpin liga berupaya membongkar pertahanan terbaik di divisi ini dalam duel berisiko tinggi.
Benfica ingin menjalankan rencana permainan mereka untuk merebut kendali persaingan gelar.
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