Pelatih kepala Benfica Marco Silva mempratinjau O Clássico yang eksplosif pada hari Minggu melawan FC Porto di Estádio do Dragão, dengan posisi puncak Primeira Liga yang sudah di depan mata. Benfica tertinggal dua poin dari rivalnya dan bisa menyalip sang juara dengan sebuah kemenangan.

Silva mengonfirmasi gelandang Enzo Barrenechea akan menjalani pemeriksaan kebugaran pada saat-saat terakhir, sementara semua anggota skuad lainnya tetap tersedia.

Meski mengakui Porto sedikit diuntungkan karena bermain di kandang, sang manajer menegaskan Benfica memasuki laga ini dengan fokus penuh untuk meraih tiga poin.